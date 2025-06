Este martes, en el orden del día de la sesión especial de la Cámara de Diputados programada para las 10.20 figura un único punto: el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio del año pasado. Y, una vez más, se prevé un debate extenso, probablemente con varios cuartos intermedios. Las interrupciones tendrán como principal propósito la obtención de la mayoría que ni el Frente Amplio (FA) ni la Coalición Republicana (CR) tienen actualmente en la cámara baja.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tiene solamente siete artículos, de los cuales tres fueron aprobados por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda que estudió la iniciativa.

En comisión, el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado y el Partido Independiente votaron junto con el FA que el balance de la ejecución presupuestaria de 2024 fue deficitario en 117.432.202.000 pesos uruguayos; también autorizaron al Poder Ejecutivo a “corregir los errores u omisiones, numéricas o formales”, que pudiese tener el proyecto presupuestal, y, en tercer lugar, aceptaron prorrogar hasta fin de año los créditos otorgados a los proyectos ya aprobados en el marco del programa habitacional Entre Todos.

En comisión, la CR no acompañó, en cambio, los cuatro artículos que le permiten al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgar los créditos necesarios “para atender el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes dictadas contra el Ministerio de Salud Pública que ordenen la provisión de medicamentos de alto precio”.

La CR tampoco acompañó las partidas de 2.600 millones de pesos para atender el endeudamiento de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de 144 millones dólares para cumplir con el acuerdo alcanzado con el consorcio privado que estuvo a cargo de la construcción del Ferrocarril Central.

Por último, la oposición rechazó en comisión la solicitud del Poder Ejecutivo de fijar como tope de endeudamiento neto para el ejercicio presupuestal de este año la cifra de 3.450 millones de dólares. Estos cuatro artículos fueron aprobados en comisión únicamente con los votos del FA.

En diálogo con la diaria, el diputado del PN Pablo Abdala aseguró que este martes en el plenario de la cámara baja la oposición “va a comportarse de la misma forma en la que se comportó en la ocasión de la votación en comisión”. “El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que somos los partidos de la oposición que estuvimos en esa comisión, votamos de la misma manera”, subrayó.

Los dos diputados de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, no integraron formalmente la comisión, por lo cual todavía no votaron ni a favor ni en contra del proyecto presupuestal. Tampoco se han pronunciado públicamente sobre la iniciativa. Consultado al respecto, Abdala manifestó: “¿Qué irá a hacer Cabildo Abierto? Sinceramente, no lo sé”.

Desde el FA señalaron a la diaria que, como bancada, CA “aún no fijó posición”, por lo que este martes en la sesión de la Cámara de Diputados “seguramente va a haber cuartos intermedios”. “Veremos lo que hace Cabildo”, apuntó la fuente, y sostuvo que las eventuales modificaciones al proyecto presupuestal “se van a ir negociando mañana mismo”. El FA precisa únicamente dos votos adicionales para sancionar los artículos propuestos por el Poder Ejecutivo. la diaria intentó comunicarse tanto con Perrone como con Pérez Bonavita, pero no obtuvo respuesta.

Con todo, este martes el proyecto presupuestal va a aprobarse en general en el plenario de la cámara baja y pasará a la Cámara de Senadores. Abdala valoró de manera positiva la aprobación en general de la Rendición de Cuentas, algo que “no es un tema menor”. “El gobierno no tiene por sí mismo los votos para aprobarla, y, sin embargo, va a tener los votos de la oposición”, expresó.

Quienes no votarán el proyecto presupuestal, incluso en general, serán los dos diputados de Identidad Soberana, Nicolle y Gustavo Salle. Este último señaló a la diaria que la semana pasada, al momento de fundamentar la partida extra destinada al Ferrocarril Central, el equipo económico pidió que la discusión en la comisión fuese reservada, por lo que “nos quedamos sin saber por qué hubo un incumplimiento contractual, por qué el Estado no cumplió con el contrato”.

Sobre el pedido para elevar el tope de deuda, Salle manifestó: “Un gobierno que contrata en secreto y que firma contratos ruinosos, con apariencia de coima, como es el contrato ROU-UPM, no puede pedir que aumente el tope de deuda; a mí me genera una brutal desconfianza”.

La discusión sobre la “cláusula salvaguarda” y la respuesta de Oddone a Arbeleche

Según Abdala, el planteo del MEF de subir el tope de endeudamiento neto resulta “extemporáneo”. A su entender, esto debería incluirse en el proyecto quinquenal y no a través de la Rendición de Cuentas. “El gobierno se ha apresurado a hacer este planteamiento”, afirmó, y apuntó además que la normativa vigente dispone una cláusula salvaguarda que le permite al MEF aumentar el tope de deuda “hasta un 30%”, simplemente informando a la Asamblea General. “Esto es algo que el Poder Ejecutivo puede hacer por decreto”, señaló.

El diputado del PN sostuvo que el Poder Ejecutivo “le está pidiendo a la oposición que vote a ciegas un endeudamiento”, cuando, en el caso de que “se vea en el corto plazo necesitado de más recursos, tiene los mecanismos para obtenerlos”.

Sobre esto, el titular del MEF, Gabriel Oddone, sostuvo la semana pasada en la comisión que la cláusula de salvaguarda “permite aumentar en un 30% la deuda”, lo cual no es suficiente para el equipo económico. “Eso nos lleva a que, sobre los 2.300 que tenemos autorizados hoy, estaríamos en 2.990. No es suficiente para alcanzar lo que nosotros estamos previendo, dado el resultado fiscal”, expresó Oddone, según consta en la versión taquigráfica.

Oddone también respondió a las aseveraciones que hizo días atrás su antecesora, Azucena Arbeleche, en una carta dirigida al directorio del PN, sobre la Rendición de Cuentas. Entre otras cosas, Arbeleche sostuvo que “los documentos oficiales presentados por el actual gobierno no sólo faltan a la verdad, sino que ofrecen una interpretación sesgada del estado de las cuentas públicas”.

En entrevista con Desayunos informales, Oddone sostuvo este lunes que “las estadísticas oficiales no mienten y los números son los que son”, aunque aclaró que “las interpretaciones pueden ser distintas”. Asimismo, consideró como “algo delicado y complejo” que la exministra haya dado “una opinión de ese calibre”, sobre todo, teniendo en cuenta “lo que les estamos diciendo a los demás, a los ciudadanos y a los acreedores”. “Creo que son declaraciones desafortunadas”, resaltó.