El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confirmó que los intendentes electos de Paysandú y Salto, Nicolás Olivera y Carlos Albisu, salieron de Israel y se encuentran en viaje a Uruguay, luego de haber permanecido refugiados desde el viernes por los ataques entre las fuerzas israelíes e iraníes](https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2025/6/israel-lanzo-un-ataque-sobre-varios-objetivos-en-iran/).

“Salieron por tierra y la operación fue del gobierno israelí. Nosotros no tenemos nada que ver, fueron ellos que los llevaron, fueron ellos que los sacaron”, sostuvo Lubetkin. El ministro agregó que su cartera está focalizada “en lo que estamos detectando, que son uruguayos no residentes que están transitoriamente en Israel”.

Aclaró que no “lo han pedido muchos”, pero sí recibieron “algunos pedidos”, por lo que están “tomando algunos escenarios de emergencia para tener un mínimo de capacidad”, explicó. “La situación es tremenda: aviones no llegan, moverse por tierra es muy difícil. Estamos preparándonos para ver cómo podemos dar una mano, en cooperación e integración con otros países de la región, para sumar capacidades en conjunto y poder afrontar algunos de estos desafíos, porque esto va a algo que no es inmediato y es realmente dramático”, señaló.

Lubetkin agregó que la cancillería trabaja en cuantificar dos cosas, “¿cuántos pidieron asistencia y cuántos hay?”, porque “no hay un registro” de cuántos ciudadanos uruguayos hay en Israel. “Eso es lo que tenemos que detectar y saber para ver si podemos tomar medidas y tener capacidades para traerlos a Uruguay”, sostuvo.

Consultado sobre la intención del gobierno de enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Lubetkin señaló que en “esta situación, está todo absolutamente paralizado”. Por lo tanto, no están dadas las condiciones para que esa ayuda humanitaria llegue al “destino de las poblaciones realmente afectada en Gaza”.

Por otro lado, este miércoles, Lubetkin se reunirá en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para abordar la situación de las tropas uruguayas en la República Democrática del Congo y solicitar el relevo que ha sido postergado, ya que la ciudad donde se encuentra el Batallón Uruguay IV está sitiada por el grupo armado M23.