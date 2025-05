El gobierno de Yamandú Orsi sufrió este fin de semana su segunda baja tras la renuncia de la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch. La jerarca le presentó su decisión de dar un paso al costado a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, luego de estar varios días en la discusión pública por haber votado a favor del ascenso de su esposo.

El nombre de quien sustituirá a Koch aún no ha sido definido, confirmó a la diaria Etcheverry. La ministra se tomará un tiempo para definir la “mejor alternativa” y por estas horas se encuentra “evaluando” cuál es la mejor opción.

Según supo la diaria, el futuro nombre no debe representar necesariamente al Partido Socialista (PS), sector frenteamplista al que pertenece la exjerarca, quien también había sido vocal en la ANP por el Frente Amplio (FA) durante la administración de Luis Lacalle Pou. De todas maneras, en la decisión de la titular de Transporte y Obras Públicas se sopesará el aporte sectorial, además de la paridad. El titular de la ANP es Pablo Genta, del Movimiento de Participación Popular (MPP), por lo que es de esperar que quien sustituya a Koch sea una mujer.

Uno de los episodios que precipitaron la salida de Koch (había asumido a fines de abril oficialmente) fue la votación en el directorio del ascenso de su esposo, Ricardo Suárez, al puesto de jefe de la División de Seguridad Laboral y Medio Ambiente, división de la que era subjefe. Etcheverry anuló esa decisión del directorio porque desde el “punto de vista ético-político no correspondía”, a pesar de poder estar “inhabilitando la carrera administrativa”.

En ese momento, Etcheverry dijo, además, en una entrevista con M24, que la anulación no se debió a que hubiera algún tipo de ilegalidad ni tampoco por una cuestión de “montos”. “En términos económicos, no significaba una diferencia”, dijo Etcheverry, y explicó que la compensación del 60% es “sobre la diferencia entre el jefe y subjefe”, algo así como 6.000 pesos, indicó.

Koch es funcionaria de carrera de la ANP desde 1982. En el pasado ocupó cargos como subgerenta del Área de Sistema Nacional de Puertos y jefa de la División de Recursos Materiales y Servicios.

El Observador informó que, además de ese ascenso, se había ascendido a su chofer y a tres funcionarios que trabajaban con ella en su oficina. A su vez, la ministra Etcheverry aún está a la espera de un informe de Jurídica de la ANP, a la que le consultó por el sueldo cobrado por Koch. La exjerarca había desistido de cobrar la remuneración por su cargo de vocal y sí hacerlo por el de subgerenta, que, sumado a una compensación, sobrepasaba el salario de vocal.

Al día de hoy, el directorio de la ANP cuenta con la única titularidad de Genta como presidente. Ante la asunción de Koch, cayó el puesto de quien era el exvicepresidente de la pasada administración, Daniel Loureiro. Ahora, tras la renuncia de Koch y ante la falta de la votación de la venia del representante de la oposición como vocal, el directorio funciona sólo con Genta. Quien ocupará el lugar opositor será el exsenador del Partido Nacional Jorge Gandini.

Un “caso cerrado”

El PS tendrá una reunión del Ejecutivo Nacional el jueves, en la que analizarán en profundidad este episodio. De todos modos, el senador socialista Gustavo González dijo a la diaria que para el partido es un “caso cerrado”. “Estuvo bien en presentar la renuncia, aceptamos el dictamen de la ministra. Es un tema cerrado”, valoró. Para González, Koch renunció “para no perjudicar al gobierno”.

Este lunes, en tanto, el Secretariado Ejecutivo del FA se reunirá, pero no está previsto que este tema se analice, comentaron fuentes políticas de varios sectores. De hecho, una fuente del MPP coincidió con González y dijo a la diaria que este es un “tema cerrado”.

A su vez, el presidente del FA, Fernando Pereira, fue consultado este domingo sobre este caso, y dijo que “puede no haber estado bien” votar el ascenso de su esposo, pero puntualizó que “hay que ver” si “le correspondía o no”, según el sistema que se utiliza en la ANP para los ascensos funcionales, algo que Koch explicó en su carta de renuncia, que se conoció el sábado.

“La compañera y quienes yo conozco en el puerto me dicen que es el mecanismo adecuado. Luego, claramente, cuando puede haber un interés familiar, uno no debe votar, y en todo caso que vote el resto del directorio. Esto ella lo sabe”, aseguró.

Aparte de eso, Pereira dijo que esta situación muestra un “acoso”. “Una permanente obsesión por marcar y marcar, seguir mordiendo, que yo no comprendo en la política uruguaya, porque nosotros no se lo hicimos a nadie”, consideró en una rueda de prensa consignada por Canal 5.

El sábado, luego de que se conociera su renuncia, Koch publicó la extensa carta que le presentó a Etcheverry. Allí comentó que la votación de su pareja “no mereció ninguna observación específica en el directorio”, pero que tuvo un “hecho particular, sin antecedentes en la ANP”, que era que ella siendo vocal en representación del FA había sido designada como vicepresidenta. “Hubo dudas y consultas específicas que dieron como resultado la inexistencia de una norma que abarque el caso concreto. Frente a ello, y de forma inmediata, mi compañero presentó, ante el presidente de la ANP, su renuncia”.

“Ello dio lugar a una rectificativa librada por Resolución de Presidencia, que luego fue validada en el directorio, sin observación alguna de ninguno de sus integrantes. No hubo, por tanto, en el directorio cuestionamiento particular de designaciones, en ninguna de las dos instancias. El desarrollo de los hechos, que no denota ninguna otra intencionalidad, concluye este punto”, detalla.

Además, mencionó que fue “imperioso” conformar parte del equipo de conducción “con personal de la administración que es de confianza para el directorio”. “Mantengo la tranquilidad absoluta respecto de mi actuación, siguiendo en cada caso los procedimientos correctos. Soy una funcionaria de carrera y no estoy dispuesta a recorrer este camino por el cual se intenta el desprestigio de tantos años”, concluyó.