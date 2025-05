En 2022 las autoridades de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) promovieron una serie de cambios al estatuto del personal para elaborar concursos que permitieran incorporar a la plantilla permanente a personal de confianza ingresado con contrato a término durante la gestión, según surge de una serie de resoluciones a las que accedió la diaria y confirmó la presidenta designada del organismo, Cecilia Bottino.

Según se desprende de una de las resoluciones, la delegación uruguaya solicitó ante las autoridades argentinas estos cambios “en virtud de las nuevas realidades y desafíos que se imponen en las relaciones laborales y funcionales”. Estas modificaciones generarían el “buen desempeño” del organismo y serán “con carácter de provisorias”.

Bottino explicó que la CARU suspendió la aplicación de algunos artículos del estatuto para poder realizar los concursos y cambiar las condiciones de ingreso, sobre todo aquellos que establecen mínimos de antigüedad para participar en los concursos y los que establecen la obligación de generar llamados abiertos si en la plantilla del organismo no hay personal capacitado para asumir las vacantes.

De esta forma, valoró Bottino, se intentó dejar en la plantilla a personal contratado de forma temporal durante la gestión anterior. Eso generó, además, que se “trancara” la carrera funcional y se generaran diversas situaciones tensas entre las autoridades y la gerencia de Recursos Humanos. Además, la CARU contrató a una empresa reclutadora de personal para llevar adelante el proceso de selección de los nuevos funcionarios, obviando a la gerencia, señaló.

Luego de la aprobación de los cambios, la CARU promovió el llamado para cubrir 23 vacantes en la delegación uruguaya. Al día de hoy, no está claro qué cantidad de funcionarios ingresaron durante la gestión del presidente Mario Ayala, quien todavía se desempeña en su cargo ya que aún no se aprobó la venia de Bottino (su designación se dio recién este lunes 5 de mayo); a su vez, tampoco está claro cuántos trabajadores ingresaron a raíz de estos llamados.

Bottino, exrepresentante del departamento de Paysandú, señaló a este medio que en 2023 cursó un pedido de informes para conocer el detalle de estos ingresos, pero desde el organismo se le respondió que no había ingresado ni un solo trabajador desde 2020. Muchos de los llamados, si bien se elaboraron en enero de 2023, se efectuaron entre octubre y diciembre de 2024, en medio de la campaña electoral.

Según las resoluciones a las que accedió este medio, se concretaron al menos 15 contrataciones por salarios que superan los 2.000 dólares mensuales. Para esas contrataciones, se llevaron adelante llamados “hechos a medida”, valoró Bottino. Por ejemplo, para la contratación de un supervisor administrativo las bases solicitaban como “formación básica o académica obligatoria” tener secundaria completa, además de “conocimiento en administración o secretariado”, conocimiento de herramientas informáticas como Excel y Word, “conocimiento en recursos humanos”, “entrenamiento en competencias transversales” y “habilidades gerenciales” como “formación deseable”.

Quien termina siendo contratado para ese puesto ya se desempeñaba como asesor de delegación y cumplía con los requisitos de la formación académica, un curso de Excel avanzado, un “entrenamiento en competencias transversales” del Programa Templar, dictado por Inefop, y, además, cursaba una tecnicatura de Administración de Empresas, según su currículum.

Una de las primeras acciones que promoverá Bottino al ser ratificada en el cargo será revisar estos llamados y las contrataciones. La jerarca designada dijo que durante la transición el actual gobierno pudo suspender la contratación de un funcionario que iba a ser contratado como secretario. A su vez, calificó el proceso como “muy oscuro”.

Las explicaciones que dio Ayala en el Parlamento

En setiembre de 2023, una delegación de la CARU concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento. En el intercambio con los legisladores opositores, Ayala reiteró que no se habían generado contrataciones de confianza durante su administración, tal como le había respondido a Bottino en el pedido de acceso a la información pública que dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“En nuestra gestión nosotros no tomamos o no ingresamos a planta permanente ni a un solo funcionario; no hay un solo funcionario que haya ingresado a planta. Todos han entrado –como lo han hecho históricamente– a la CARU a través de contratos eventuales o contratos a término”, aseguró.

Consultado específicamente sobre los cambios en el estatuto, Ayala respondió: “En cuanto al tema de la habilitación a partir de los seis meses para los funcionarios que hoy tienen un cargo eventual o contratado, en común acuerdo con la delegación argentina y el reglamento y los estatutos de la CARU, se decidió proceder de esa manera en el entendido de que termina favoreciendo al organismo en la medida en que, si bien para la presentación a esos concursos los funcionarios con mayor antigüedad van a tener un mayor puntaje, la idea es darles la oportunidad de participar a todos estos funcionarios”.

la diaria se comunicó con Ayala para esta nota, pero no obtuvo respuesta.