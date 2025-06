“Tenemos un sistema penitenciario insano, absolutamente insano”, afirmó en entrevista con la diaria Radio el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien en octubre cumplirá diez años en el cargo y siente que “ya he dicho todo lo que tengo para decir, todas las propuestas, las recomendaciones”.

Este lunes, cuatro personas privadas de libertad fallecieron a causa de un incendio intencional en una celda del módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), que fue provocado en el marco de un conflicto entre dos grupos que, previamente, “rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios”, según afirmó la directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, en una conferencia de prensa junto con el ministro del Interior, Carlos Negro, y Petit.

Actualmente, en el sistema penitenciario uruguayo un 40% de las personas privadas de libertad, a cargo del Estado, se encuentran en condiciones de trato “cruel, inhumano y degradante”, afirmó Petit. Resaltó que, si bien las muertes son lo “más extremo” y “lo que no pasa desapercibido”, los incidentes de violencia y de daño en otras modalidades se dan mucho.

“El motivo de ese enfrentamiento seguramente es un motivo que nosotros desde afuera lo valoramos como muy menor, porque económicamente habrá sido por alguna deuda, alguna deuda de drogas, algún problema personal; no fue por la conquista de un mercado ni por un botín millonario, y es algo que pasa muy rápido. Es tremendo, son segundos cuando sucede eso, y después se vuelve todo a la calma. No está integrado el valor de la vida y la protección del otro”, sostuvo Petit con relación al conflicto que llevó a la muerte de las cuatro personas y el “largo proceso de deterioro de ajenidad de los valores, de las normas y de la empatía” que se vive en las cárceles.

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) afirmó que, al momento de las muertes ocurridas ayer, sólo había cinco funcionarios para controlar un módulo de 700 presos. Consultado al respecto, Petit confirmó que la situación “era exactamente esa”, pero no solamente cuando se produjo la tragedia, “sino en todos los momentos”. Mencionó incluso que en las noches, a partir de las 16.00 o 17.00, “es muy común que queden dos funcionarios” a cargo del módulo 11. Petit explicó que uno de los problemas de las cárceles es la falta de personal, porque “es muy difícil crear seres humanos que estén trabajando allí” y “los trámites del Estado para contratar gente son lentos”.

“Con esta masa de población penitenciaria no es posible rehabilitar, y lo que estamos haciendo es preparando nuevos delitos, preparando personas que van a salir totalmente en caída libre”, afirmó Petit, y agregó que no se trata de que no haya sanciones penales para las personas que delinquen, “pero sí de pensar medidas más inteligentes, más sanas”. Por ejemplo, cuando se trata de una persona joven que comete un delito por primera vez, puede aplicarse, en el caso de un delito leve, “una medida de otro tipo”, señaló.

En abril, Petit envió al Poder Ejecutivo y al Legislativo un informe con más de 40 propuestas para una reforma carcelaria. El comisionado consideró que en la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento “hay un buen clima para llegar a acuerdos”, y advirtió que “la solución no es el diálogo en sí mismo”, sino que este “debe conducir a acuerdos”. El comisionado sostuvo que “se necesitan acciones concretas más fuertes”, que requieren acuerdos y diálogo, para “dar vuelta este sistema” y “volver a un sistema sano y revertidor”.

En tal sentido, el ministro Negro adelantó este lunes, en la conferencia de prensa, que se está elaborando un plan que incluirá un abordaje “inmediato” y contemplará cambios en infraestructura, alimentación, atención de la salud mental y de la salud en general, para atender la “emergencia” que se vive en algunos módulos, como el 11 de Santiago Vázquez. Asimismo, sostuvo que el Parlamento tiene la tarea de “llegar a los acuerdos” para conseguir “una normativa que impida que los índices de crecimiento del número de personas privadas de libertad siga aumentando mes a mes”. Esto, en opinión de Petit, “no solamente es posible, sino que es necesario”.

El comisionado señaló que es una idea que “está presente en muchos legisladores de diversos partidos”, pero que “el tema es llegar a la propuesta concreta, y es difícil”. Sin embargo, señaló que “es posible cuando uno sale del debate frontal de ‘esto es la culpa de Mengano o de Fulano’, ‘esto es por esta ley’”. Para Petit, esos debates son políticos y académicos, pero “si vamos al meollo del Legislativo, hay que ir a los problemas no a los temas”.

De hecho, en las últimas horas, señalamientos de Negro a la ley de urgente consideración (LUC) como causante de “las consecuencias que hoy vivimos” causaron la reacción de dirigentes de la oposición. Consultado sobre si la vigencia de la LUC ha intensificado los problemas en el sistema penitenciario, Petit respondió: “Si esto fuera solamente problema de la LUC y tuviéramos una gráfica achatada de la cantidad de personas presas y de pronto hubiera un pico radical e inesperado, uno podría decir ‘bueno, esto fue responsabilidad de este único factor’”. Por el contrario, es un camino que “Uruguay ha venido transitando”, al igual que otros países, señaló el comisionado.

“No se trata de mejorar las cárceles, se trata de hacer algo diferente que las cárceles”, reafirmó Petit.