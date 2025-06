La escalada bélica entre Israel e Irán mantiene al mundo en vilo desde el viernes pasado. En lo que respecta al territorio iraní, se han recibido ataques por parte de la fuerza israelí no sólo en Teherán, sino también en otros puntos del país. Entre los bombardeos de la capital, en las últimas horas se han registrado significativos daños, como el que tuvo en el centro a la televisión pública iraní. En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo ha decidido hacer efectiva la evacuación de su personal diplomático.

Según informó Búsqueda y confirmaron a la diaria fuentes de la cancillería, los trabajos para completar esta acción se iniciaron el lunes pasado, sin embargo, hasta el momento no se han logrado concretar. En tanto, y hasta que el personal diplomático no se encuentre en “un lugar seguro”, se ha decidido no brindar más detalles del proceso de evacuación. Por lo pronto, se debe tener en cuenta que el espacio aéreo de la región permanece cerrado.

Más allá de que está prevista la salida del territorio iraní del embajador Beraldo Roque Nicola Flaniguen y del cónsul Alejandro Tomsich, la diaria pudo confirmar que se prevé que la actividad de la embajada pueda ser sostenida por “funcionarios locales”.

Como consecuencia de la situación que afronta la región, los intendentes electos Carlos Albisu (Salto) y Nicolás Olivera (Paysandú) se encontraban hasta hace pocas horas sin poder abandonar suelo israelí. Sin embargo, según informó el canciller, Mario Lubetkin, este martes, ya se encuentran fuera del país gracias a una operación del propio gobierno israelí. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores dejó en claro que su cartera se encuentra enfocada en detectar la presencia de uruguayos “no residentes en territorio de Israel”.