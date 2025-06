La información que llega desde la Franja de Gaza en las últimas horas marca grandes problemas para el acceso a la ayuda humanitaria. A su vez, los cuestionamientos de las organizaciones internacionales denuncian el grave contexto que enfrenta la población civil. Por ejemplo, la Cruz Roja, que calificó como “intolerable” la situación de los civiles. En este contexto, desde la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se informó que se buscará votar en la cámara alta una declaración que denuncie esta situación.

El proyecto de declaración al que accedió la diaria reclama, en primer término, la “apertura inmediata, sin condicionamientos y bajo supervisión internacional” de la ayuda humanitaria a la población de Gaza. También pide “el cese de los bombardeos indiscriminados contra la población palestina”. Por último, exhorta a la realización de esfuerzo tanto en la ONU como “en todos los ámbitos internacionales” para el “establecimiento de negociaciones de paz que impliquen el cese de las operaciones militares, la liberación de los rehenes israelíes y el respeto al derecho del pueblo palestino a vivir en paz en Gaza”.

Lo que sucede en Gaza

En la exposición de motivos, el proyecto de declaración profundiza en una serie de detalles que buscan esclarecer lo que sucede en esa parte de Medio Oriente. En primer lugar, se hace referencia a declaraciones hechas por el secretario general de la ONU, António Guterres, que calificó la situación que se está viviendo en Gaza como “indescriptible, más que atroz y más que inhumana”.

También recuerda que el 26 de enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia dictaminó que “Israel debía adoptar todas las medidas posibles para permitir la prestación de servicios básicos y ayuda humanitaria”. En la misma línea, se subrayó que este organismo expresó que Israel se encontraba violando “la integridad del territorio Palestino” y su derecho a la autodeterminación. Por último, se detalló que en este mismo mensaje se habló de las “las políticas y prácticas” israelíes como “contrarias a las normas imperativas del derecho internacional humanitario”.

La argumentación del proyecto de declaración del FA, citando cifras del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, subraya que desde octubre de 2023 –cuando el gobierno de Israel lanzó una ofensiva militar en respuesta al atentado terrorista de Hamas– murieron en Gaza 54.056 personas, entre ellas, 13.319 niñas y niños, 3.447 mayores de 60 años y más de 7.216 mujeres. “Hay más de 100.000 heridos y 14.222 desaparecidos, lo que podría incrementar aún más la cifra de muertes”, detalla también el respaldo del mensaje que se busca aprobar en el Senado.

Por último, también se hace referencia al “riesgo grave de hambruna” que atraviesan “cientos de miles de gazatíes, entre ellos, decenas de miles de niñas y niños”. En referencia a esto, se pone en cuestión el hecho de que el gobierno de Israel “persiste en su política de incrementar las operaciones militares en Gaza” impidiendo “el acceso de ayuda humanitaria, principalmente agua, alimentos y medicamentos”. Asimismo, se anexan palabras de Guterres en esta línea: “Una política de asedio y hambruna es una burla al derecho internacional. El bloqueo de la ayuda humanitaria debe cesar de inmediato. Este es un momento de claridad moral”.

“Creo que no hay nada que pueda justificar esta tragedia y que el Senado de la República tiene que pronunciarse de manera clara, de manera contundente y esperemos que también de manera unánime”, expresó sobre esto, en rueda de prensa, el senador frenteamplista Óscar Andrade. Agregó que, en definitiva, se trata de “acompañar el reclamo de la comunidad internacional”.

A nivel personal, el legislador consideró que lo que sucede en Gaza es un genocidio. “Hay un informe de la asesora de la ONU, Francesca Albanese, Anatomía de un genocidio, que en términos jurídicos fundamenta de manera muy contundente, y está la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional, las características del concepto jurídico de genocidio se plasman”, opinó.

La búsqueda de un consenso

No obstante, Andrade explicó que ese concepto no se agregó a la declaración porque no se quiere que la posibilidad de un pronunciamiento “se detenga” en esa “discusión”. En esta línea, el legislador del FA recordó que luego de lo sucedido el 7 de octubre, la cámara alta logró condenar “de manera clara y unánime”. Comentó que la idea de la bancada de la coalición de izquierda es someter la declaración al plenario luego de que este trate la reforma de la Caja de Profesionales.

Desde las tiendas opositoras, la coordinadora de la bancada del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, adelantó a la diaria que a la interna de la fuerza política va a “costar ponerse de acuerdo” sobre esta declaración. Comentó que llegar a un mensaje unánime sería algo que “gustaría” a la bancada nacionalista, aunque aseguró que “es muy difícil” que eso suceda porque el FA “siempre tiende” a “equilibrar las situaciones” de un “Estado democrático como Israel” y “un grupo terrorista que dio un golpe de Estado en Gaza y está sometiendo a la población”.

A título personal, y haciendo referencia a información que le llega desde “organizaciones internacionales”, la senadora blanca aseguró que “el que boicotea la ayuda humanitaria es el propio Hamas”. En ese sentido, más allá de reconocer que “afecta la muerte y el sufrimiento de la población palestina”, consideró que si se “detiene la destrucción de Hamas” en Gaza “el mundo sigue quedando en riesgo”. “Israel es el muro de contención de los enemigos de Occidente”, aseguró Bianchi.

El coordinador de la bancada del Partido Colorado, Robert Silva, subrayó a la diaria que, en general, es “defensor y proclive” a que exista “la mediación correspondiente” para lograr la paz. “Condeno enfáticamente las situaciones que existen a nivel mundial”, aseguró. Sin embargo, y en referencia concreta a la declaración promovida por el FA, comentó que hay “algunas cuestiones” que “ameritan un diálogo” entre los integrantes colorados de la cámara alta. “Lo voy a conversar para tomar una decisión coordinada”, indicó el expresidente del Codicen.

La posición del gobierno

“Hay que ir en la dirección de lo que plantea Naciones Unidas, espero que en las próximas instancias de Naciones Unidas el gobierno acompañe”, comentó Andrade al ser consultado sobre qué espera del Ejecutivo. “En el período pasado muchas veces no se acompañó el reclamo de la comunidad internacional, es de mínima acompañar el reclamo de la comunidad internacional del alto al fuego”, comentó. El legislador agregó que esa postura “se alinea” con el programa del FA y “la postura histórica” de la fuerza política.

“No le voy a decir qué términos tiene que utilizar, pero es evidente que lo que está pasando, de un lado hay uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y de otro lado lo que hay es gente con hambre (...) no comparto que lo que esté pasando Medio Oriente sea una guerra”, agregó Andrade sobre el concepto que utilizó el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado en rueda de prensa sobre el tema.

Luego de estas declaraciones, Orsi volvió a hablar del tema con la diaria y comentó que si bien Uruguay tomó la posición de “reclamar la entrega” de los ciudadanos israelíes secuestrados Hamas, esa situación “no justifica en absoluto” la “escalada de violencia liderada por Netanyahu”. “Flaco favor se está haciendo además con este proceder que sigue alimentando el antisemitismo, algo que una y otra vez repudiamos y repudiaremos”, dijo Orsi.

“La posición nuestra es muy clara. No queremos nunca más lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Queremos que termine esta situación de masacre en el mundo de Gaza. No aceptamos la cantidad de muertos, de mujeres, de niños [asesinados]. Para una cultura democrática como la nuestra, es inaceptable absolutamente”, dijo a la diaria, días atrás, el canciller de la República, Mario Lubetkin.