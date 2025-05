La Junta Departamental de Montevideo (JDM) no alcanzó el cuórum necesario en sesión extraordinaria este miércoles para convocar al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, para que brinde explicaciones sobre el pago de 800.000 horas extras en 2023, por un costo aproximado a los diez millones de dólares.

Dicha sesión fue solicitada por la bancada de ediles de la oposición de la JDM, y según indica el reglamento interno en su artículo 33, para que una sesión se declare abierta, es necesario comprobar si hay cuórum, que se completa con la mitad más uno de los ediles o edilas titulares, de un total de 31.

El edil del Frente Amplio (FA) y presidente de la JDM, Claudio Visillac, explicó a la diaria que, dado que la oposición tiene 13 representantes, el oficialismo “asistió a la sesión con tres ediles para completarle a los colegas”. Sin embargo, señaló que “el problema es que la oposición tendría que haberse presentado con 13 ediles titulares y se presentó con nueve”.

En el acta de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, consta que se presentaron nueve representantes titulares y dos suplentes, y Visillac apuntó que estos últimos “no cuentan para el cuórum”, y por esa razón no se llegó a los 16 necesarios”.

Visillac remarcó que desde la bancada del FA no estaban en contra de que el intendente acuda a sala, pero entiende que “si es un tema de tal seriedad, de tal importancia como se ha planteado”, daban “por descontado” que “los ediles iban a asistir todos”.

En ese sentido, destacó que “no hay sesión que convoque a Zunino porque la oposición no estuvo en su totalidad”, y por lo tanto, continuó, “no es responsabilidad del FA no hacer el cuórum”, sino que “es responsabilidad de la oposición, que lo podía hacer y que no lo hizo porque vaya a saber si están en campaña o si efectivamente tenían otras tareas más importantes que concurrir a sala a citar al intendente de Montevideo”. “Yo no sé qué otra tarea más importante hay para la oposición que ir a la Junta Departamental a citar al intendente, capaz que la hay”, sugirió.

A su vez, recalcó que los ediles de la oposición “se están tomando el tema bastante poco en serio”, y que “todo es en el marco de un entrevero, previo al 11 de mayo, para instalar un tema que entienden ellos que les puede dar un rédito en términos electorales”. “Nosotros estamos dispuestos a generar los espacios para que este tema se pueda intercambiar, pero no lo estamos tomando con esta poca seriedad que se toma la oposición”.

Por su parte, Fabián Bravetti, edil del Partido Nacional (PN), afirmó a la diaria que lo dicho por Visillac sobre los suplentes “no es así”, ya que “los suplentes también pueden votar en este tipo de convocatorias”. “Ellos hacen una interpretación de que los suplentes no podrían contarse para iniciar la sesión, pero es una artimaña reglamentaria que están utilizando para decir que había nueve titulares nada más”, criticó.

En contraposición a esto, Visillac subrayó que “la oposición no solicitó el ejercicio de la titularidad de esos suplentes, porque no lo previó” e “improvisó de tal manera que no se dio cuenta de que tenía ediles que no hacían cuórum”.

Si bien el edil nacionalista reconoció que desde la oposición podrían haber presentado dos ediles más “que no estaban en sala en el momento en que se levantó la sesión”, de igual forma, “si estaban los otros dos nuestros adentro de sala en ese momento, nos iban a dejar sin cuórum”. “Ingresaron los tres ediles del FA casi sobre el final del tiempo establecido para decir simbólicamente que ellos habían ingresado”, expresó.

Asimismo, valoró que se trata de “maniobras y canalladas políticas que suceden a nivel parlamentario todo el tiempo”. “La realidad es que si ellos querían discutir, querían debatir, querían la transparencia como dicen, nos hubiesen dado la cortesía del cuórum y esto nosotros lo votábamos”, agregó.

Por otro lado, Bravetti señaló que desde la bancada de la oposición están “evaluando alternativas” para convocar a Zunino a la JDM.