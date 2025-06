Ante la escalada de la ofensiva de Israel en Gaza, varios sectores del Frente Amplio (FA) endurecieron en estos días sus discursos contra el accionar del gobierno de Benjamin Netanyahu, señalando que está cometiendo delitos de lesa humanidad y un genocidio frente a la población palestina. En medio de los cuestionamientos, se cuela una crítica al gobierno de Yamandú Orsi por el “tono” y el “contenido” de las declaraciones oficiales emitidas por este tema, y algunos sectores promoverán una discusión orgánica en el FA al respecto.

Este fin de semana, varios grupos frenteamplistas mantuvieron diversas reuniones ejecutivas de nivel nacional para hacer un balance del ciclo electoral que culminó el domingo 11 de mayo con las elecciones departamentales y de la llegada al gobierno del FA, luego de cinco años. Más allá de esas consideraciones, la política exterior estuvo presente en las evaluaciones sectoriales. El avance de Israel en Gaza y Cisjordania es calificado por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), la Vertiente Artiguista (VA), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) como una ofensiva que atenta contra los derechos humanos y constituye un genocidio.

Por ejemplo, este domingo se reunió el Comité Central del PCU, y en su declaración pública aseguró que en Palestina se vive una “situación dramática”, dada la agresión militar de Israel, “que perpetra un genocidio contra el pueblo palestino”. El partido enlista más de 54.000 personas asesinadas y otras 71.000 “en riesgo de muerte por hambre”.

El PCU expresó su condena ante el accionar israelí y reiteró el reclamo de un “inmediato cese al fuego”, el ingreso de ayuda humanitaria “y la construcción de una paz duradera que implica el reconocimiento de dos estados”. En esa dirección, se pliega a las resoluciones del FA, el PIT-CNT y de la Universidad de la República y a los “planteamientos en ellas realizados”. “Es necesario elevar la solidaridad con el pueblo palestino. Reafirmamos nuestro histórico compromiso internacionalista y expresamos nuestra decisión de impulsar la denuncia y acciones solidarias con el pueblo palestino en todas las instancias y con todo el movimiento popular”, cierra la declaración.

La VA también reunió a su Mesa Ejecutiva nacional este domingo y en una declaración analizó el escenario internacional en el que el gobierno frenteamplista se desarrolla. Para la VA, el mundo se encuentra “tensionado” por crisis humanitarias y “gravísimas violaciones a los derechos humanos”. En Gaza, señala, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y de limpieza étnica que “configuran un verdadero genocidio” y una “profunda erosión” del derecho internacional. La VA condena también los actos terroristas perpetrados por el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023, pero lo hace con “énfasis” ante el accionar del gobierno de Netanyahu en Gaza, “que deriva en miles de muertos inocentes, entre ellos niñas y niños, la destrucción de toda su infraestructura y condena al hambre y la expulsión a la población palestina”.

“Discrepancia con el tono y el contenido” del Ejecutivo

Estas declaraciones se dan en un contexto de cuestionamiento a la postura que ha tomado el gobierno uruguayo, que ha condenado la ofensiva israelí, pero ha hablado de “guerra” y evitado hablar de “genocidio”, y ante la iniciativa de la bancada parlamentaria del FA, que busca consensuar una declaración del Parlamento. El viernes, luego del Comité Ejecutivo del PS, este manifestó su “discrepancia con el tono y el contenido” de las declaraciones del Poder Ejecutivo sobre este asunto.

“No es suficiente expresar ‘seria preocupación’ frente a hechos que la propia Corte Internacional de Justicia ha calificado como plausibles actos de genocidio y ante un bloqueo que utiliza el hambre y la destrucción sistemática de infraestructura civil como armas de guerra. Asimismo, consideramos que no se puede continuar equiparando la masacre perpetrada contra la población palestina como un conflicto entre partes simétricas, desdibujando responsabilidades y legitimando una política de ocupación y apartheid ampliamente denunciada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos”, señaló el sector.

En diálogo con la diaria, el senador socialista Gustavo González dijo que “desearía” que hubiera una “repulsa” al gobierno de Israel. “Creemos que hay que sumar a todas las fuerzas de izquierda y de la sociedad frente a esta barbarie. No se puede ser neutral, estamos ante una notable crisis humanitaria”, apuntó. González enfatizó en que el PS “no apoya los hechos de Hamas”, pero que “eso no habilita a tener una teoría de los dos demonios”. “La masacre de niños, los bombardeos a hospitales y escuelas no se justifican. […] Hay que juzgar. En política a veces hay grises, pero no siempre los hay. Tenemos que estar juntos para que haya un alto el fuego”, sentenció.

En esa dirección, el PS promoverá llevar la discusión sobre la diferencia de criterios a los órganos de decisión del FA, como el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política. Este lunes habrá una reunión del Secretariado que sólo tiene en el orden del día discutir un informe sobre los resultados electorales de las últimas elecciones, pero el PS se reunirá el jueves en un nuevo Ejecutivo Nacional y allí decidirá si promueve esta discusión en la orgánica frenteamplista.

El PVP, en tanto, publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestiona indirectamente las declaraciones del canciller, Mario Lubetkin, quien en una entrevista con la diaria dijo que la discusión sobre lo que sucedía en Gaza no pasaba por los términos y las palabras que se utilizan. El grupo político señala que “no hay otras palabras más que ‘genocidio’” para “definir lo que sucede en Palestina”. “Desde el Partido por la Victoria del Pueblo le pedimos al gobierno frenteamplista que rompa relaciones con el gobierno colonialista y genocida de Israel”, lanza en su mensaje.