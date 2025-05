Este lunes, a seis días de la elección departamental, el Partido Colorado (PC) empezó a cerrar su campaña de cara a la Intendencia de Montevideo (IM) con su candidata, Virginia Cáceres, que se presentará por la Coalición Republicana junto con Martín Lema (Partido Nacional) y Roque García (Cabildo Abierto). El evento colorado de este lunes fue en un local en el Cerrito de la Victoria, a cargo de la lista 10, de Vamos Uruguay, el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry.

“El próximo domingo hay tres modelos en pugna”, señaló Cáceres. Dijo que uno de ellos es “el de la continuidad, del Frente Amplio” (FA), que es el que pide “más tiempo para solucionar los problemas”. Luego está el modelo del PC –añadió–, que es el “de la renovación y el cambio, el modelo del batllismo, que tiene en su ADN la voluntad inquebrantable, transformadora, a partir de ideas y de propuestas”. En tercer lugar dijo que está “el modelo que se esconde bajo la sombra del gobierno nacional”, que es el “de Mario Bergara” (uno de los tres candidatos del FA), que desde que empezó la campaña no lo escuchó “nunca hacer una propuesta que responda a cómo él y su equipo van a solucionar los problemas que tiene hoy Montevideo”.

La candidata dijo que cuando sale a recorrer Montevideo ve que “se ha convertido en un departamento absolutamente desigual” y “hay barrios en los que la pobreza duele de verdad”. Agregó que las posibilidades de desarrollo de los montevideanos están “absolutamente sujetas al barrio en donde uno nazca y crezca”. “Y nosotros no queremos eso, sino un departamento en donde la igualdad de oportunidades sea para todos por igual, que no importe si nacés en Carrasco o en Casavalle; que tengas las mismas posibilidades de conseguir un buen trabajo, de estudiar correctamente y de que no te marquen con el dedo porque naciste en determinado barrio”, sostuvo.

Cáceres subrayó que quiere un departamento en el que los servicios de la IM sean “equitativos para todos los montevideanos”, y subrayó que la capital “tampoco tiene buenos servicios en aquellos barrios en donde los montevideanos pagan altos tributos y contribuciones”. Por lo tanto, dijo que se pregunta qué pasó en la IM, “que no logra dar solución” a los problemas.

“Creo que la única explicación a esto es el desamor. El Frente Amplio se ha convencido de que pase lo que pase y haga lo que haga, la Intendencia de Montevideo la gana igual. Y eso trae como consecuencia que se desenamoren de la ciudad y no les motive generar cambios, que dé lo mismo la gestión de los residuos, volver a soñar o no volver a soñar, porque el último objetivo es estar sentado en el sillón municipal como un trampolín para el gobierno nacional”, sostuvo.

Cáceres resaltó que ella no quiere eso y que, como “el compromiso es grande”, están dispuestos a seguir trabajando por Montevideo. Por lo tanto, “más allá del resultado” del domingo, adelantó que van a crear “un centro de estudios de Montevideo”, para “seguir pensando, generando propuestas e insumos, para que Montevideo vuelva a ser el lugar” que los colorados quieren que sea.

Por último, Cáceres sostuvo que “si hay un partido que puede lograr que Montevideo vuelva a ser el lugar de referencia que siempre fue, es el Partido Colorado, porque Montevideo está construido por el Partido Colorado y su ADN batllista es lo que permea en todos y cada uno de estos barrios”.