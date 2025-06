“Es imposible que le explique a cualquiera que mire al Uruguay que vamos a ser consistentes en llevar el resultado fiscal a niveles manejables a largo plazo si en este tema –que no es sustantivo para las prioridades donde se encuentran los problemas sociales más grandes– le agregamos 0,2 décimas de manera sostenida porque el Poder Ejecutivo se tiene que hacer cargo de todo”, alertó el jueves el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la comisión especial del Senado que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, Oddone resaltó que, además de “injusto”, “no sería sostenible para las finanzas públicas” que la reforma no incluya una contribución de los afiliados a la CJPPU, algo que, a instancias de la oposición, se eliminó en el proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara de Diputados.

En línea con Oddone, el Frente Amplio (FA) pretende reincorporar en el proyecto la contribución de los afiliados a la CJPPU, tanto de los activos como de los pasivos. El senador del FA Eduardo Brenta dijo a la diaria que el oficialismo está analizando “algunas posibles variantes que minimicen el aporte de los jubilados y también eventualmente de los profesionales más jóvenes para evitar posibles pasajes a declaración de no ejercicio”.

“Lo que no tiene razonabilidad es que el aporte sea sólo de la sociedad. Eso no lo vamos a llevar porque terminaría implicando una erogación muy grande en una situación fiscal muy delicada como la que tiene Uruguay”, afirmó Brenta.

Por su parte, el senador del FA Gustavo González dijo a la diaria que, con la redacción actual, el proyecto “no resuelve el problema” de la CJPPU. “Estamos buscando alternativas y discutiendo a ver cómo se puede mejorar todo esto”, manifestó.

El FA tiene los votos suficientes para aprobar cualquier cambio en el Senado. Sin embargo, si esto ocurre, el proyecto debe volver a tratarse en Diputados, donde la oposición podría rechazar, por completo, la reforma. Por eso, se procura que haya un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana dijo a la diaria que en el transcurso del fin de semana hubo “algunas conversaciones” al respecto. “Todos coincidimos en que este sistema de financiamiento anda lejos de solucionar el problema. Lo que está arriba de la mesa hasta ahora anda lejos de solucionar el problema”, afirmó. Consultado sobre posibles alternativas al proyecto aprobado en Diputados, el senador del PN dijo que todavía “hay que hacer cálculos y evaluaciones políticas”.

El senador del Partido Colorado (PC) Robert Silva dijo a la diaria que actualmente el Poder Ejecutivo “es mano” para proponer cambios a la reforma. Consultado sobre la eventual reincorporación de la contribución de los afiliados, Silva manifestó: “Yo siempre tengo una actitud abierta al diálogo, [pero] quiero desterrar la idea de que los activos y los pasivos de la caja no contribuyen, porque sí contribuyen”.

Silva señaló que el proyecto sancionado en la cámara baja incluye un conjunto de cambios paramétricos para los activos, entre ellos, un adelanto del aumento de la edad de retiro y una modificación en el cálculo jubilatorio. “Eso es una colaboración de los activos, que van a aportar más, van a percibir menos jubilación y van a demorar más tiempo en poder jubilarse”, expresó.

En el caso de los pasivos, el senador del PC señaló que ya “aportan el IASS [impuesto de asistencia a la seguridad social], que va para sustentar otras jubilaciones, no las de ellos”. “Yo siempre digo que no me cierro a recibir aportes, pero destierro aquello de que los interesados no aportan nada”, subrayó.

Según supo la diaria, el FA pretende que el proyecto se vote el miércoles en la comisión especial y el jueves o el viernes en el Senado. No obstante, en el PN hay quienes aspiran a que la discusión en el plenario de la cámara alta se lleve a cabo el lunes o el martes de la próxima semana. La bancada del PN todavía no discutió formalmente este tema.

Oddone advirtió sobre la imagen institucional

Durante su comparecencia ante la comisión especial, Oddone confirmó que el directorio de la CJPPU ya le avisó al gobierno que “las reservas se agotan en el mes de julio”. El ministro aseguró que el Poder Ejecutivo está dispuesto a “conversar, entender e introducir modificaciones” en pos de una solución, “siempre y cuando las entendamos razonables”. En tal sentido, afirmó que, “para que la sociedad pudiera hacer una contribución, lo que es clave es que el régimen [de la CJPPU] tenga un conjunto de modificaciones que hagan converger al régimen general”.

“El régimen de la caja debe converger a los parámetros del régimen general y esa es una condición indispensable para poder hacer que el Estado participe de la solución; de hecho, lo atamos como un aspecto condicional”, subrayó Oddone.

Por otro lado, el ministro sostuvo que, si bien “está lejos de ser crítica”, la situación fiscal en este momento “plantea desafíos”. “Para cerrar sus cuentas fiscales por año, Uruguay requiere un importante monto de dinero. La última estimación que tenemos es de 5.000 millones de dólares para este año, aunque es posible que, de acuerdo a los números que estamos analizando, sea mayor”, señaló.

Esto, sostuvo, “quiere decir que debemos ir a los mercados a informar de nuestra solidez institucional y capacidad para manejar la situación macroeconómica, para lo cual hay varias leyes relevantes”, como, por ejemplo, el presupuesto quinquenal.

Con relación a la reforma de la CJPPU, Oddone consideró que, “sin dudas, este tema nos pone a prueba”. “Si como sistema político no estamos en condiciones de resolver un problema en un instituto menor por un gasto con erogaciones menores, pero que tiene impacto a largo plazo, la mirada que va a haber sobre nosotros va a ser distinta”, advirtió.

PIT-CNT apoya el planteo del sindicato de la CJPPU

La comisión especial recibirá este lunes a una delegación del sindicato de funcionarios de la CJPPU, quienes también aportan al instituto previsional. El sindicato concurrirá al Parlamento con una declaración del PIT-CNT en la que se pide la apertura de “un período de 90 días en el cual los trabajadores puedan optar por aportar al Banco de Previsión Social [BPS], como cualquier trabajador dependiente de industria y comercio”.

“No puede haber transformaciones sostenibles sin condiciones ni reconocimiento del rol de quienes hacen posible que la caja funcione y cargando el peso del rescate en las espaldas de los trabajadores”, se sostiene en el comunicado de la central sindical, al que tuvo acceso la diaria.

Semanas atrás, ante la comisión especial de Diputados, la presidenta del sindicato, Flavia Muga, solicitó la opción de “pasar a aportar al BPS como cualquier trabajador dependiente”. “Hay muchos a los que les va a servir mantenerse dentro del régimen que tiene la caja, por los años que ya tienen aportados y por lo próximo que están para la jubilación, pero lo que estamos pidiendo es mantener los mismos derechos, […] que todos los trabajadores dependientes tengan el mismo sistema de aportación y de jubilación y las mismas condiciones”, expresó.