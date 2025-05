Por quinta vez consecutiva, el Frente Amplio (FA) fue el partido político más votado en Canelones y retuvo el gobierno departamental. “Te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan”, entonó el intendente electo, Francisco Legnani, micrófono en mano, desde el balcón del Club Social Canelones, lindero a la Intendencia de Canelones (IC), ante la militancia frenteamplista que se arrimó a celebrar el nuevo triunfo en la plaza principal de Canelones.

Legnani, que forma parte de la IC desde el primer gobierno de Marcos Carámbula, le agradeció en primer lugar a su familia, a sus amigos y al “pueblo frenteamplista”, que “se pateó el departamento entero desde enero, trillando todo Canelones, sin dejar un rincón del departamento sin peinar”. Luego saludó al intendente electo de Montevideo, Mario Bergara, a quien le envió unos “45 kilómetros de abrazo”.

“Todos ustedes saben que esto lo soñé desde muy chico y hoy se está concretando este sueño gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, a los que están acá y los que están laburando hasta altas horas adentro de los circuitos; vaya el afectuoso y apretado abrazo a todos los compañeros y las compañeras que están sentados en una mesa de escrutinio y que van a seguir laburando hasta que el último dato caiga”, expresó Legnani.

Según la proyección de escrutinio de la Usina de Percepción Ciudadana, divulgada por la diaria, se trata de la votación más baja del FA en el departamento desde 2000, cuando la fuerza política obtuvo apenas 39% de los votos. Este domingo, Legnani concentró 49% de los votos, con lo que se situó a nueve puntos porcentuales de los candidatos de la Coalición Republicana (CR), que, con la novedad del lema común, creció siete puntos porcentuales en comparación con las elecciones departamentales de 2020.

Legnani, actual dirigente de Seregnistas, con pasajes previos por el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, saludó también a los tres candidatos que presentó la CR en Canelones, Sebastián Andújar, Alfonso Lereté y Walter Cervini, “con quienes nos vamos a estar encontrando”.

Si bien Legnani auguró que habrá “posiciones disímiles”, el intendente electo abogó por alcanzar acuerdos con la oposición a nivel departamental tanto en la Junta Departamental como “con cada uno de los alcaldes y las alcaldesas del territorio, sin miramientos políticos”. “Vamos a gestionar para todos igual, como corresponde, porque somos un país dentro de un país y convivimos varias fuerzas políticas dentro del territorio; vamos a trabajar para todos igual”, manifestó.

Dicho esto, Legnani anunció que convocará a los partidos de la oposición “para que propongan y sugieran nombres” con el propósito de “integrarlos al área de descentralización”.

Fue entonces que Legnani nombró a su exprofesor de Historia y también presidente de la República, Yamandú Orsi, a quien acompañó durante sus dos períodos como jefe departamental, primero como prosecretario y luego como secretario general de la IC. “En un departamento que va a tener 32 municipios, me parece, y tomo aquella idea de Yamandú, que hay que incorporar a representantes de la oposición a nuestro gobierno”. “Queda hecho el planteo hoy; lo vamos a realizar personalmente cuando tengamos la oportunidad”, agregó.

Legnani tampoco se olvidó de nombrar a Carámbula, “un maestro de todos los días”. En ese momento, el primer intendente frenteamplista que tuvo Canelones apareció en el balcón, abrazó a Legnani y manifestó: “Tenemos gran confianza y esperanza en Pancho y en Yamandú, ¡salud!”.

En cuanto a lo que será su gestión en la IC, Legnani sostuvo que “van a ser cinco años en los que nos vamos a esforzar muchísimo; nos vamos a dedicar cada día a recorrer el departamento, vamos a estar la menor cantidad de tiempo posible en el escritorio y la mayor cantidad de tiempo posible pateando el territorio”.

Además, Legnani valoró el “proceso de acumulación positiva” que ha tenido el FA en Canelones y sostuvo que a partir de este domingo “se empieza a escribir un quinto capítulo”, que “nos va a llevar a armar los mejores equipos en cada área”. “No tengan la menor duda que dedicación, trabajo, empeño y capacidad no van a faltar en el equipo que viene”, añadió.

“Va a ser un gobierno que escuche, que actúe y que transforme, en que el diálogo, la participación ciudadana y la acción concreta en el territorio van a ser la tónica de los próximos cinco años”, manifestó Legnani.

Carámbula destacó la “madurez” del FA en Canelones

En diálogo con la diaria, Carámbula señaló que el proceso frenteamplista en Canelones tuvo una primera etapa en 2005, que consistió básicamente en “equilibrar las cuentas”, y después, ya bajo el liderazgo de Orsi, tuvo un desarrollo de “mediano y largo plazo”. “Hay un proceso de acumulación de la fuerza política que hace que hoy volvamos a ganar”, expresó.

Carámbula también destacó que Legnani haya sido el único candidato único que presentó el FA en los 19 departamentos: “Eso también habla de un proceso muy significativo que se da en Canelones”, que demuestra “la madurez de las distintas corrientes y sectores dentro del FA”.

En esa línea, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, que también se hizo presente en la plaza principal de Canelones, le dijo a la diaria que la quinta victoria consecutiva del FA en el departamento supone “una ratificación de un rumbo”. “Creo que la gente valora los cambios, la inversión y la honestidad en la gestión, porque lo que se podía hacer, se dijo que sí, y lo que no se pudo, se explicó”, afirmó.

Según Etcheverry, en las dos últimas décadas “Canelones ha tenido un crecimiento enorme”, aunque aún hay varios desafíos pendientes, como por ejemplo “mirar los recursos naturales”. “Canelones tiene Aguas Corrientes y el río Santa Lucía, donde hay que tomar medidas para generar no solamente respuestas desde el punto de vista de la producción, el tema del riego, sino también el agua para consumo humano”, expresó.

Etcheverry también mencionó como un tema prioritario “el desafío de la movilidad en el área metropolitana” y “la necesidad del saneamiento”, porque “La Paz, Las Piedras y Progreso no pueden recibir otras inversiones si la gente no puede residir ahí porque el saneamiento que está ya no resiste más”, advirtió.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, también presente en los festejos frenteamplistas, le dijo a la diaria que tanto Carámbula como Orsi han logrado “encontrar y generar gente que se juegue, que esté comprometida”, lo cual “es muy importante”. Sobre Legnani, aseguró que “fue un candidato muy bueno” y estimó que encabezará “una nueva etapa de renovación en Canelones”.

Además, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y exintendente de Canelones, Marcelo Metediera, que llegó desde Sauce al comando de Legnani, le dijo a la diaria que, a su entender, el principal desafío para el FA en el departamento es “seguir en esta dirección”. “Canelones es muy grande, tiene 30 municipios, ahora dos más [Juanicó y Andaluz]; en esos dos municipios más, fundamentalmente en Andaluz, hay muchísimo trabajo social para hacer, de acompañamiento y de infraestructura”, expresó.