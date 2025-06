El sector pesquero atraviesa una situación “compleja desde todo punto de vista”, consideró el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Si bien el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) no se ha declarado en conflicto, varias embarcaciones no operan con normalidad, mientras el sindicato reclama la contratación de más personal para garantizar el relevo de los trabajadores, quienes “se ven forzados a realizar jornadas que muchas veces superan las 40 horas sin descanso”, según expresó el PIT-CNT en un comunicado.

“Lo que está en conflicto es la industria. Cuando no se sale a pescar y es tu rol ir a pescar, se generan problemas que van salpicando a otros actores de la sociedad”, señaló Castillo, entrevistado por la diaria Radio. El ministro profundizó en que, cuando hay una demanda que “impide salir a trabajar” y el barco no zarpa, “hace que no haya carga y descarga porque no se trae pescado”, lo cual “hace que las cámaras procesadoras de pescado no trabajen porque no les llega el producto”.

Castillo reconoció que la tarea de los trabajadores del mar “es muy compleja” y “bastante dura en tiempo de zafra, en cuanto a la exposición física”. Explicó que la demanda “muy fuerte” del Suntma es “tener derecho a más descanso a bordo que el que era habitualmente”. Para eso, piden que se contrate un tripulante más, que “estaría en las tareas de timonel, subrogando transitoriamente en los períodos de descanso al patrón del buque”.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) han negado que se realicen jornadas de 40 horas ininterrumpidas y han manifestado que no están dispuestos a contratar más tripulantes “porque hay una cantidad de variables en cuanto a costos, en cuanto a capacidad del buque, según argumentan ellos, que no lo harían rentable, que no sería posible”, explicó Castillo.

El ministro reconoció que, hasta el momento, las iniciativas propuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, “no han sido llevadas adelante por las partes”.

“Lo que estamos pidiendo, y fuimos claros como Ministerio de Trabajo, es tiempo. Un tiempo que nos demos, a los efectos de analizar con justicia, sin calificar la demanda de los trabajadores para tener más tiempo para el descanso y la demanda o expectativa del sector de los armadores, de manera tal de salir a trabajar en el momento de zafra, que es el momento de mayor nivel de producción”, expresó el ministro.