El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre el apoyo de los dos diputados de Cabildo Abierto (CA) al conjunto de artículos de la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo, que, según trascendió, habría sido acordado con el representante cabildante Álvaro Perrone semanas atrás.

“Yo no negocié nada”, aseguró Sánchez. El secretario aseguró que mantiene conversaciones “con toda la oposición” y, en ese sentido, tuvo un “intercambio largo y tendido” con Perrone “sobre varios temas que no tenían sólo como eje la Rendición de Cuentas”, sostuvo.

“Lo que yo le he planteado a toda la oposición es la racionalidad que debería primar -al parecer no primó en todas las bancadas- de que lo que estamos solicitando nosotros es aprobar una Rendición de Cuentas de un gobierno que no es nuestro y le estábamos pidiendo refuerzos presupuestales para hacer frente a obligaciones que no las establecimos nosotros. Es decir, que las estableció el Poder Ejecutivo anterior”, afirmó Sánchez, en referencia a la polémica por los artículos que incrementan el tope de endeudamiento neto y otorgan partidas extra para el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ferrocarril Central.

El secretario consideró que “es bastante raro que tú generes deudas en el país, generes compromisos en el país y que luego, porque te tocó estar del otro lado porque la ciudadanía ha decidido que seas parte de la oposición, no des los votos para hacer frente a esas obligaciones”. Reafirmó que “no hubo ninguna negociación” con CA, sino “conversaciones con todas las bancadas”. El secretario entiende que “hay una oposición que está enojada porque perdió el gobierno nacional, y entonces tiene como objetivo trancar cualquier iniciativa del gobierno”. Por el contrario, consideró que “hay otros actores que se sienten más racionales”.

“Nosotros vamos a ir a negociar, a acordar con todas y todos aquellos que quieran impulsar al país para el desarrollo, para el trabajo y para resolver los problemas de la salud, la educación y la vivienda de los uruguayos. Negociaremos ley a ley, artículo a artículo, iremos conversando”, afirmó.

Además, Sánchez negó que existiera un acuerdo preestablecido entre el Frente Amplio y CA de cara a la Ley de Presupuesto, que el Ejecutivo “está elaborando” o empezando a discutir para ver “qué cosas se incluyen”.

“Supongo que quienes pusieron en su programa la creación del Ministerio [de Justicia] van a honrar su compromiso”

A propósito del presupuesto quinquenal, fue consultado sobre la creación del Ministerio de Justicia, que no llegaría a incluirse en el presupuesto, según dijo el presidente Orsi a El Observador. Sánchez sostuvo que el gobierno tiene “la firme convicción de que Uruguay necesita de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” y, probablemente, “lo que hagamos es enviar al Parlamento y el Parlamento tendrá que resolverlo”, afirmó.

“Todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones en su programa estaba la construcción del Ministerio de Justicia”. Sin embargo, “ahora han planteado que no estarían dispuestos a avanzar en él”, cuestionó Sánchez. No obstante, manifestó que supone que “van a honrar su compromiso”.

Consultado sobre si podría ir en el presupuesto, Sánchez respondió que, “en algún momento, tiene que estar en una norma presupuestal, porque cuando uno crea un ministerio o una repartición, hay cargos, hay tareas que tienen que ver con inversión”, e incluso implica la creación de un nuevo inciso dentro del presupuesto nacional, señaló.

En ese sentido, explicó que puede haber dos mecanismos, que están a evaluación del Ejecutivo: que se incluya en el debate de la Ley de Presupuesto o que se cree mediante una ley aparte, y que luego la Rendición de Cuenta otorgue “los recursos necesarios”.