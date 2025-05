Tras el retorno de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a China, el titular de la cartera Alfredo Fratti se refirió este martes a la citación al Parlamento del 2 de junio, que lo convoca a él y al presidente del Instituto de Colonización, Eduardo Viera, por la compra del campo de 4.404 hectáreas para productores lecheros, que fue cuestionada por la oposición, así como la situación de Viera, quien es colono.

El cuestionamiento a la compra surgió el jueves 15 de mayo, por parte del senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, mismo día en el que Fratti comenzó su viaje a China. Consultado sobre el tema en rueda de prensa, el ministro señaló que no hablaría del tema, porque cuando estuvo fuera del país, “ya se ha hablado demasiado”. No obstante, consideró que “es inédito” que se cite al ministro de Ganadería para hablar sobre Colonización. “Yo estuve diez años como legislador, nunca citamos a un ministro para preguntarle ni de Colonización de INAC [Instituto Nacional de Carnes]. En todo caso llamamos a los responsables de cada uno, pero no al ministro, que en realidad no interviene en las juntas de Colonización”, remarcó.

Antes de la rueda, Fratti, junto al presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Gastón Scayola, y el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra, brindaron una conferencia de prensa en la que comunicaron acuerdos firmados y lo que se está trabajando con el país asiático.

Fratti consideró que, a pesar de tener una agenda ajustada, se pudo avanzar “bastante”, y que, a su parecer, hay “una muy buena relación con China”. “La receptividad que tuvimos de las autoridades de China fue, por lo menos en mi experiencia, como nunca en ningún país nos había ocurrido”, afirmó.

En ese sentido, informó que “se firmó el protocolo de requisitos sanitarios y fitosanitarios para la exportación de harina de soja y harina de colza”, y que lo que resta es “conseguir habilitación para el grano de colza”.

El ministro destacó como uno de los puntos más importantes la reunión del Comité Consultivo de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, que será en julio, y “se van a entrevistar los técnicos chinos con los técnicos nuestros para habilitar, por ejemplo, los productos familiares”. Indicó que el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhongel, remarcó la realización de la reunión como algo “significativo”, ya que, según Fratti, estos espacios “generalmente se dejan para el segundo semestre”.

A su vez, señaló que se reunieron con el administrador nacional de Forestación y Praderas de China, quien les ofreció “una cooperación de monitoreo de recursos naturales, pastizales, humedales, bambú y ratán”.

En ese marco, apuntó que hablaron con la Organización de Bambú y Ratán, que “prometió una visita para este año” a Tacuarembó por este tema, ya que “hay grandes posibilidades de la sustitución del plástico por el bambú”. Sin embargo, aclaró, en Uruguay “esto todavía no está suficientemente explotado”, por lo que “están dispuestos a dar una mano para ir en ese sentido, que puede ser una alternativa para pequeños productores”.

Acuerdos sobre investigación

Se firmó, además, un memorándum de entendimiento que tiene el objetivo de “establecer una granja demostrativa en Uruguay, vinculada a una granja inteligente”. Según explicó el presidente del INIA, el “foco” de esta iniciativa es la “agricultura digital e inteligente” con “un especial énfasis en la agricultura familiar”. “Se van a traer tecnologías vinculadas a la mecanización agrícola [para] demostrar variedades de cultivo de frutas y verduras chinas que se puedan utilizar aquí. Cría de semillas finas, todo lo que es procesamiento de frutas y estándares de calidad de cultivo y gestión basados en tecnologías de la información”, profundizó.

Asimismo, en línea con las acciones de investigación, Fratti anunció que otro de los memorándum de entendimiento firmados busca “establecer un laboratorio conjunto de cría y producción de ganado bovino con el INIA”, y que, “vinculado a esto, el presidente [Sierra] y su contraparte de la Academia de Ciencias Agrícolas de Xilín firmaron un acuerdo de cooperación”. En ese sentido, Sierra apuntó que el laboratorio se centrará en el “intercambio y mejoramiento genético, genes, embriones, semen congelado”.

Por otro lado, Sierra comunicó que “se reafirmó el compromiso de la Academia de Ciencias Agrícolas de China en continuar en la elaboración con soja”, y recordó el laboratorio conjunto de soja creado por el INIA en Uruguay, que fue “el primer laboratorio conjunto de Uruguay con China”.

El presidente del INIA dijo que junto a Fratti y Scayola hicieron una visita al banco de germoplasma de la Academia de Ciencias, y allí les “reafirmaron el compromiso y los avances que han tenido en el tema de soja”. “Se ha intercambiado una serie de materiales: 50 líneas de soja de China han venido a Uruguay, [y] 50 líneas de Uruguay han ido para China, que se han plantado y han tenido muy buenos resultados”, detalló.

Relación con China

Por su parte, Scayola planteó que tuvieron reuniones con “grupos relevantes chinos”, uno de ellos que también es tailandés, con “500.000 empleados”, y que les “abrió las puertas para explorar la posibilidad de hacer negocios”. También se reunieron con una cadena de hoteles intercontinentales, que fueron diseñados por el arquitecto uruguayo Carlos Ott.

El jerarca dijo que además se firmó un memorándum de entendimiento con una cadena latina de restaurantes, lo cual calificó como “muy exitoso”, ya que hay “gente joven china que está yendo a buscar carne uruguaya para comer”.

Manifestó que desde las autoridades de la aduana les trasladaron que “Uruguay es sumamente relevante para ellos” y que “les interesa una asociación estratégica con Uruguay, que exporta el 80% de lo que produce”.

Por lo tanto, Scayola valoró que para el INAC “fue una visita intensa”, en la que confirmaron que China “nos abre las puertas y nos trata como si fuéramos un socio de igual tamaño”, cuando “en realidad somos tres millones de habitantes con un país que tiene 1.400”.