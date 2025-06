Contra reloj, dado que las reservas se agotan en julio, la comisión especial de la Cámara de Senadores que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) empezará a votar el proyecto de ley este jueves, con el objetivo de que la semana que viene se trate en el plenario de la cámara alta. Sin embargo, oficialismo y oposición todavía no han zanjado la discusión sobre el “corazón” de la reforma: la contribución de los afiliados –tanto activos como pasivos– de la caja paraestatal.

En el proyecto original, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo, el peso de la reforma se distribuía de la siguiente manera: 42% sobre los activos, mediante un aumento de la tasa de aportación y un conjunto de cambios paramétricos; 31% sobre los pasivos, a través de un nuevo impuesto; y 27% sobre el resto de la sociedad, a partir de transferencias desde Rentas Generales e incrementos en el costo de los timbres profesionales.

Todo esto cambió en el proyecto que terminó aprobando la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio (FA) no tiene mayoría. A instancias de la oposición, se eliminó la contribución de los activos y los pasivos –con excepción de los cambios paramétricos, que se mantienen– y se incrementó el aporte estatal. El pasado jueves, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el esquema aprobado en Diputados no es suficiente “para cumplir con los pagos del año 2025”.

Desde el FA señalaron a la diaria que, en principio, el oficialismo votará este jueves en comisión tanto el aumento de los aportes para los activos como el nuevo impuesto para los pasivos. A su vez, el FA añadirá “artículos programáticos” para que algunos aspectos de la reforma de la CJPPU continúen discutiéndose en el marco del diálogo de la seguridad social, por ejemplo, que la aportación sea por ingreso real y no por el vigente sistema de fictos.

El Poder Ejecutivo, por su parte, ha transmitido la voluntad de evaluar en el mediano plazo la posibilidad de eliminar el nuevo gravamen sobre los jubilados a través de algún mecanismo, siempre y cuando la reforma se apruebe en el corto plazo.

“Tenemos la definición de que vamos a avanzar mañana”, afirmó este miércoles en una rueda de prensa el senador frenteamplista Eduardo Brenta, quien apuntó además que el oficialismo “no ha recibido ningún comentario de la oposición en materia de propuestas”.

“Hasta el momento no hemos encontrado ninguna propuesta, más allá del reconocimiento de algunos legisladores de que efectivamente tiene que haber un aporte de todas las partes”, manifestó Brenta.

Sin acuerdo a la interna de la oposición

Según supo la diaria, este miércoles hubo una reunión entre diputados y senadores del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente con el propósito de “intercambiar información” y consensuar una posición para lo que se viene: el FA tiene los votos suficientes en el Senado para reincorporar la contribución a cargo de los afiliados, con lo cual el proyecto pasaría a tratarse nuevamente en Diputados, donde la oposición sólo puede aceptar o rechazar las modificaciones.

Se prevé que este jueves, antes de la votación en comisión, la oposición presente una especie de propuesta alternativa, que todavía no está cerrada. El senador nacionalista Sergio Botana, miembro de la comisión, ha planteado la necesidad de “facilitar la reincorporación de profesionales” a la CJPPU, mientras que su compañera de bancada Graciela Bianchi, también integrante de la comisión, ha cuestionado el sistema de fictos porque entiende que “genera situaciones de inequidad”.

Sin embargo, el centro de la discusión en la oposición es la contribución de los afiliados. Hay senadores blancos y colorados que están dispuestos a votar algún tipo de aumento para los activos y los pasivos, punto que es resistido por algunos diputados.

“No hay acuerdo total con los diputados nuestros, pero vamos a tratar de seguir actuando en conjunto, aunque eso signifique corrernos de algunas posturas”, señalaron a la diaria desde la bancada de senadores del PN; en tanto, un diputado nacionalista expresó a la diaria que “la realidad hoy no es tan optimista para el gobierno”, porque “hoy no es tan claro que [los senadores] vayan a votar un impuesto a los jubilados”. Algo similar ocurre dentro de la bancada del PC, aunque no entre senadores y diputados, sino entre los sectores encabezados por Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry.

En una entrevista con Desayunos informales, y en carácter de profesional universitaria, la senadora Bianchi respaldó este miércoles la postura de Oddone. “¿Cómo vamos a pretender que la ciudadanía pague el muerto de una mala y pésima administración?”, lanzó Bianchi, luego de apuntar que sólo 10% de los afiliados a la CJPPU participa en la elección de las autoridades del instituto previsional.

A título personal, y citando declaraciones de Oddone que, opinó, las “podría haber dicho Azucena Arbeleche”, Bianchi sostuvo que, “si los activos y los pasivos no colaboran en algo, esto no se sostiene”.