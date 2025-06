Hace 17 días se presentó la versión local del partido La Libertad Avanza (LLA), cuyo original está en Argentina y uno de sus líderes es el presidente Javier Milei. Además del acto de presentación, el partido en ciernes comenzó el trámite ante la Corte Electoral para ser habilitado y poder competir en las próximas elecciones nacionales.

Este miércoles, trascendió que LLA no llegó a las 1.350 firmas necesarias para habilitar su partido. Sin embargo, uno de sus referentes, Nicolás Quintana, quien fue candidato a diputado en las elecciones pasadas por Cabildo Abierto, desmintió esta versión a través de su cuenta de X.

“El Estado pide 1.350 firmas para habilitar un partido, pero las firmas no son caramelos, no son estampitas, y la confianza de la gente no se regala; entregamos las firmas justas. Después la Corte Electoral hace lo que hace siempre: revisa, objeta alguna, pide más, es un proceso normal que pasa con todos los partidos”, subrayó en un video.

En ese sentido, sostuvo que cuando la Corte Electoral les notifique cuántas firmas faltan, van a “presentar más”. “Así es el proceso normal, legal, transparente”, agregó.

Este jueves, una fuente de la Corte Electoral informó a la diaria que LLA no llegó a las firmas, por lo que la próxima semana se le notificará la resolución y “lo que surja del estudio de los documentos”. La fuente agregó que una vez notificados, los integrantes del partido tendrán un plazo de 20 días para levantar las observaciones.

Por otro lado, hace dos semanas, el convencional del Partido Colorado, Esequiel Ibarra, solicitó a la Corte Electoral la no autorización de LLA, porque consideró que se incumple el artículo 2 de la Constitución sobre que la República “es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero”. Ibarra entiende que a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hay injerencia del gobierno argentino en la creación del partido.

Sobre esto, desde la Corte dijeron que este tema ingreso el miércoles y pasó a estudio a comisión, y por lo tanto, se resolverá la próxima semana.