Rocha aparecía en las encuestas como uno de los departamentos más reñidos. Algunos incluso situaban la diferencia entre el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) dentro del margen de error. Sin embargo, las primeras proyecciones de la Usina de Percepción Ciudadana dieron como ganador, sobre las 20.45, al nacionalista Alejo Umpiérrez.

Al cierre de esta nota, con 94% de los circuitos escrutados por la Corte Electoral, el PN acumula 54,3% de los votos, frente a 37% de votos de los candidatos del FA. Con este resultado, el PN logra una reelección departamental en Rocha por primera vez en la historia.

El ambiente en el comité central del PN en Rocha, sobre la calle Florencio Sánchez, era de alegría y festejo. Umpiérrez salió a saludar a la militancia y a hablar con la prensa una hora después de que se conocieran los resultados. La gente ya se amontonaba dentro y fuera del lugar y decenas de vehículos estaban encendidos, prontos para la caravana.

En la parte de atrás de una camioneta, acompañado por su esposa, Umpiérrez le habló a la gente, que aguantó el frío de la noche y lo acompañó con aplausos y cánticos de “¡Intendente! ¡Intendente!”.

“Primera cosa, ¡triunfamos! El triunfo es de ustedes porque creyeron en este proyecto. Llevaron el verbo, la palabra a cada barrio, a cada casa, en cada localidad. Con la fe de la convicción. Con la energía, con el compromiso de sentir que estamos construyendo algo diferente”, comenzó diciendo el intendente electo. “Lo más importante es que no ganamos ni ustedes ni nosotros, creemos que ha ganado Rocha. Sin perjuicio de ser profundamente blancos y nacionalistas, no concebimos este proyecto desde una mirada mezquina, partidaria, pequeña, minúscula que Rocha no merece”, continuó.

Con respecto al próximo período, Umpiérrez expresó: “Las victorias no generan derechos, generan obligaciones. Esto no es un gobierno, es un proceso de cambio social y cultural que está pensado en clave de no menos de 20 años. Hemos pasado décadas de rezago que nos transformaron en un departamento gris, triste; hoy queremos reivindicar nuestra condición de rochenses”.

Consultado por la diaria sobre cuáles van a ser los focos de su próxima gestión, Umpiérrez contestó: “Hay un programa de gobierno, allí no hay una sola idea, hay 119 propuestas para seguir transformando Rocha”. También aseguró que está en contacto con los candidatos a los gobiernos municipales de Lascano, Castillos, Chuy y La Paloma. Hasta el momento sólo se conocen con certeza los resultados de Castillos, donde ganó el nacionalista Gastón Larrosa. En Chuy, con 93% de los votos escrutados, el PN aventajaba al FA por 1.500 votos, mientras que en La Paloma, con 100% de los votos escrutados, el FA superaba al PN por 230 votos.

Sobre la amplia diferencia de votos entre él y las candidaturas del FA, Umpiérrez sentenció: “Nosotros tuvimos siempre la convicción de que las encuestas se equivocaban. Creo que hay un reconocimiento en el voto de la gestión del gobierno, que fue histórica, revolucionaria”.

En conferencia de prensa, el intendente reelecto informó que la comuna contrató al arquitecto Carlos Ott para diseñar el nuevo edificio del gobierno departamental de Rocha, aunque decidió no adelantar dónde va a estar ubicado. Aseguró, además, que al momento no manejan números de cuántos ediles va a tener el partido: “La diferencia ha sido amplia, todavía no tenemos hechos los cálculos. Ojalá podamos hacerlo porque ello va a permitir quitar el palo de la rueda de una cantidad de proyectos que se trancaron en el pasado”.

A tres cuadras de los festejos, también por la calle Florencio Sánchez, militantes y referentes políticos del FA seguían de cerca los avances del escrutinio: compartían abrazos de consuelo, ideas a futuro y los números que seguían llegando.

Facundo Terra, edil por el Partido Socialista, dijo a este medio que en los próximos cinco años “hay que doblegar los esfuerzos, hay que luchar para que de una vez por todas vuelva la justicia, vuelva la tolerancia, vuelva la solidaridad y se vuelva a escuchar a la gente”.

Flavia Coelho, por su parte, líder de la lista 12, dijo a la diaria: “Somos una fuerza política que ha luchado mucho por la democracia. Tenemos desaparecidos, hemos perdido vidas, libertades; perdimos una elección ahora, no es la mayor de nuestras pérdidas, de manera que tenemos una lucha que es para toda la vida y en ella vamos a estar; donde el pueblo nos ubique, donde el pueblo nos ponga, allí vamos a trabajar”.

En los próximos días “se convocará a la mesa departamental del FA para hacer una evaluación, ver cómo seguir y elaborar nuestro plan a futuro”, aseguró Coelho, aunque eso dependerá de los resultados municipales, que se conocerán en los próximos días, y de cómo quede conformada la Junta Departamental.

Consultada sobre el diálogo entre el PN y el FA, tema que ha generado tensiones en el último período de gobierno, especialmente entre el gobierno departamental y el gobierno municipal de La Paloma, Coelho dijo: “Las relaciones institucionales, políticas y personales tienen que mejorar muchísimo. Este gobierno ha demostrado que no tiene capacidad de diálogo con la oposición, con todos los que pensamos distinto. Cuando el intendente nos llamó a dialogar hemos concurrido, pero cuando solicitamos ser recibidos no hemos sido recibidos. Trataremos de mejorarlo, siempre hemos estado en ese esfuerzo”.