La Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en general, con los votos del oficialismo y la oposición, el proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente a 2024 que remitió días atrás el Poder Ejecutivo, pero la coalición no acompañó el pedido del gobierno de incrementar el tope de gasto por 1.200 millones de dólares y obtener fondos para afrontar gastos vinculados a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ferrocarril Central.

En la sesión de la comisión de este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fundamentó el aumento del tope de deuda en que “estrictamente hoy no hay aprobado” uno para 2025, y puntualizó que la proyección que hace el Poder Ejecutivo del resultado fiscal para este año es que tendrá un “deterioro” de unos 1.000 millones de dólares. Sin embargo, para la oposición, la argumentación “no fue suficientemente convincente”, afirmó el diputado nacionalista Pablo Abdala este jueves, al término de la votación.

“Votamos en general la Rendición de Cuentas, pero no votamos aquellos instrumentos jurídicos que el Poder Ejecutivo le pidió su aprobación al Parlamento porque entendemos que no forman parte de la Rendición de Cuentas, porque entendemos que son instrumentos jurídicos que pueden tener naturaleza presupuestal pero que corresponderían a otra etapa, probablemente a la ley de presupuesto, que vendrá este año y que está en proceso de elaboración”, argumentó Abdala en rueda de prensa.

Para el legislador, “el gobierno tiene los instrumentos necesarios para hacer frente a las obligaciones corrientes, a las obligaciones que se contrajeron en 2024 y que habrá que enfrentar y cancelar en este 2025”. En ese sentido, aseguró que no se entiende “por qué la necesidad de aumentar en 1.200 millones [el endeudamiento] y por qué hacerlo imperiosamente ahora, cuando el gobierno, y el país, tiene un tope legal que viene de la Rendición de Cuentas del año pasado y las cláusulas de salvaguarda suficientes y necesarias como para poder endeudarse en un monto mayor, si eso fuese necesario”.

“No lo supo explicar el Poder Ejecutivo ayer, no fue suficientemente convincente, y llegamos a la conclusión de que esto no va a generar ninguna dificultad desde el punto de vista de la actuación del Poder Ejecutivo, de la gestión económica”, sentenció Abdala, y acotó que para superar el tope de endeudamiento previsto en la ley puede recurrir a un decreto; “lo que debe hacer después es informar a la Asamblea General y comparecer”.

En la misma línea, el diputado colorado Gabriel Gurméndez señaló que votaron la Rendición en general, pero no el aumento del tope de endeudamiento “por entender que el gobierno dispone de los instrumentos legales y de los créditos presupuestales adecuados para poder llevar adelante la tarea de gobierno en este período”.

Gurméndez agregó que los legisladores no conocen aún el Presupuesto Quinquenal, por lo que prefirieron no acompañar el aumento del endeudamiento “a 3.500 millones de dólares sin saber -no fue explicado por el gobierno- la aplicación de estos recursos”.

Diferencias de fondo

Por otra parte, sobre el fondo de la discusión, Abdala dijo que hay diferencias con el oficialismo en cuanto al “manejo de los números” en los que se sustenta el análisis de la situación económica del país. “Entendemos que el gobierno no ha sido claro en cuanto a la estimación del déficit proyectado para 2025, porque hace una presentación de las cuentas públicas del déficit de 2024 que es inadecuada. Es una diferencia en cuanto a la presentación de los números, porque agrega gastos postergados, que hubo en todos los quinquenios, en todas las transiciones de un gobierno a otro, pero se los carga al déficit del último ejercicio, cosa que es toda una novedad”.

Según el diputado nacionalista, detrás de la presentación de los números del Poder Ejecutivo hay “un contexto político muy claro, que es el de la construcción de un relato, de la versión de que la situación del país es una situación muy comprometida”; en cambio, a su entender, “las finanzas públicas están mejor hoy que hace cinco años”.

Gurméndez afirmó que el aumento del tope de endeudamiento “permitiría un nivel de gastos que podría llegar a ser hasta de un déficit mayor al que el gobierno critica del gobierno anterior”. Al mismo tiempo, dijo que la oposición está viendo “un manejo imprudente del gasto público; por ejemplo, se han patinado 33 millones de dólares en la compra de un campo que no parece ser una cuestión esencial o de los grandes temas nacionales que se han comprometido en la campaña electoral que afectan a la gente”.

En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez adelantó que “estos temas van a estar en la discusión del Presupuesto Nacional”, porque la oposición “ha visto muchas señales contradictorias por parte del actual gobierno”, y marcó que “por un lado se señaló hasta el hartazgo el nivel del déficit fiscal y endeudamiento que dejaba el gobierno anterior y aquí lo que se está proponiendo es, justamente, ampliar el déficit fiscal y el endeudamiento”.