A pedido de la oposición, este lunes a las 10.00 la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibirá al ministro de ese rubro, Alfredo Fratti, y al directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) por la compra de 4.000 hectáreas de campo para lechería por 32 millones y medio de dólares en la estancia María Dolores, en el departamento de Florida. Esta comparecencia se dará pocos días después de que Eduardo Viera renunciara a la presidencia del INC, a raíz de la polémica que se suscitó por su condición de colono.

El senador blanco Sebastián da Silva, presidente de la comisión y acérrimo crítico de la compra del campo, señaló a la diaria que la renuncia del presidente del INC “focaliza bastante más el llamado” y “es mejor”, porque “no se trata de cuestionar el instituto”, sino la compra; específicamente, “la bondad, la oportunidad y la legalidad”. “Entonces, que [Viera] haya renunciado ayuda a concentrarnos más en María Dolores, que es el motivo de la llamada. No vamos a entrar en el divague de discutir una ley que no está en discusión, la colonización existe y tenemos que tratar de que las inversiones las haga con prudencia, austeridad y lógica, pero como María Dolores no entra en ninguna de esas tres, llamamos a Fratti”, insistió.

Además, Da Silva señaló que en este tema “la única ideología es gastar bien o gastar mal”, y resaltó que no es la primera vez que critica una compra del INC. El senador blanco aseguró que en el gobierno anterior, de la coalición, objetó “varias compras”. “Pero una estancia de estas es una inversión que en Colonización, UTE, el Correo o cualquier otro es lo suficientemente importante como para analizarla debidamente”, sostuvo. Para el senador blanco, el problema radica en lo que se gastó, porque si se compraba por menos dinero o más hectáreas por ese precio, “no estaba mal”.

Específicamente, lo que quiere saber Da Silva es de qué forma se decidió la compra, “si esa estancia es buena, si tiene un plan y si está a valor de mercado”, y “no más que eso”. Por último, subrayó que el Poder Ejecutivo tiene “todas las facultades para observar la compra” y la oposición le mostrará “por qué esta compra está mal hecha”.

FA: “No es un gasto”, sino “una inversión”

Por otro lado, el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Antonini, integrante de la comisión, subrayó a la diaria que el llamado a Fratti en principio era “estrictamente” por la compra de María Dolores, y señaló que “seguramente” la intención de la oposición era también ir por el lado del artículo 200 de la Constitución, en referencia al debate que hubo sobre si el ahora expresidente del INC podía estar en el cargo mientras es colono. “Nosotros vamos a defender la compra, por su legalidad, oportunidad y todos los elementos, que son muy claros”, adelantó.

Sobre el monto de la compra, Antonini dijo que un privado había hecho la negociación y llegó a ese precio, por lo tanto, “es justo”; además, “si uno se fija en el mercado, en ese lugar hay tierras que valen 10.000 dólares la hectárea”.

El senador subrayó que detrás de las críticas a la compra hay “un aspecto que es ideológico”, de sectores “que están en contra de Colonización, desde la formación del INC”. Puso como ejemplo que eso “queda muy claro” en el comunicado de la Asociación Rural del Uruguay, que hace dos semanas criticó la compra del campo en Florida, argumentando que “va en detrimento del crecimiento económico del país”.

Antonini subrayó que la compra representa “una muy buena oportunidad”, porque, además, “no es un gasto”, como lo plantea la oposición, sino “una inversión, porque la tierra queda siempre a favor del Estado, y la tierra, claramente, nunca baja” de valor en Uruguay. Recordó que el plan es que allí funcionen entre 16 y 20 tambos, y hay que contar los empleados que se encargarán de eso, más “las tierras que se van a usar para forraje”, que no será sólo para ese campo, sino “para toda la zona de la cuenca”.

El senador oficialista subrayó que con este emprendimiento “se va a apoyar la industria láctea”, dado que “el principal problema” que tiene esa industria en Uruguay “es la falta de leche, de materia prima”. “Entonces, coincide todo con el programa del FA. Hay dos concepciones, unos que están en contra y otros a favor. Nosotros estamos a favor de que se produzca la tierra y se tenga acceso”, insistió.

Por último, Antonini dijo que “se está previendo vender el casco de la estancia y las hectáreas de olivos en producción”, por lo tanto, “van a ser ingresos para el Estado”. Además, dijo que el diputado blanco de Florida, Álvaro Rodríguez Hunter, planteó que ese lugar no se venda “y se use para una UTU agraria”. “Será un planteo que habrá que estudiar, pero en principio está pensado vender el casco de estancia y las hectáreas de producción”, finalizó.