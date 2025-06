Tras la ratificación de la condena a seis años de prisión para la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por la causa de irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió un comunicado y se refirió a la “grave crisis institucional” del país vecino por la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Además de los seis años de prisión, el fallo ratificó la inhabilitación perpetua de Fernández para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá participar en las elecciones de setiembre en la provincia de Buenos Aires.

“Expresamos nuestro rechazo a la utilización de la Justicia como arma política y nuestra preocupación por la degradación democrática que vive nuestro país hermano como resultado del accionar del gobierno de ultraderecha encabezado por [el presidente] Javier Milei y las clases dominantes argentinas”, subrayan.

Afirman que “las denuncias de que “el proceso contra la expresidenta argentina estuvo viciado de nulidad y obedeció a una clara y explícita intención política de proscribirla, indican que estamos ante un nuevo caso de lawfare judicial, que tiene varios y graves antecedentes en nuestro continente”.

Asimismo, manifestaron su solidaridad con los “sectores políticos y populares argentinos [que] están movilizados en defensa de la democracia que [se] considera en peligro”.

Consultado por la prensa sobre el fallo de la Justicia, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, indicó que en lo personal no le “gusta nada” y que le “gusta que la gente corra y que pueda competir electoralmente y que la Justicia no se meta en los asuntos electorales”.

Sobre si esta decisión debilita la institucionalidad, Caggiani dijo que si bien no sabe si se trata de una proscripción, consideró que cuando Fernández anunció que se presentaría en las elecciones de setiembre por la provincia de Buenos Aires para ocupar una banca en ese Parlamento provincial –que el senador comparó con postularse a ser edil de un departamento–, “se adelantaron ahí unos procesos judiciales y terminaron vetándola”. “Creo que eso no es lo mejor para la democracia; yo no quiero eso para Uruguay y no lo quiero para otros países, pero bueno, Argentina es Argentina”, concluyó”.

Juan Martín Rodríguez: “Vienen a preparar el terreno para una defensa del exsenador Charles Carrera aduciendo la persecución política”

Por su parte, en diálogo con el periodista Leonardo Sarro, el senador del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber se refirió al comunicado emitido por el PCU y expresó que “es un disparate que un partido político se pronuncie sobre asuntos internos de otro país” y “erigiéndose como juez de la justicia diciendo que es instrumental a intereses políticos, sobre todo el PCU, que es un partido que defiende regímenes totalitarios en el mundo, [como] Venezuela, Cuba, Nicaragua”.

“Nosotros no tenemos que entrar, importar temas que son del otro lado del río y que son propios de otro país”, consideró, y agregó que no le parece “conveniente” que “los senadores de otros países entren a juzgar el sistema político o el sistema judicial de otro país”. En ese sentido, señaló que le “resulta raro” que Caggiani se haya referido al tema.

“Ningún otro senador fuera de ese país tiene que opinar sobre lo que está pasando en el nuestro, si no seguramente mañana van a opinar sobre lo que son los asuntos internos de Uruguay, producto de que nosotros nos metemos en los asuntos internos de otro país”, aventuró, y opinó que “es un gran error político” y que ni la cancillería ni el presidente de la República “se tiene que meter en los asuntos internos de Argentina”.

Además, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez dijo que se trata de un asunto con “múltiples causas judiciales que han tenido fallos en diferentes instancias”, que “ahora ha llegado a su instancia máxima que es la Corte Suprema de Justicia” y, por lo tanto, “viene a reafirmar lo que cada una de las instancias judiciales fue probando y condenándola”.

“Nos llama la atención que aquí en Uruguay varios legisladores y sectores políticos del FA han salido no solamente a defender a la señora Fernández de Kirchner, sino a hablar de problemas de institucionalidad en la República Argentina, utilizando casualmente un término que la izquierda latinoamericana utiliza como latiguillo, como manía, que es lawfare, hablando de una supuesta persecución política a través de la Justicia”, detalló.

Apuntó que el exsenador Charles Carrera “utiliza el mismo término acusando a la Justicia de perseguirlo políticamente”. En ese sentido, afirmó, “los comunicados que ha habido en las últimas horas, por parte de políticos del FA, de algunos senadores del PCU, vienen a preparar el terreno para lo que va a pretender ser seguramente una defensa” de Carrera “aduciendo la persecución política por parte de la Justicia”. “Lo vemos como un común denominador, parece que cuando se reúnen en el Foro de San Pablo o en el Grupo de Puebla acuerdan los términos que van a utilizar, y a ese término lo han llamado lawfare”, valoró.