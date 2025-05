“No ha sido una luna de miel, sino una luna de hiel”, dijo el martes el senador del Partido Nacional (PN) Javier García en una entrevista con la diaria Radio sobre la relación entre el oficialismo y la oposición, a poco tiempo de llegar a los 100 días del nuevo gobierno. Sostuvo que en estos tres meses el gobierno tuvo “libertad para mostrar el rumbo y la actitud”, y puso como ejemplo que la administración anterior, liderada por Luis Lacalle Pou, en ese breve período presentó la ley de urgente consideración (LUC), en donde había “20 temas diferentes”.

“Se podrá estar de acuerdo o no, pero había un rumbo. Es mejor, aunque uno no esté de acuerdo, saber cuál es la línea. Pero no sabemos para dónde va el gobierno, y no sólo no sabemos, sino que se ha nutrido de escandaletes, la mayoría de ellos, autoinfligidos”, agregó el senador.

A casi tres meses de haber asumido el Frente Amplio (FA), con Yamandú Orsi a la cabeza, ¿cómo se ha parado la oposición? ¿Más firme que en el arranque de otros gobiernos del FA? ¿Hay diferencias entre la postura del PN y la del Partido Colorado (PC) a la hora de marcarle la cancha al oficialismo? la diaria consultó a políticos de un lado y del otro para tratar de responder algunas de esas preguntas.

El senador blanco Sebastián da Silva, del mismo sector que García (Alianza País), es quizás el opositor más acérrimo que tiene el oficialismo. Dijo que “la agenda siempre la marca el gobierno”, que se ha metido “en problemas random y no ha sabido solucionarlos”. A su vez, subrayó que este “elenco opositor hace 100 días que dejó un gobierno” que tuvo “muchísimas dificultades”. “Entonces, nosotros hemos resuelto dificultades de todo tipo, por eso la reacción ante la falta de resolución de los problemas random de este gobierno”, agregó.

En concreto, el senador blanco dijo que si la coalición en el anterior período pudo resolver “el tema de un Montevideo sin agua, la pandemia o lo que se imaginen”, no entiende “cómo el gobierno se estanca en sacar o no” a Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), por ejemplo. Sostuvo que el episodio por la compra del campo en Florida “es todo un error” del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

“La compra en sí es absolutamente objetable. Es el motivo por el que van a venir [el ministro Alfredo] Fratti y el INC [al Parlamento], porque este país no puede darse el lujo de comprar María Dolores. Pero, además, algo que quedaba sólo en la consideración de los tres o cuatro legisladores agropecuarios pasó a la opinión pública por Sánchez”, insistió, en referencia a que el anuncio público lo hizo el jerarca de Presidencia durante el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica.

Da Silva señaló que en otros inicios de gobiernos del FA quizás no fueron opositores con la misma vehemencia que ahora porque la izquierda venía de toda una generación de dirigentes que era “distinta, más sufrida”; en cambio, hoy están frente a lo que él llama “uno de los peores FA de la historia”, algo que dijeron “una y mil veces” durante la campaña.

Los colorados cabecean los “centros” que tira el gobierno

Para el diputado colorado Conrado Rodríguez, “de los últimos inicios de gobierno”, el de Orsi fue el que tuvo “la mayor cantidad de errores”. Subrayó que esos errores “no salieron por una denuncia de la oposición”, sino porque fueron publicados por la prensa. Por lo tanto, dijo que la oposición lo único que hizo fue “marcar esos errores”.

Además, Rodríguez señaló que, en el ámbito legislativo, estos primeros tres meses del gobierno los vio “muy pobres”, porque hubo “muy pocas iniciativas” del Poder Ejecutivo. Sostuvo que la única importante fue la reforma de la Caja de Profesionales, “que era algo que había que presentar por la situación que tenía”: “Pero no hubo una actividad legislativa por iniciativa del Poder Ejecutivo. Las iniciativas que se vienen discutiendo son de los legisladores o incluso por el desarchivo de la anterior legislatura”, acotó.

Rodríguez aclaró que no hay “una guerra entablada de la oposición” contra el gobierno, y la prueba es que están “teniendo gestos” para solucionar el problema de la Caja de Profesionales. “Si estuviéramos en la posición de ser una oposición totalmente cerrada, no estaríamos haciendo propuestas de cambio”, finalizó.

“Tampoco hacemos gran esfuerzo por ser oposición. Si todo el tiempo te están levantando centros, cabeceás”, dijo el diputado colorado Felipe Schipani. También sostuvo que el gobierno “está cometiendo muchísimos errores” y que no recuerda tantos de otras administraciones como los que se vieron en estos primeros tres meses. “Todos los días dan razones para que la oposición pueda ejercer su rol”, acotó, y aclaró que la reacción de la oposición es “con fundamentos”.

Schipani sostuvo que hay “muchos errores” del gobierno que son “no forzados”, y puso como ejemplo el caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, porque para él bastaba con haberle preguntado, cuando fue designada, si la situación de su vivienda estaba regularizada.

FA: diferencias entre la oposición del PN y del PC

En filas del FA tienen una visión bastante diferente sobre los motivos por los que la oposición, y en particular el PN, está tan beligerante. El senador oficialista Nicolás Viera dijo que los blancos no lograron “procesar el duelo de haber perdido el gobierno, y eso generó una vehemencia” que los lleva a “salir al cruce de todos los temas que se presentan, sin ningún tipo de responsabilidad” y sin pensar “las consecuencias que pueda llegar a tener lo que hacen o dejan de hacer”.

“El gobierno del FA en estos tres meses se ha pasado apagando incendios, la herencia que dejó el gobierno de Lacalle Pou, y todavía no hemos tenido tiempo de empezar a ejecutar lo que queríamos hacer desde el principio”, sostuvo el senador. Como ejemplo de esa “herencia” señaló que un día “te salta la situación del Casmu; otro día, tenés problemas con la Caja de Profesionales; al otro día, tenés una insolvencia terrible en el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; después, se te viene el invierno y hay que ver cómo se resuelve la gente en situación de calle, y así sucesivamente”. Entonces, Viera sostuvo que la tan famosa “luna de miel” del gobierno que comienza y la novel oposición “dejó de existir hace tiempo” porque la oposición “está de campaña electoral desde el 1° de marzo”.

Sobre los errores que marcó la oposición, Viera puntualizó que el tema de Cairo “fue resuelto”, porque ella “se hizo cargo de sus omisiones y lo pagó con lo más caro que tenía, que era el cargo de ministra”. En cuanto a la situación del lNC, el senador dijo que es diferente, porque “es un problema del poder real”. “Atrás de lo que denuncia la oposición sobre Colonización hay un problema de clase, de discutir a fondo quiénes en este país pueden acceder a la tierra. Porque, casualmente, los que están en contra de que el INC compre esta estancia son los mismos apellidos de siempre, los dueños de la tierra de Uruguay”, aseguró.

Por lo tanto, para Viera, la oposición pide la cabeza del presidente del INC “porque en realidad está haciendo una campaña sucia contra la institución, porque están en contra de la política de compra de tierras de este gobierno, que se comprometió a comprar 25.000 hectáreas en el quinquenio”. “Ese programa, que Orsi está llevando adelante, es el compromiso con el cual ganamos las elecciones, y el FA lo va a cumplir, quiera o no quiera la oposición. Porque para hacer otra cosa tendrían que haber ganado la elección, pero no fue eso lo que la ciudadanía quiso”, destacó.

Por último, Viera dijo que la oposición del PN es distinta de la del PC, ya que a los nacionalistas los ve “sin rumbo, volcados al agravio y a tratar de ver errores permanentemente”. En cambio, el PC “tiene otra postura”, ya que, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry “tiene una postura proactiva, de impulsar iniciativas, de ser contemplativos y aportar al país desde el Parlamento, sin importar quién presenta un proyecto”. “Eso me parece un diferencial, porque el PC remarca su impronta institucionalista y está apoyando todas las iniciativas que le parece que le hacen bien al país”, finalizó.