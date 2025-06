El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Rios, rompió el silencio luego de los cuestionamientos realizados por blancos y colorados a los diputados cabildantes que dieron sus votos para la aprobación de los artículos centrales de la Rendición de Cuentas. El aumento del tope de deuda y partidas extra para el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ferrocarril Central fueron los puntos de la discordia entre los opositores; sin embargo, para el exsenador, los apoyos respondieron a darle “coherencia y seriedad” a lo aprobado.

Según declaraciones vertidas por Manini al programa Estado de situación de Radio Nacional, los planteos de los legisladores blancos y colorados responden a una actitud de “cinismo, hipocresía y mentiras”, dado que, en definitiva, la Rendición de Cuentas se aprobó con el apoyo de todos los partidos. “Que lo digan con todas las letras y que dejen de mentir”, enfatizó el dirigente.

El exsenador planteó que blancos y colorados están “haciendo una especie de circo para mostrarse más opositores” mientras “pactan bajo cuerda embajadas”. Profundizando en la votación cabildante, Manini explicó que el “aumento del endeudamiento” es una de las cuestiones que se apoyó en el sentido de “darle coherencia” a la Rendición de Cuentas.

“Se vota una Rendición de Cuentas y después no se le da el oxígeno para que se cumpla, entonces estamos viviendo en una mentira”, planteó sobre la posición de blancos y colorados. Puntualizó que sin la autorización del aumento del tope de deuda “la Rendición de Cuentas no tiene sentido”. “Votar autorización para pagar partidas para medicamentos de alto costo y no autorizar aumentar el gasto es una mentira”, agregó.

Según Manini, para “ver quiénes pasan por más opositores y quiénes pasan por menos opositores” se le está “mintiendo descaradamente a la gente”. En ese sentido, dejó claro que CA está “actuando como siempre” con “seriedad y responsabilidad”, mientras son otros los que “están negociando permanentemente” otras cuestiones, como la eutanasia.

“A nosotros no nos van a llevar con el poncho”, dejó claro el dirigente cabildante. “Si es bueno para la gente, es bueno para la gente”, planteó. A su vez, recordó que el gobierno tiene “su propia planificación, su propia concepción, y si se equivoca, la ciudadanía le va a pasar la cuenta como se la tiene que pasar”. Comentó también que si la solución no era el aumento del tope de deuda, el origen de los fondos debería ser “más impuestos para todos”.

Por último, Manini recordó que en “los cinco años de la Coalición Republicana” se forzó “al alza el margen de endeudamiento”. “Todos los años se votó aumento, que es exactamente lo mismo que se acaba de hacer ahora”, puntualizó.

Mirando hacia actitudes del pasado, mediante su cuenta de X, Manini expresó que quienes ahora “posan de opositores intransigentes y luchadores por la democracia” criticaron a su partido por no haber homenajeado en su centenario al Partido Comunista de Uruguay (PCU). Entre otras cosas, el exsenador también subrayó que blancos y colorados fueron también “los que no cambiaron los programas de estudio” que “tuercen la mente” de los niños.

Recordó además que desde los partidos tradicionales “defienden y militan la ideología de género” y “permitieron que continúe la venganza por el pasado reciente”. “Los mismos que nunca se atrevieron a enfrentarse al avance disolvente en nuestra sociedad se animan a criticar a los únicos que hablamos claro”, concluyó.

Presupuesto

De cara a lo que será el presupuesto quinquenal, Manini comentó que lo que se “entiende que es bueno para el país” se va a votar. Remarcó que CA no tiene “ningún tipo de compromiso”. Como énfasis, detalló que se marcará postura para que “haya soluciones para el tema de la seguridad”. También se refirió a la necesidad de encarar otros temas como la situación de las cárceles, el desafío demográfico y la familia.