Desde hace 15 años, Montevideo se subdivide en ocho municipios, que configuran el tercer nivel de gobierno y para el cual se eligen, en las elecciones departamentales, alcaldes y consejeros municipales. Pese al tiempo transcurrido desde entonces, el conocimiento de los montevideanos sobre los municipios aún es poco y aún cuesta entender su papel y sus funciones. La participación en la elección de los alcaldes sigue siendo baja, e incluso en las elecciones del 11 de mayo, en seis de los ocho municipios de la capital se registró una caída.

En diálogo con la diaria, los alcaldes electos de la capital coincidieron en que la ciudadanía tiene poco conocimiento e información sobre los municipios, y apuntaron a que se debe mejorar la comunicación para revertir la situación, así como trabajar en gobiernos de cercanía.

Los municipios tienen delegadas competencias de alcance barrial, como la poda del arbolado, el alumbrado público, el barrido manual y mecánico, y el mantenimiento de las bocas de tormenta, entre otras. Pero también abordan, y coordinan con los demás niveles de gobierno, otras preocupaciones de los vecinos. Asimismo, construyen una agenda propia a partir del conocimiento territorial que poseen sobre los barrios y sus habitantes.

Municipio A: el desafío de la pobreza infantil

Juan Carlos Plachot, del Frente Amplio (FA), asumió el gobierno del municipio del oeste en junio de 2022, luego de la renuncia del alcalde Jorge Meroni tras ser denunciado por acoso sexual, y fue reelecto para los próximos cinco años. En diálogo con la diaria, explicó que el principal tema a profundizar desde su alcaldía será la participación ciudadana, para “tratar de llegar a todos los rincones con la información de todas las cosas del municipio”, afirmó. Además, pretende agilizar los tiempos de respuesta del municipio a los reclamos de los vecinos.

“El territorio ha crecido muchísimo en la periferia y ahí tenemos un montón de obras que han crecido en forma no planificada y a las que les faltan la mayoría de los servicios”, sostuvo el alcalde, perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP), y acotó que la idea es arreglar las caminerías y el cuneteado, ya que hay casas que se inundan y, más a largo plazo, trabajar con el Ministerio de Vivienda “para ir buscando la manera de que se pueda realojar a los que están contra las cañadas”.

Por otro lado, uno de los “desafíos grandes” del municipio es la pobreza infantil, que se buscará abordar mediante la articulación con el gobierno nacional. “Tratar de puntualizar los lugares donde está más fuerte el tema y articular para que puedan derivar políticas públicas”, explicó. A su vez, se refirió a la problemática del desempleo entre jóvenes y mujeres jefas de hogar, sobre el que se trabajará en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y UTU para “generar talleres de oficios en el territorio”, orientados específicamente a las tareas que demandan las empresas de la zona y que, según surge del diálogo entre el municipio y empresarios, presentan dificultades para cubrir por la falta de personal calificado.

Además, se buscará fortalecer los nueve centros culturales del municipio para que “ayuden a mejorar la convivencia en los barrios”. También se articulará con el área de Deporte de la Intendencia de Montevideo (IM) y con la Secretaría Nacional del Deporte para desarrollar nuevos espacios deportivos para las infancias y adolescencias, lo que “les va a ayudar a generar una disciplina y el compañerismo de trabajar en colectivo, que es fundamental para esta zona”, señaló Plachot.

El Municipio A abarca los barrios Cerro, La Teja, Paso de la Arena, Belvedere, Casabó, Nuevo París, Prado y Parque Cauceglia.

Municipio B: el problema de la situación de calle y la cultura como “llave”

Patricia Soria (Seregnistas), exedila de la Junta Departamental de Montevideo, estará al frente del cuarto período de gobierno del FA en el Municipio B, que abarca los barrios Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, parte de la Aguada, La Comercial y Tres Cruces. En diálogo con la diaria, comentó que las principales preocupaciones de los vecinos están relacionadas con las competencias básicas del municipio. Para mejorar esos aspectos, se buscará “articular y coordinar” con la IM, así como con el gobierno nacional, en relación con otras preocupaciones sociales señaladas por los vecinos, como las personas en situación de calle, los problemas de salud mental y el consumo problemático de sustancias.

Soria destacó como un “eje fundamental” de trabajo las iniciativas culturales, entendiendo la cultura como “la llave” para “unir a la sociedad”. En ese sentido, trabajarán con los colectivos de la cultura y artísticos del municipio, y coordinarán con la intendencia y la Dirección de Cultura a nivel nacional “acciones que beneficien no solamente la democratización de la cultura, sino también la producción artística en sí misma”, aseguró la alcaldesa electa.

Soria hizo hincapié en dos acciones concretas relacionadas con el comercio del municipio. Una de ellas es la creación de una tarjeta destinada a las personas que residen o trabajan en sus barrios, con la que se podrá acceder a beneficios para estimular el consumo en las economías locales, fomentar la cultura y apoyar a los emprendedores. En esa línea, destacó la necesidad de revitalizar la zona comercial de Ciudad Vieja, el Centro y Cordón mediante el trabajo conjunto con los comercios agrupados en el Grupo Centro, así como con artistas, para incentivar la intervención en murales y el arte urbano, y así embellecer el territorio, especialmente la avenida 18 de Julio. Por otro lado, se buscará instaurar, al igual que en la ciudad de Buenos Aires, una noche dedicada a reconocer la importancia de los bares del municipio, “como una cuestión identitaria” y un “lugar de encuentro”.

Soria adelantó que el Municipio B implementará “sesiones del concejo municipal abiertas y descentralizadas”; es decir, que se trasladarán a cada uno de los barrios con el objetivo de “estar más cerca de la gente y aprovechar también toda la capilaridad que ofrece este municipio”.

Municipio C: apuesta a la limpieza y el reciclaje

El FA retuvo la alcaldía del Municipio C, pero el alcalde Jorge Cabrera no consiguió la reelección. En cambio, resultó electo Damián Salvetto (Seregnistas), quien señaló que los principales problemas tienen que ver con la limpieza, la seguridad, las personas en situación de calle, así como con cuestiones que atañen más a la gestión del propio municipio, como el tiempo de respuesta de los trámites, que se buscará mejorar. El Municipio C abarca los barrios Prado, Aires Puros, Atahualpa, Nueva Savona, Brazo Oriental, Mercado Modelo y Bolívar, Larrañaga, Jacinto Vera, La Figurita, La Comercial, Goes, Aguada, Capurro, Bella Vista y Reducto.

El alcalde señaló que desde el municipio se procurará articular acciones de limpieza con la IM, con la que se buscará establecer un espacio de coordinación política y técnica. Asimismo, se ejecutará una gestión propia de la limpieza para las calles internas y los espacios públicos, y se pretende impulsar tanto el Ecocentro Prado, que recibe material reciclable y artículos en desuso, como la implementación de composteras domiciliarias y comunitarias.

En materia de cultura, Salvetto comentó que la primera acción será convocar una asamblea para trabajar en el plan quinquenal, junto a trabajadores de la cultura, colectivos y organizaciones vinculadas a las artes. A su vez, se buscará reforzar el Fondo de Cultura para apoyar proyectos artísticos y culturales locales. Una iniciativa concreta será la creación de un “cordón cultural”, que se extenderá desde la esquina de Uruguayana y Zufriategui, en Capurro, hasta Lucas Obes y 19 de Abril, en el Prado, para nuclear en ese recorrido las distintas propuestas culturales y deportivas que ofrece esa parte del territorio. Otra iniciativa consiste en transformar la celebración del Día de la Juventud, que actualmente se lleva a cabo en el C, en un festival de al menos tres días, en cuya organización participen los jóvenes.

El Municipio CH y el planteo de hacerse cargo de la basura

Matilde Antía (Espacio 40) continuará como alcaldesa del Municipio CH, cargo que asumió en 2021 tras el fallecimiento de Andrés Abt. Esta vez, la joven jerarca municipal del Partido Nacional (PN) encabezará un gobierno municipal de la Coalición Republicana (CR). Comentó a la diaria que su campaña estuvo basada “en la cercanía con la gente” y, de esos encuentros, el problema más reiterado en todos los barrios fue el de la limpieza. En esa materia, “lo primero que estamos planteando es hacernos cargo de la limpieza de residuos, de todo el levantamiento de basura, de los contenedores”, señaló Antía, ya que entienden que “el sistema que tiene la intendencia hoy es ineficiente” y los vecinos “necesitan a alguien que se haga cargo”.

Para ello requerirán que la IM “brinde recursos humanos, logísticos y también recursos financieros”. Adicionalmente, se buscará implementar cuadrillas “de respuesta inmediata” que recorrerán el municipio, “constantemente vigilando y mirando que esté todo bien” en materia de limpieza. El Municipio CH comprende los barrios Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas.

En materia cultural, apuntó que apelarán “a la conexión del vecino con el municipio” y explicó que desde el gobierno municipal se apoya a muchos eventos de terceros, “ya sean benéficos o de privados”, que sirven para promover el emprendimiento y a los artistas emergentes, señaló. El gran evento del CH es la Feria de las Colectividades en el parque Batlle, creada por Abt, que está próxima a su cuarta edición. “Es una de las tareas que nos llevan mucho trabajo, porque entendemos que, en este municipio, que es el más denso del país, el valor del espacio público es enorme, y cuando se realizan actividades en estos espacios, se convierte en un momento de encuentro entre todos los vecinos”, destacó.

Municipio D: ruralidad y fomento de la granja

El frenteamplista Gabriel Velazco (MPP) fue reelecto alcalde del Municipio D, que incluye los barrios Toledo Chico, Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Las Acacias, Pérez Castellanos, Villa Española, Unión, Mercado Modelo, Bolívar, Cerrito de la Victoria y Aires Puros. En conversación con la diaria, se refirió a dos temas en los que el gobierno municipal pondrá énfasis: la cultura y las zonas rurales.

Velazco explicó que el Municipio D, si bien tiene el apoyo de espacios como el Complejo Sacude o el Anfiteatro Canario Luna, es el único que no cuenta con centros culturales propios. En ese sentido, el objetivo es inaugurar tres lugares “donde poder acceder a propuestas culturales” en el próximo período: uno en el barrio Pueblo Nuevo, otro en la Casa del Vecino de la zona 11, en General Flores e Isaac, y un tercero, que podría estar en la zona de Piedras Blancas o Manga, pero aún no tiene local definido.

El alcalde sostuvo que en la gestión municipal ha faltado el trabajo sobre la zona rural, que abarca más de la mitad de la superficie del territorio del D. “Nos falta ser más propositivos en el fomento de la granja familiar, de la huerta y de la conservación del perfil rural”, consideró, y destacó la importancia de que “las familias de la zona rural sigan produciendo para el resto de Montevideo”. Más del 60% de las plantaciones del municipio son de uva y la producción está dedicada al vino, explicó Velazco. Sin embargo, dijo que hay productores de pequeñas superficies “que no están pudiendo crecer” y cuya producción “no les alcanza para sostener la vida en el área rural”. A propósito, se buscará reforzar la promoción de estos pequeños productores, por ejemplo, con la creación de lugares de venta directa para “ayudar al productor rural pequeño que hoy se encuentra bastante apretado económicamente”.

Municipio E: coordinación con el MSP por el consumo problemático

En la zona este de Montevideo (Carrasco y Carrasco Norte, Malvín y Malvín Norte, Punta Gorda y Buceo), Mercedes Ruiz, nacionalista que compitió por la CR, permanecerá en su cargo por los próximos cinco años. Ruiz explicó que en la administración pasada se hizo hincapié en las obras necesarias para el municipio, como plazas y arreglos, por lo que se continuará profundizando en las competencias básicas de la alcaldía, principalmente el alumbrado público, el barrido y el bacheo de calles y el mantenimiento del arbolado, que en los últimos años fue afectado por el picudo rojo y comprometió “gran parte del presupuesto”.

Por otro lado, buscarán continuar con el programa Emprender con E, de apoyo a las emprendedoras que son madres de familia, así como con el consultorio jurídico gratuito ubicado en el Centro Cultural de Malvín Norte, con el objetivo de democratizar el acceso a la justicia, principalmente para las mujeres que requieran servicios relacionados a casos de divorcios, tenencia de hijos, entre otros.

Uno de los temas que “preocupan mucho” a los vecinos es el consumo problemático de sustancias, especialmente entre los jóvenes, que se buscará abordar con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), sostuvo Ruiz.

El Municipio F y el problema de los asentamientos

El Municipio F fue el único territorio que cambió de signo político en las elecciones municipales del 11 de mayo. Tras un período de gobierno de la CR, el FA, con la candidata Matilde Palermo (MPP), recuperó el control con una ventaja ajustada. Palermo aseguró que la nueva gestión frenteamplista buscará “seguir con los lineamientos que se tenían hasta ahora” y mantener “lo que está bien hecho”, como “el contacto permanente con la gente”, que se trabajó durante el gobierno municipal anterior, tanto por parte de la CR como de los concejales municipales del FA. También dijo que se reforzará la participación de los concejos y de los referentes vecinales para “tomar en consideración las necesidades que la propia gente tiene”.

“Uno de los problemas principales” es la poda, ya que repercute en la inseguridad de los barrios. Palermo aseguró que el municipio está “bastante atrasado” en este tema, y que deberá resolverse en coordinación con el segundo nivel de gobierno, e incluso podría necesitar “disponer de más presupuesto para que la poda no sea una queja continua”. La alcaldesa se refirió a la formación de asentamientos, que presentan “muchos temas sin resolver” y que requerirán un trabajo conjunto con el ministerio de Vivienda y la IM para buscar soluciones, porque “se requieren todas las necesidades: no hay agua, no hay saneamiento, no hay luces”, afirmó. Este municipio abarca los barrios Villa García, Manga, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maroñas, Parque Guaraní, Villa Española, Flor de Maroñas, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Ideal, Industrial, Málaga, Punta de Rieles y Bella Italia.

En otra línea, comentó que se buscará trabajar en el acompañamiento a los procesos educativos “a partir de talleres de sensibilización, de convivencia responsable, de vialidad y de alimentación”. Se pretende continuar apoyando a las escuelas de baby fútbol de la zona y brindarles “otro tipo de educación”, bajo el entendido de que funcionan como “una segunda escuela”.

A su vez, se trabajará en el fortalecimiento del bienestar animal. Entre las medidas previstas, destacó la intención de duplicar las jornadas de castración de perros y gatos y mantener la atención veterinaria gratuita, ya que “hay mucho problema de sarna, de parásitos”, acotó la alcaldesa. Explicó que el cuidado de los animales favorece el acercamiento con los vecinos, especialmente en los asentamientos: “Hay vecinos que se encargan de 20, 30 perros, y dejan de comer para darles de comer a los animales. Y bueno, nosotros tenemos que estar ahí presentes”, sostuvo.

Municipio G: articulación para combatir la inseguridad

Por último, Leticia de Torres, del FA (MPP), consiguió la reelección en el Municipio G (Villa Colón, Melilla, Colón, Abayubá, Peñarol, Lavalleja, Paso de las Duranas, Nuevo París, Sayago, Conciliación, Barrio 12 de Diciembre, La Carbonera). De Torres apuntó que los principales desafíos están planteados a nivel nacional y departamental, en torno a los problemas de seguridad y los altos niveles de pobreza. En ese sentido, consideró que el desafío número uno es “lograr una articulación entre los tres niveles de gobierno” y destacó la capacidad de los municipios para dar respuesta “a los problemas particulares de los barrios”.

En el área rural del municipio persisten “problemáticas vinculadas a la seguridad”, sostuvo De Torres, quien destacó la necesidad de iluminar el Montevideo rural, un proceso iniciado en el período pasado y que se buscará continuar, así como mejorar la caminería y la movilidad de esa zona. En cuanto a las iniciativas culturales, consideró que mejoran “sustantivamente la convivencia”, e indicó que es un área en la que se ha “trabajado fuerte”, principalmente con la marca “Vibra el G”, una serie de festivales barriales.

De Torres destacó tres proyectos importantes que se implementaron en el último período y que “seguramente” se profundizarán: el proyecto Resuena, una casa de cuidados para niños, niñas y mujeres migrantes en el Centro Cívico Enrique Erro; la cocina comunitaria, ubicada en el barrio Peñarol, principalmente vinculada a la panificación, que busca generar una fuente de trabajo para los vecinos; y el proyecto Verano en el G, que genera actividades deportivas y lúdicas para las infancias que no “pueden acceder obviamente por razones económicas”.