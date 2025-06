El diputado del Frente Amplio (FA) Marcos Presa elevó una consulta a la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta Carolina Cosse, para que evalúe si el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva está incurriendo en conjunción de interés público y privado por su rol como presidente de la Comisión de Ganadería de esa cámara y como presidente de la comisión fiscal de la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales (CUIR).

El cuestionamiento a Da Silva surge luego de que la Comisión de Ganadería citara al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y al presidente –renunciante– del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, por la compra de 4.000 hectáreas de un campo en Florida.

En la consulta elevada a Cosse, Presa señala que la CUIR tiene como cometido “defender y promover los intereses del sector ante entidades públicas y privadas”; teniendo en cuenta eso, el legislador recuerda el artículo 19 de la Ley 19.823, que establece el código de ética en la función pública y expresa que el funcionario público debe “distinguir y separar radicalmente” los intereses personales del interés público. El diputado trae también la definición de la conjunción de interés público y privado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que dice que el conflicto de interés se da cuando un funcionario público “tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones”.

“¿Pueden existir intereses, aunque no necesariamente opuestos, sí discordantes, entre la defensa de los intereses de un sector empresarial –legítimamente nucleado en una gremial– y el interés público que debe guiar el accionar de un senador en ejercicio?”, pregunta, y contesta que, a su entender, “la respuesta podría ser afirmativa”.

“La defensa de intereses privados no necesariamente coincide con el interés público. Aunque en determinadas circunstancias pueden converger, lo cierto es que no deben confundirse ni asumirse como equivalentes”, escribió.

En diálogo con la diaria, Presa dijo que, en caso de que se responda afirmativamente que está incurriendo en esa falta, Da Silva deberá renunciar a la comisión fiscal de la cámara o a la presidencia de la comisión del Senado. “Es muy difícil que podamos debatir cuando uno está parado en los dos lados del mostrador”, dijo.

En la red social X, Da Silva respondió a la consulta realizada por Presa y dijo que desde el oficialismo no se cuestionó los argumentos contrarios a la compra del campo, sino que se lo criticó por su posición en la cámara inmobiliaria. El senador apuntó que “lo único que pretende” la asociación inmobiliaria es “aportar profesionalismo a la hora de poder asesorar una inversión en el campo para que la gente no compre como estos cra de Colonización”.

Da Silva dijo que su empresa “no tiene nada que ver” con el campo comprado por Colonización y que el “intermediario que participa en el negocio no es socio” de la cámara. “Es un importante escritorio que mayoritariamente se dedica a la venta de ganado lechero”, añadió. Sería conflicto de interés, apuntó, si su empresa estuviera “interviniendo del negocio”, o si hubiera aprovechado su cargo como senador “para defender a un socio” y hacer una “defensa corporativa”.

“Si por cada alerta a desquicios del gobierno me van a buscar la implicancia, vaya que encontrarán vínculos míos con el mundo real: no podré sponsorear Escuelas Agrarias, ser socio de clubes, dejar de ser productor, criador de criollos o sponsor de Nacional Universitario o el Champa o el papi fútbol. Por tanto este intento ramplón de cancelación lo único que genera es más ganas de pararme firme a los desvíos de este gobierno, denunciar una y mil veces sus mentiras y por supuesto dejar en claro que el que no debe no teme”, escribió.