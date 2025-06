El ministro de Relaciones Exteriores (MRREE), Mario Lubetkin, anunció este viernes que Uruguay será parte de “un proyecto de promoción para la preparación de jóvenes palestinos en la creación de startups”. El canciller uruguayo indicó que la iniciativa será principalmente para personas provenientes de la región de Cisjordania, “porque lo de Gaza es de un dramatismo que está todo absolutamente pulverizado”.

En entrevista con el programa Nada que perder de radio M24, Lubetkin afirmó que el gobierno uruguayo está concentrado en “tratar de ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a resolver el drama que se vive en esa zona”, porque “ya hemos discutido demasiado sobre documentos locales”. “Ayudar a Palestina es ayudar a Palestina, no la discusión sobre el término genocidio, masacre”, agregó.

El titular del MRREE destacó su reunión con el encargado de negocios de la Embajada del Estado de Palestina, Mohammed Shafei, el pasado martes, y aseguró que existe “en plena sintonía”: “No estamos hablando de algo que está alejado del pensamiento de las autoridades palestinas, porque lo hablamos concretamente”, expresó, antes de señalar que en ese encuentro llegaron al “acuerdo” de que “hay que movernos más activamente en Cisjordania”.

Sobre el programa para jóvenes palestinos, Lubetkin dijo que la participación de Uruguay se resolvió “esta madrugada” y explicó que se trata de un proyecto “muy grande” liderado por Dinamarca, con la ejecución del Fondo para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lubetkin fue director de la FAO para América Latina y el Caribe.

Aunque aclaró que aún resta resolver “aspectos técnicos”, Lubetkin señaló que el objetivo es “poder traer a algunos jóvenes palestinos de Cisjordania para prepararlos con empresas de nacimiento, sobre todo, en lo que nosotros sabemos, agricultura, agricultura sostenible, etcétera”.

El canciller uruguayo dijo que “el drama” que se vive en la región “no tiene que determinar que nosotros no pensemos también en el día después”. “Tenemos que pensar en la muchachada joven palestina que va a seguir viviendo el día después” porque “son millones y seguirán siendo millones, por más que quiera hacerse una operación de limpieza”, acotó.

A propósito de la intención del gobierno de buscar la forma de enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, como leche en polvo o arroz, Lubetkin señaló que “obviamente no vamos a hacer ningún esfuerzo si no tenemos la garantía que entra”, por lo que, en este momento, todavía es una “fase pre”.

Por último, con relación a la reciente resolución del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), en la que se sostiene que se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, Lubetkin sostuvo que no se trata de “un juego de palabras”. “Ahora que se nos mida por lo que estamos haciendo en concreto en Palestina”, agregó.

Sobre el vínculo con la fuerza política, el ministro manifestó: “¿Saben lo que me parece malo dentro del FA? Que yo no reciba llamadas telefónicas y tenga que leer por la prensa lo que opina un senador del FA, que es la fuerza política que tiene que respaldar la acción del gobierno, eso a mí me sorprende un poco, no lo he visto en otros países”.