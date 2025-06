El gobierno de Yamandú Orsi cumplirá 100 días este lunes y el domingo, desde las vías de información oficial de Presidencia, se divulgaron una serie de acciones que el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo en este tiempo, en medio de comentarios de analistas políticos que señalan un estilo de gobierno “prudente” y “cauteloso” y de las críticas de la oposición que hablan de un gobierno “sin rumbo”.

El Ejecutivo publicó 46 medidas trabajadas desde el 1° de marzo en 11 bloques: salud, educación, economía, sociedad y cuidados, trabajo y seguridad social, seguridad pública, política exterior, movilidad, innovación, desarrollo productivo y derechos humanos.

En salud, el gobierno destacó haber restablecido 90 de los 100 medicamentos que faltaban en las farmacias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la creación de una Agencia Reguladora de Medicamentos, la aplicación de la vacunación gratuita contra el meningococo, el proyecto de remodelación del Hospital de Salto y el Plan Nacional de Salud Mental, entre otras.

En cuanto a las medidas vinculadas a la educación y la cultura, el Poder Ejecutivo resaltó el bono de 2.500 pesos para los estudiantes de Inicial y Primaria, la “multiplicación paulatina” de las becas Butiá, que aumentarán de 10.000 a 25.000 pesos, lo que describe como la “mayor inversión en adolescencias de la historia del país”, y el incremento de 50% de financiación del Fondo Regional para la Cultura.

En economía, el Ejecutivo subraya algunas cuestiones que heredó de la pasada administración, como la negociación por el proyecto Neptuno y la solución de la mutualista Casmu. Asimismo, pone encima de la mesa las medidas tomadas para atender la diferenciación de precios que hay en la frontera con Brasil y la fijación de un nuevo sistema para calcular el precio de los combustibles.

Sobre los cuidados, el gobierno destaca la reglamentación de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, el proceso de elaboración del Plan de Cuidados, el inicio adelantado del Plan Invierno, la innovación del plan Comunidad a la Calle y la asistencia a las ollas populares que no recibían insumos del Instituto Nacional de Alimentación.

Por otra parte, también se subraya el establecimiento de la ronda de Consejos de Salarios “más grande de la historia” y la “activación” del diálogo por la seguridad social. En materia de seguridad pública, se apunta a la creación de un ámbito para “combatir al crimen organizado y el narcotráfico”, la expansión del PADO, la incorporación de 1.850 policías en los próximos seis meses y 2.000 más en todo el período y la obtención de financiamiento para la implementación del plan Más Barrio.

En política exterior, se resalta la apertura de oficinas consulares en Hong Kong y Macao, nuevas líneas de crédito con China y la eliminación del visado para visitar a ese país, la aprobación por unanimidad de la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños desde 2026, entre otras. En movilidad, se subraya la implementación del Plan de Transporte Metropolitano y el acuerdo del pago de la deuda con el consorcio del Ferrocarril Central.

En innovación, el gobierno marca la creación del programa Uruguay Innova, la inversión para el desarrollo de una vacuna contra la garrapata y la consolidación de vínculos de investigación agropecuaria, seguridad alimentaria y manejo forestal. En desarrollo productivo, se destaca la compra de 4.000 hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización y la puesta en marcha del programa ProCría.

Por último, en materia de derechos humanos, se subraya el reingreso a los archivos de inteligencia policial y la digitalización de archivos del Ministerio de Defensa.

“El rumbo está claro”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló en sus redes sociales que cada uno de los 100 días que pasaron desde que asumió el actual gobierno “fueron de compromiso”. “Y cada uno de los que vendrán nos encontrará en la misma senda. Yamandú encabeza un equipo formado y preparado para los desafíos que enfrenta nuestro país”, subrayó.

“Cuenten con un gobierno que está avanzando y transformando lo que se comprometió a transformar. Con la mano tendida, zurciendo y convocando una y otra vez al diálogo y a la escucha, el rumbo está claro”, aseguró.

También a través de las redes sociales, las cuentas oficiales del Movimiento de Participación Popular (MPP) enumeraron estas acciones y algunas otras más –como que “ya está resuelta” la construcción de la represa de Casupá–. “Se cumplen 100 días de un gobierno que ha puesto a la gente en el centro y que trabaja día a día para transformar la realidad del país; con diálogo y compromiso”, escribió el sector.

El propio presidente Orsi se desmarcó de los análisis que describen un gobierno cauteloso. En una entrevista con El Observador publicada este domingo, el mandatario reflexionó: “Hay un exceso de politólogos, me parece. De politología. Están medio enredados, pero está bien, para eso están, para analizarnos. Yo no pensaba otra cosa distinta, si alguien pensaba que iba a entrar con tres o cuatro leyes e iba a ser la vedete del carnaval, que sigan esperando, no me interesa”.

Abdala: “El gobierno tiene la necesidad de publicar cosas porque se instaló que no termina de definirse”

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala fue uno de los que tuvieron una voz crítica contra esta publicación del Ejecutivo. En diálogo con la diaria, el legislador de la oposición comentó que son “medidas bastante inexpresivas” que “dan la impresión de que el gobierno tiene la necesidad de publicar cosas en función de lo que notoriamente se ha instalado: que el gobierno no termina de definirse”, dijo.

“Ya no se trata de medir en resultados, sino que no aparece con nitidez la orientación de la política pública. No se le puede exigir al gobierno que en estos 100 días tenga resultados concretos, lo que sí no se advierte es hacia dónde va el gobierno”, cuestionó.

Para Abdala, esta comunicación del gobierno “termina de confirmar” la visión opositora. En ese sentido, dijo que existe “una sensación de insuficiencia” y de “vacío”. “No es que no se hagan cosas, porque los gobiernos administran y gobiernan. Medidas se toman, como la de las vacunas del meningococo; ahora, gobernar es tener políticas de corto, mediano y largo plazo”, añadió.

Abdala también dijo que el gobierno “no nutre” la agenda legislativa. “Por supuesto que son los primeros 100 días, pero el tiempo que pasa no se recupera y las oportunidades se van perdiendo”, sentenció.