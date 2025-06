El diputado del Frente Amplio (FA) Luis Gallo lo describió de la siguiente manera: “Es inédito en este país que estemos tratando una ley tan importante como la Rendición de Cuentas sin tener mayorías parlamentarias”. Gallo señaló que, desde la recuperación democrática, “ningún gobierno se ha enfrentado a un Parlamento en el cual en una de las cámaras no tenga mayoría parlamentaria” al tratar los primeros proyectos presupuestales.

En este particular escenario, la Cámara de Diputados, en la que el FA precisará durante todo el quinquenio dos votos adicionales para aprobar cualquier iniciativa, comenzó a tratar este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2024. Finalmente, pasada la medianoche del miércoles, Cabildo Abierto (CA) anunció que acompañaría el proyecto y todos los artículos en su conjunto, con lo cual le dio la llave al FA para su aprobación, que hasta último momento estuvo en duda.

Tal y como estaba previsto, fue una jornada extensa. Al tratarse de un proyecto elaborado por el actual gobierno, pero con base en lo que fue la gestión del anterior, el debate parlamentario abarcó una amplia variedad de temas, desde los primeros años de pandemia y la correspondiente pérdida salarial hasta el manejo del gasto público en el año electoral.

Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados tiene previsto aprobar en general la Rendición de Cuentas con los votos del FA, el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente y CA. Identidad Soberana, por su parte, anunció que rechazaría el proyecto en todos sus términos.

El oficialismo mantenía la esperanza de acordar con CA la aprobación de algunos de los artículos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó en el proyecto y que el resto de la oposición anunció en el transcurso de la discusión parlamentaria que no los votaría, lo cual confirmó el diputado Álvaro Perrone pasadas las 00.00 del miércoles. De esta forma, se aprueban el incremento del tope de endeudamiento neto y de dos partidas extras para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ferrocarril Central para cubrir adeudos que se arrastran de la anterior administración.

Perrone comenzó su intervención, que fue breve, anunciando que, junto con Silvana Pérez Bonavita, la otra representante de CA en la cámara baja, acompañarían el proyecto en general y el “conjunto” de los artículos. “Todos hablamos del diálogo y de construir mayorías; es lo que estamos haciendo. Estamos muy tranquilos de lo que vamos a votar hoy, y las explicaciones mañana las tiene que dar otro”, afirmó Perrone, que aseguró haber recibido “presiones” y “amenazas” por redes sociales en las horas previas a anunciar su posición.

Tucci: El anterior gobierno “ha estado a kilómetros de consolidar un modelo de desarrollo con equidad”

La discusión parlamentaria empezó este martes a las 10.30. El miembro informante por el FA fue el diputado Mariano Tucci, quien comenzó su intervención destacando ciertos aspectos positivos del gobierno de Luis Lacalle Pou. Dijo, por ejemplo, que hubo “avances significativos respecto de la reputación financiera internacional” de Uruguay, así como un manejo positivo de la inflación. Sin embargo, Tucci señaló a continuación que la Rendición de Cuentas en discusión “deja de manifiesto los límites, las contradicciones y, sobre todo, las consecuencias de una mala estrategia económica, fiscal y social”, como la que “se aplicó en Uruguay” en el período pasado.

Según Tucci, se llevó adelante un modelo “donde algunos ganan y otros pierden, donde se defiende la libertad individual y se limita el poder y la acción del Estado”, y se buscó “incentivar al que se despegaba del pelotón, aunque el grueso de los ciclistas quedara a la vera del camino”. Afirmó que la anterior administración “ha estado a kilómetros de consolidar un modelo de desarrollo con equidad”.

El diputado del FA señaló que hubo un “debilitamiento sostenido” del salario real durante los primeros años del gobierno anterior, lo que provocó la “pérdida del poder adquisitivo acumulado para la mayoría de los trabajadores”. Apuntó, además, que los números de la pobreza infantil y de las personas en situación de calle “ponen en evidencia la ausencia de políticas públicas eficaces para contener los efectos sociales del ajuste”.

En cuanto al manejo del gasto público y de los ingresos, Tucci mencionó, en línea con lo afirmado por las autoridades del MEF cuando días atrás comparecieron al Parlamento, que existió un aplazamiento de gastos relevantes por más de 0,4% del producto interno bruto (PIB), así como también un adelanto de ingresos que correspondían al ejercicio siguiente: se solicitó a las empresas públicas en 2024 un adelanto de los impuestos que debían pagar en 2025 por un monto equivalente al 0,1% del PIB. De este modo, continuó Tucci, se “trasladaron las tensiones fiscales a nuestro gobierno, afectando sensiblemente la capacidad de acción en la primera etapa de la gestión”.

En tal sentido, el diputado del FA fundamentó la necesidad de votar los artículos referidos a los créditos necesarios para hacer frente a los gastos postergados y al aumento del tope de endeudamiento, en atención a que el déficit fiscal será 1,1% mayor al proyectado por la administración anterior.

Tucci sostuvo que es necesaria la aprobación legislativa de ese tope para “dar claridad a los mercados y a las calificadoras de riesgo”, y mencionó que, en este caso, el Poder Ejecutivo no debería aplicar la cláusula de salvaguarda, ya prevista en la normativa vigente, que permite un aumento de 30% del tope, dado que no existen “circunstancias extraordinarias” que ameriten su aplicación. Además de que un aumento del 30% no sería “suficiente” para cubrir lo que se necesita gastar, según señaló.

En línea con Tucci, el diputado del FA Bruno Giometti señaló que el año pasado “el gasto primario aumentó un 4,7%”, esto es, “dos puntos porcentuales por encima de lo que marcaba el tope de gasto, o sea, en el año electoral hubo un aumento significativo del gasto público, que contrasta con el afán ahorrador del gobierno anterior en los primeros años”. “En los años 2023 y 2024 el gasto público se incrementó significativamente, empeoró el resultado fiscal, y llegamos a finales de 2024 con un resultado fiscal que, podríamos decir, es similar al de 2019”, afirmó Giometti.

Abdala: La anterior administración “puso al país de pie”

El encargado de presentar en sala el informe en minoría fue el diputado del PN Pablo Abdala, quien, de entrada, cuestionó “algunas de las conclusiones” del informe en mayoría. A su entender, la presentación de la Rendición de Cuentas por parte del oficialismo fue “desprolija” y “le faltaron cosas”. Con relación al gobierno de Lacalle Pou, Abdala destacó el crecimiento económico, el aumento de las exportaciones y la gestión en seguridad. Sostuvo que se llevó adelante una gestión de gobierno que “sorteó con éxito” dificultades como la pandemia y que, además, se implementó “un proceso de recuperación” y se puso “al país de pie”.

La diputada del PN Fernanda Auersperg definió al gobierno anterior como “un gobierno humano y cercano”, que tuvo en cuenta a “los más pobres” y “los más vulnerables”. “En la exposición de motivos que acompaña el articulado presentado no sólo no se detalla lo realizado por la anterior administración, sino que se pretende instalar una narrativa que justifica una solicitud de un incremento sustancial del endeudamiento del país”, afirmó Auersperg.

Sobre la Rendición de Cuentas, Abdala dijo que el Poder Ejecutivo “sorprendió a todos con artículos específicos que son extemporáneos y que claramente están fuera de contexto”. “Todo esto no contribuye a generar el mejor clima para aproximarnos a una solución de entendimiento”, cuestionó. En particular, el diputado del PN consideró que el Poder Ejecutivo “no puede venir a pedirle al Parlamento instrumentos jurídicos” que deberían tratarse con el presupuesto quinquenal, en referencia, por ejemplo, a los montos solicitados para pagar medicamentos de alto costo o la deuda de ASSE.

Sobre el tope de endeudamiento, Abdala sostuvo que el Poder Ejecutivo “se está salteando el marco normativo vigente”, en referencia a la cláusula de salvaguarda para aumentar 30% el tope de endeudamiento “por la necesidad de caja” o por la situación del país. El diputado nacionalista dijo que el Ejecutivo “quiere saltearse” estas condiciones y aumentar 1.200 millones de dólares el tope de endeudamiento del país.

Por su parte, el diputado del PC Gabriel Gurméndez sostuvo que “siempre las rendiciones de cuentas han sido de artículo único” y, en tal sentido, cuestionó que el actual gobierno “viene a innovar”. El diputado colorado coincidió con Abdala en que algunas de las disposiciones incluidas podrían haberse incorporado en el presupuesto quinquenal.

Con respecto al tope de endeudamiento, Gurméndez dijo que se trata de “la cifra más alta de endeudamiento neto que se puede registrar”, y señaló que, incluso en comparación con la situación de pandemia y con la sequía que atravesó el país durante el período anterior, el endeudamiento propuesto por este gobierno es de una “magnitud inusitada”. “Avalar este tope de endeudamiento, para nosotros, es absolutamente inconveniente”, remarcó.

Las conferencias de blancos y colorados y el silencio de Cabildo Abierto

Sobre las 19.00, los legisladores votaron un cuarto intermedio de media hora a los efectos de realizar declaraciones a la prensa. Por separado y sin ningún representante de CA, las bancadas del PN y del PC ratificaron que aprobarían el proyecto “en general”, pero no los artículos que solicitan un mayor gasto y nivel de endeudamiento. “El país va a tener Rendición de Cuentas, algo que es muy importante desde el punto de vista del funcionamiento institucional del Uruguay”, manifestó Abdala en conferencia de prensa. No obstante, reiteró que el PN rechazará la solicitud del Poder Ejecutivo para incrementar el tope de deuda.

“El gobierno le está pidiendo al Parlamento que incremente el endeudamiento en 1.200 millones de dólares, lo que para nosotros resulta absolutamente exorbitante”, afirmó, y, en referencia a la cláusula de salvaguarda, reiteró que “el gobierno tiene los mecanismos, si se viese en la necesidad de superar ese nivel máximo de endeudamiento, de endeudarse por una cifra mayor, como ha ocurrido también en el pasado”.

También en conferencia de prensa, Gurméndez dijo que el número solicitado por parte del Poder Ejecutivo “es una cifra gigantesca”. “No se nos puede pedir un nivel de endeudamiento de más de 1.000 millones de dólares adicionales y, al mismo tiempo, patinarse 32 millones de dólares en la compra de un campo en un asunto que no es central de los temas que se han discutido en la campaña electoral”, expresó, en referencia a la última compra del Instituto Nacional de Colonización.

El diputado colorado también mencionó la reciente suspensión del régimen de certificaciones médicas implementado en el anterior gobierno, el cual “iba a significar un ahorro para el gasto público”, y la pretensión del actual gobierno de crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que “es más gasto”. “Estas señales que se están dando no parecen coherentes con el estado crítico de las finanzas públicas que se está describiendo”, resaltó.