El plenario de la Cámara de Diputados comenzó a discutir este miércoles el proyecto que elaboró el gobierno para el salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que divide la carga de la reforma entre los activos, mediante cambios paramétricos y un aumento de la tasa de aportación, los pasivos, a través de un nuevo impuesto, y sobre el resto de la sociedad, a partir de transferencias directas desde Rentas Generales e incrementos de los timbres profesionales.

Es precisamente en el porcentaje de aporte de cada sector donde radica el centro de la discusión, y dado que el Frente Amplio (FA) no tiene mayoría y necesita dos votos de la oposición para sancionar estas medidas, la negociación sobre los términos del financiamiento será clave. De todas formas, se prevé que la iniciativa se apruebe en general este miércoles en la cámara baja, pero sin los artículos referidos a la mayor aportación de los activos y los pasivos.

Las modificaciones al proyecto que planteó la oposición y, en principio, no aceptó el FA fueron las vinculadas a no gravar a los jubilados y no aumentar la tasa de aportación de los activos, lo que implicaba, entre otras cosas, una mayor asistencia financiera del Estado.

No obstante, tampoco hay consenso sobre el tema dentro de los partidos que conforman la oposición, lo que quedó demostrado el lunes, cuando los diputados de Vamos Uruguay (VU) se desmarcaron de las declaraciones que hizo el diputado colorado Felipe Schipani, junto con el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, en el marco del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Schipani (de Unir para Crecer, como Ojeda) dijo que el PC no está dispuesto “bajo ningún concepto a recargar sobre las espaldas de los profesionales” la salida de la CJPPU.

“Nadie puede atribuirse la potestad de decidir por todos los legisladores colorados, y mucho menos hacerlo de forma inconsulta y unilateral”, afirmaron Conrado Rodríguez y Adrián Juri, los representantes de VU, quienes enfatizaron la necesidad de coordinar el diálogo con “apertura” y buscar “soluciones sostenibles, dialogadas y fundadas, sin caer en simplificaciones ni en declaraciones apresuradas”.