Luego de contado el último voto de las elecciones departamentales, se empiezan a mover las piezas de los cargos. Como varios flamantes intendentes también son legisladores, en el Parlamento habrá cambios de bancas y se podrían sumar otras a medida que se conformen los ejecutivos de cada intendencia.

Empezando por Montevideo, luego de la asunción de Mario Bergara como intendente en la capital, en julio, el senador le dejará su banca a Liliam Kechichian, lugar que la exministra de Turismo ya conoce porque en el período pasado también integró la cámara alta. En realidad, Kechichian es la primera de la segunda línea al Senado del sector Seregnistas, pero la suplente de Bergara, Elbia Pereira, en marzo asumió en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; le sigue Graciela Villar, quien confirmó a la diaria que renunciará a la banca “para seguir trabajando por Montevideo”, y el tercero en la primera línea de Bergara es Martín Vallcorba, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas.

Antes de que se conocieran los resultados se había anunciado que el secretario general de la Intendencia de Canelones, que ganó el frenteamplista Francisco Legnani, será Pedro Irigoin, actual senador. Por lo tanto, también dejará la banca en julio. Su primer suplente es Mariano Tucci, pero se quedará en Diputados y en su lugar asumirá la también representante Zulimar Ferreira, de Tacuarembó.

Ferreira dijo a la diaria que estaba previsto que asumiera ella y que fue una decisión del Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP), teniendo en cuenta “las necesidades que tiene cada cámara”. Recordó que ya fue suplente en el Senado en otros períodos (desde 2010), en la línea de Eduardo Bonomi, e hizo “varias suplencias”, por lo tanto, tiene “una buena noción de cómo funciona el Senado”. A su vez, en la banca en la cámara baja que dejará Ferreira quedará el segundo en la lista 609 de Tacuarembó, Gustavo Guerrero.

Muchos cambios en filas blancas

Es en las bancadas del Partido Nacional (PN) donde habrá más cambios luego de que asuman los jerarcas de las intendencias, por obvias razones: los blancos ganaron en más departamentos (13), y en Salto, donde técnicamente triunfó la Coalición Republicana, el intendente electo es Carlos Albisu, también blanco. En octubre de 2024 Albisu resultó electo diputado por la lista 404 (Aire Fresco) de Salto, pero había renunciado para dedicarse de lleno a la campaña, por lo tanto, su suplente, Pablo Constenla, ya había quedado definitivamente en la banca.

En tanto, el diputado blanco por Rocha Alejo Umpiérrez (también de Aire Fresco) fue reelecto intendente de ese departamento, por lo que en su lugar quedará su suplente, Fabricio Núñez. En Artigas resultó electo intendente Emiliano Soravilla, quien también es diputado por ese departamento (lista 2525). Fuentes blancas dijeron a la diaria que por ahora está previsto que su banca la asuma quien le sigue en la lista, la cantante tropical Miriam Britos.

Pero hay otros lugares en los que la ecuación no es tan directa, básicamente por arreglos políticos previos. El caso más notorio es el del sector blanco D Centro: su senador es Nicolás Olivera (lista 5), que fue reelecto intendente de Paysandú y cuyo primer suplente es el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira.

Olivera confirmó a la diaria que Moreira asumirá su banca, pero cuando por algún motivo no entre, quien le sigue en la lista, la excandidata a vicepresidenta blanca Valeria Ripoll, no puede ingresar a la cámara alta porque es funcionaria municipal, por lo tanto, tendría que renunciar a ese cargo si quisiera hacerlo. Esta incompatibilidad la establece el artículo 91 de la Constitución, referente a quienes no pueden ser representantes ni senadores: entre otros, “los empleados de los Gobiernos Departamentales”.

La que le sigue a Ripoll –ya en la segunda línea de la lista– es la exvicepresidenta Beatriz Argimón. Aunque no tiene ningún impedimento legal para entrar, por un acuerdo político, quien ha venido cubriendo las suplencias es la que le sigue, Gloria Rodríguez –senadora por el herrerismo en el período anterior–. Por lo tanto, Olivera señaló que cuando él asuma la intendencia entrará Moreira, y luego Argimón o Rodríguez son las que están habilitadas a entrar y lo harían “en función de los temas que se vayan tratando”.

Olivera sostuvo que por ahora no se maneja que Ripoll renuncie como funcionaria de la Intendencia de Montevideo (IM) para asumir una suplencia como legisladora. El intendente electo subrayó que esto ya estaba “conversado de esa forma” antes de haber conformado la lista.

Por su parte, Ripoll le confirmó a la diaria que por ahora va a trabajar en el Parlamento en régimen de pase en comisión, como lo venía haciendo en el último tiempo; primero fue con Martín Lema, en este período, con Olivera, y cuando asuma Moreira trabajará con él. “Tenemos temas muy importantes para impulsar, como discapacidad”, señaló Ripoll. Además, la exsecretaria general de Adeom sostuvo que “al momento de decidir entrar al Senado, por tener que cubrir a Carlos”, lo verá, “porque tendría que renunciar” a la intendencia.

De todas maneras, una fuente de D Centro se refirió en diálogo con la diaria al acuerdo que se hizo para la lista y dijo que si bien incluía la imagen de Argimón –como figura destacada–, la exvicepresidenta no tiene pensado asumir y la idea es que Rodríguez sea la primera suplente de Moreira. Además, la fuente ratificó que parte de ese arreglo también implicaba que Ripoll no renuncie como funcionaria de la IM. A su vez, agregó que es probable que Moreira asuma la titularidad pero lo haga en forma “medio testimonial” y que luego quede Rodríguez en forma definitiva.