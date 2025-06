Por tercera vez en este período de gobierno, el presidente Yamandú Orsi reunió a su gabinete este jueves en la Torre Ejecutiva. El Consejo de Ministros, que tenía como asuntos centrales los lineamientos salariales del gobierno para la próxima ronda de los Consejos de Salarios y una primera aproximación sobre el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, insumió cinco horas.

La presentación de las pautas salariales estuvo a cargo de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mientras que el abordaje del proyecto presupuestal corrió por cuenta únicamente del equipo económico. También estuvo, como tercer tema, una puesta a punto sobre el operativo que está llevando adelante el gobierno en torno a las personas en situación de calle, en el marco de la declaración de alerta roja por frío.

Al término de la reunión, el titular del MTSS, Juan Castillo, afirmó en una conferencia de prensa que hasta el miércoles 3 de julio el Poder Ejecutivo no divulgará los lineamientos salariales. “No vamos a estar dando datos, no vamos a estar dando números, no vamos a estar dando porcentajes”, recalcó, y señaló que “los primeros que se van a enterar” del contenido de las pautas salariales serán los miembros del Consejo Superior Tripartito, que serán convocados justamente el 3 de julio.

A fines de junio vencen aproximadamente 170 convenios colectivos y al Poder Ejecutivo le corresponde enviar a sus delegados en los consejos tripartitos –compuestos además por representantes de los trabajadores y del sector empresarial– las bases del gobierno para la negociación y definición de los aumentos salariales, entre otros aspectos.

Pese a la negativa inicial, Castillo confirmó que en los lineamientos salariales se establece “un escenario de construcción de franjas” que, a diferencia de lo que ocurrió en el último gobierno del Frente Amplio, “no son franjas según la dinámica económica o productiva de la rama de actividad, sino que tiene los niveles salariales como tope”.

Tal y como había adelantado en una entrevista con la diaria Radio, Castillo explicó que en las pautas salariales hay tres franjas. La primera comprende a los trabajadores con salarios más bajos y será especialmente priorizada, con aumentos por encima de la inflación para que haya un incremento del poder adquisitivo. Para la segunda franja, que abarca a la mayoría de los trabajadores, los lineamientos salariales prevén un aumento del poder de compra en función del crecimiento de la economía. Mientras que la tercera franja, en la que se ubican los trabajadores con salarios más altos, tendrá “otro tipo de ajustes”, señaló Castillo.

“Va a haber correctivos que van a tener un comportamiento distinto, pero si se logran todas las metas que nosotros trazamos, efectivamente se mantiene el poder adquisitivo en todas las líneas, y en algunas obviamente vamos a dar prioridad para que se asegure un crecimiento”, expresó el ministro de Trabajo.

Por su parte, el titular del MEF, Gabriel Oddone, aseguró que los lineamientos salariales tienen “un excelente equilibrio” entre “la importancia que tienen los Consejos de Salarios para poder garantizar aspectos de equidad en materia de ingresos y, al mismo tiempo, contemplar lineamientos generales de la política económica, como la inflación y la formación de precios”.

Por otra parte, Castillo señaló que las pautas salariales incluirán varias propuestas vinculadas al empleo. Adelantó que habrá un conjunto de modificaciones a tres políticas ya existentes: el programa Yo Estudio y Trabajo, el programa Uruguay Trabaja –creado por la Ley 18.240 de 2007– y el programa Oportunidad Laboral, también conocido como Jornales Solidarios.

Respecto de este último programa, cuya continuidad fue reclamada por intendentes de distintos partidos políticos, Castillo señaló que la intención del gobierno es que los días de trabajo sean “por todo el mes” y “no sólo por dos semanas”, lo que “daría también la posibilidad de doblar el salario, en este caso, llegar al salario mínimo nacional, al menos”. Apuntó además que uno de los cinco días de trabajo de la semana se destinaría a cursos de formación impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional “para que, cuando culmine el plan, [el trabajador] tenga otra expectativa de conseguir trabajo”.

El Presupuesto incluirá cambios de “naturaleza tributaria”, afirmó Oddone

En cuanto al presupuesto quinquenal, Oddone señaló en la conferencia de prensa que el equipo económico expuso este jueves en el Consejo de Ministros “una visión del escenario macroeconómico”, así como de “los desafíos que Uruguay tiene por delante” y “una actualización de la situación fiscal”.

Oddone indicó que el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que ingresará al Parlamento a fines de agosto, incluirá varios cambios normativos. Mencionó, por ejemplo, modificaciones en materia de “desburocratización” y “promoción de inversiones”.

Consultado sobre posibles cambios a la política tributaria, el ministro de Economía dijo que el gobierno está analizando “la evolución del ingreso previsto”, lo que “incluye modificaciones de aspectos que tienen naturaleza tributaria”, aunque siempre “en el marco de la legislación vigente”. Con todo, Oddone puntualizó que la voluntad del equipo económico “es que la presión fiscal medida en términos de producto se mantenga estable a lo largo del tiempo”.

Por otro lado, Oddone fue consultado sobre el planteo que hizo recientemente el PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población con el propósito de obtener mayores recursos para disminuir la pobreza infantil. “La propuesta del PIT-CNT sostiene que hay evidencia contundente en relación con la posibilidad de utilizar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla”, manifestó Oddone.

El ministro de Economía sostuvo que la política tributaria “tiene que ser lo más neutra posible a los efectos de maximizar la recaudación”, lo que “no quiere decir que no tenga que tener elementos de progresividad”. “Como no conozco la evidencia citada por el PIT-CNT, que probablemente la tenga que conocer, no me puedo pronunciar sobre ese aspecto, más allá de decir que [la evidencia] tendría que ser muy contundente para que mi opinión cambiara respecto de la que siempre he tenido”, subrayó Oddone.