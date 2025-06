Este miércoles de tarde, en la antesala de la Cámara de Diputados, el cabildante Álvaro Perrone conversaba con el colorado Felipe Schipani, cuando pasó el también representante colorado Juan Martín Jorge, que le dio la mano a su correligionario pero a Perrone le dijo que no lo iba a saludar; aunque lo expresó en ese fino tono que divide la broma de la seriedad.

Sea como fuere, se trató del eco más corto que dejó la votación de la Rendición de Cuentas que terminó este miércoles de madrugada y que tuvo como protagonistas a los dos diputados de Cabildo Abierto (CA), pero en especial a Perrone –porque fue el que conversó del tema con el Frente Amplio (FA)–, ya que terminaron apoyando los artículos que el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) se negaron a votar.

Se trata de los que establecen el incremento del tope de endeudamiento neto y de partidas extra para el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ferrocarril Central, para cubrir deudas que se arrastran del anterior gobierno y para atender la situación de los medicamentos de alto costo.

Luego de votar, Perrone declinó hablar con la prensa para profundizar sobre la postura de CA, y dijo a la diaria que la justificación de los dos votos de su partido está en la argumentación que dio en la sesión. Por ejemplo, en el plenario dijo que si alguien mañana va a levantar un medicamento a una policlínica de ASSE y le contestan que no está, esa persona no va a saber cómo está el déficit fiscal, sino “si el medicamento está o no”. “El Ferrocarril Central no entiendo por qué no lo pagamos en nuestro gobierno”, dijo también Perrone en la sesión.

A su vez, el exsenador de CA Guillermo Domenech dijo a la diaria que el apoyo de su partido a lo propuesto por el gobierno es “un voto de responsabilidad”, y recordó que “es la cuarta vez que se tienen que autorizar excepciones a la regla fiscal”, ya que “eso pasó en 2021, 2023 y 2024”. Domenech aclaró que los cabildantes no están a favor del endeudamiento del país, sino al contrario, “pero también es cierto que hay deudas que hay que honrar” porque “el país no se puede dar el lujo de incurrir en un default”.

El exsenador cabildante recordó que en 1958, cuando el PN ganó la presidencia (el primer colegiado blanco) “luego de estar 93 años en el llano”, la entonces colorada Alba Roballo dijo la famosa frase “a los blancos, ni un vaso de agua”, pero resaltó que esa “no es la tesitura de CA”, porque, para los cabildantes, “el interés nacional está por sobre los intereses partidarios”. Domenech subrayó que “hoy no existe coalición”, porque el partido Coalición Republicana “sólo existió” para las elecciones departamentales, y tan sólo para tres departamentos, “por decisión del PN”.

Además, Domenech recordó que en el período pasado la coalición no siempre votó junta, por lo tanto, lo de estas horas “no es nada nuevo”. Por último, el exsenador negó que CA haya apoyado estos artículos para que luego el gobierno le devuelva la cortesía con el apoyo a una iniciativa propia o algún incremento en el Presupuesto, ya que “en política, nadie extiende cheques en blanco”.

Para el gobierno, hay dos oposiciones

El diputado del FA Mariano Tucci, coordinador de la bancada de representantes oficialista, subrayó en diálogo con la diaria que ellos conversaron “con todo los partidos políticos, entre ellos, con CA”, poniendo sobre la mesa “la necesidad” de que el país pueda mantener ese estatus de seriedad que lo distingue en América Latina y el mundo”. “Se ha entendido que Uruguay tiene que seguir cumpliendo con los compromisos asumidos, y es por esa razón, y por lo que dijo el diputado Perrone en sala, que se llegó a un acuerdo. Nada más que eso”, sostuvo.

Además, Tucci dijo que en el futuro puede haber acuerdo con el resto de los partidos de la coalición, como pasó con el PC en gobiernos departamentales, o como “seguramente” suceda en las próximas horas con varios partidos sobre el proyecto de ley de eutanasia. “O sea, es muy normal para nosotros poder conversar y acordar con cualquier partido político que tenga representación en esta casa”, insistió. Por último, subrayó que en la Cámara de Diputados ningún partido tiene mayorías propias, por lo tanto, esto implica que tendrán que acordar con los demás partidos “de aquí a que termine el quinquenio”.

A su vez, una fuente de la Torre Ejecutiva subrayó a la diaria que con CA “no hubo negociación”, sino que conversaron sobre “la importancia de aprobar la rendición y el articulado para poder hacer frente a las obligaciones pendientes del gobierno anterior”. “Marca que hay una oposición intransigente e irracional, y otra racional”, subrayó la fuente.

Colorados: “Sorpresa” y “error estratégico”

El voto de CA no fue visto con buenos ojos en filas de la oposición. El diputado Jorge –luego de negarle el saludo a Perrone– dijo a la diaria que estaba “sorprendido” por el apoyo cabildante a la propuesta del gobierno, porque todos pertenecen “a un bloque de oposición”, más allá de que no sea “formal”. Agregó que la Rendición de Cuentas es “extraña” porque incluye “normas de naturaleza presupuestal”, y por eso tuvieron que “adelantar cierta discusión”. “Obviamente, desde el momento en que no hubo diálogo desde el FA con respecto a esas cosas, nosotros sospechábamos que había un acuerdo. De todas maneras, cuando se confirma, sorprende”, insistió.

Por último, consultado por el (no) intercambio con Perrone, Jorge dijo que él siempre va a estar “enojado cuando se les da potestades de endeudamiento a los gobiernos, que termina pagando la población”.

A su vez, para Schipani, la postura de CA es “un error estratégico” en términos políticos, porque, “de alguna forma, está debilitando a la coalición”. “Venimos de cinco años de un actuar conjunto, en el marco de la coalición, y en esta etapa tenemos que demostrar que somos capaces de mantenernos unidos desde la oposición. Porque, si no, no vamos a tener credibilidad en 2029 para decirle a la gente que vamos a gobernar juntos”, dijo Schipani a la diaria. Por lo tanto, sostuvo que, “en temas cruciales”, como las rendiciones de cuentas y el Presupuesto, tienen que “coordinar”. “La verdad es que nos sorprendió esta posición de CA”, finalizó.

En tanto, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que al momento del voto en sí no le sorprendió la postura de CA porque Perrone “ya venía dando indicios” de que apoyaría lo propuesto por el gobierno, “hasta, incluso, diciéndolo, en el correr de la tarde-noche”. “La gran pregunta es si CA está dispuesto a coordinar acciones en el marco de la Coalición Republicana. Pero esa pregunta no la puedo responder yo, sino CA. Eso no quiere decir que en todos los temas tengamos que pensar lo mismo, no hay que confundir. Si siendo gobierno mantenía posturas disímiles, cuánto más siendo oposición”, subrayó.

Más allá de eso, Rodríguez dijo que el tema de la Rendición de Cuentas “requería un poco más de intercambio”, pero CA, hasta la jornada del martes, “prefirió, incluso, mantenerse por fuera de todas las conversaciones, por lo menos en el marco de la coalición”. Dijo que se podrá decir que fue porque CA no está en la Comisión de Hacienda, a diferencia de la legislatura pasada, pero subrayó que esto es así porque los cabildantes pidieron no integrarla. “Entonces, es una suma de elementos. Uno no es quién para cerrarle las puertas a nadie. El primero que tiene que responder la pregunta de si sigue integrando o no la Coalición Republicana es CA”, finalizó.