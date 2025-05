A los 98 años de edad, falleció este sábado María Bernabela Belela Herrera, defensora de los derechos humanos durante la dictadura y vicecanciller –la primera mujer en la historia uruguaya en ocupar ese cargo– durante el primer gobierno del Frente Amplio (FA). Fue homenajeada varias veces en vida, entre otras acciones por el papel que desempeñó en Chile, país al que viajó en la década del 70 como esposa del entonces embajador de Uruguay César Charlone. Allí asiló y ayudó a chilenos, uruguayos y perseguidos políticos de otras nacionalidades durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Herrera nació en el Prado de Montevideo el 2 de abril de 1927 y antes de volcarse de lleno a la defensa de los derechos humanos fue profesora de inglés. En 1973 comenzó a formar parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, organismo en el que permaneció 15 años, y participó en misiones encomendadas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Integró la Comisión de Relaciones Internacionales del FA y la Comisión Pro Referéndum por el voto verde. En 1995 asumió como directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo y diez años después fue designada por el expresidente Tabaré Vázquez subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Herrera también formó parte de la génesis de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), desde los inicios del primer gobierno frenteamplista, y de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. La INDDHH fue creada por ley en 2008, aunque recién en 2012 comenzó a funcionar. En 2022, a días de votarse la conformación del consejo directivo que actualmente encabeza la INDDHH, Herrera cuestionó el mecanismo de cuota política planteado para la integración del consejo directivo, porque entendía que allí deben estar personas con “idoneidad y trayectoria” de trabajo en derechos humanos.

“Un ejemplo para la humanidad”

Uno de los últimos eventos públicos en los que participó fue el homenaje que le hizo la Junta Departamental de Montevideo (JDM), en marzo del año pasado. En esa ocasión recibió el premio Montevideanas, que la JDM otorga a “mujeres de destacada trayectoria y gran aporte a la sociedad”. En el comunicado oficial se recordó el emblemático Fiat 600 de color rojo en el que “salvó la vida de cientos de chilenos que golpeaban a su puerta buscando protección tras el golpe de Estado” de Pinochet.

“Yo no voy a estar mucho más en esta vida, porque ya tengo muchos años y es hora de que el Señor me llame. Yo soy cristiana, seguí la teología de la liberación y eso me ha ayudado mucho en la vida para poder seguir adelante”, expresó Herrera en aquel entonces. Acerca de su trabajo como diplomática dijo que “son cosas que pasaron antes y uno las hizo en un momento en que tenía que hacerlas”, y admitió haberse sentido “muy frustrada” cuando no pudo ayudar.

Elena Zaffaroni, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó en ese acto que “siempre serán pocos los homenajes que se le hagan a Belela”, a quien definió como “un ejemplo para la humanidad” por su “solidaridad, compromiso y sencillez”.

El sepelio es este sábado entre las 19.00 y las 21.00 y el domingo entre las 10.00 y las 13.30 en Martinelli. Posteriormente, habrá un cortejo fúnebre hacia el cementerio Parque Martinelli, en Canelones, donde será cremada.