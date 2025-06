Este artículo forma parte del proyecto “Narrativas sobre denuncias falsas: una investigación sobre desinformación y violencia de género”, realizado por Mariana Cianelli, Stephanie Demirdjian, Marina Santini y Yamila Silva.

“Te ayudo a que archiven tu expediente si fuiste denunciado por la Ley 19.580. Más de 30 casos ganados”. “Pese a que no todos los casos son iguales, existe un número gigante de denuncias falsas que perjudican la vida del denunciado”. “La tobillera electrónica se coloca cada vez con más frecuencia. Muchas veces en forma necesaria, y otras tantas de manera injustificada con el solo pedido de la mujer denunciante”. Estas son algunas afirmaciones de abogados uruguayos que se promocionan en redes sociales con un perfil orientado casi exclusivamente, en algunos casos, a la defensa de varones que dicen ser víctimas de denuncias falsas por violencia de género.

Si se entrena correctamente el algoritmo, las redes sociales pueden presentar un aluvión de cuentas de letrados de toda Latinoamérica que se presentan como defensores de hombres, que los aconsejan sobre cómo proceder ante una denuncia por violencia de género y advierten sobre los “perjuicios” que trajeron las leyes “de género” aprobadas en los últimos años en los diferentes países. Muchas publicaciones se dedican a la temática de las “denuncias falsas”, un fenómeno que describen como extendido, de relevancia política y sobre el cual afirman que se deben tomar medidas urgentes.

Uruguay no es la excepción, y tanto en redes sociales como en medios de prensa y hasta en algunas movilizaciones se pueden encontrar a abogados y abogadas que difunden mensajes similares: “Te asesoro para archivar tu expediente. Ley 19.580”, reza la presentación de la abogada Adriana Batista en Facebook. En Instagram es similar: “Te ayudo a que archiven tu expediente si fuiste denunciado por la Ley 19.580. Más de 30 casos ganados”. Batista se presenta como “defensora de hombres” y promueve “mentorías para prevenir al hombre antes de vincularse con una mujer y antes de ir a un juzgado”.

En su perfil en Instagram, la abogada comparte videos en los que aconseja a varones cómo proceder ante una citación del juzgado, cómo manejar la comunicación con una mujer que lo denuncia o cómo obtener una reducción de la pensión alimenticia. En una entrevista con FM Gente, el 28 de marzo, Batista se refirió a sus clientes como sus “guerreros denunciados falsamente”. “Claro que hay denuncias falsas, señoras y señores, sí las hay. Son mis guerreros valientes, todos; creo en cada cliente que llega a mi estudio y cada caso que tomo es porque confío en el cliente. No tengo un cliente detenido, ni uno”, afirmó.

En esa entrevista, la abogada enumeró sus críticas contra la Ley 19.580. Una de ellas se centró en el artículo 46, sobre el cual afirmó que estipula que “no se permitirán relatos técnicos que desacrediten los testimonios de las víctimas”. Sin embargo, dicha disposición refiere explícitamente a los niños, niñas y adolescentes, y establece lo siguiente: “En todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. No será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios”.

Batista también afirmó que el artículo 3 de la norma es inconstitucional “porque dice que ante el relato de la denunciante y del denunciado, si hay contradicciones, prevalece el relato de la mujer”, lo cual, asegura, va en contra de lo que establece el artículo 8 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley. No obstante, el artículo 3 no hace mención a los relatos de denunciante y denunciado, sino a que, “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”.

“El artículo 8 de la ley, literal H, dice que no se cuestiona el relato de la víctima”, agregó Batista. Pero esa disposición, que refiere a los “derechos de las mujeres víctimas de violencia en los procesos administrativos o judiciales”, sostiene que uno de sus derechos es que “su testimonio no sea desvalorizado en base a estereotipos de género sustentados en la inferioridad o sometimiento de las mujeres, o en otros factores de discriminación”.

En diálogo con la diaria, Batista señaló que comenzó a especializarse en la temática de las denuncias falsas por violencia de género en 2023, cuando llegó a su estudio el caso de un familiar denunciado por haber abusado de su hijo de tres años de edad. Pero la abogada asegura que la denuncia fue falsa, y fundamenta esto en que, por ejemplo, cuando se llevó al niño a hacer los chequeos médicos “no presentaba ningún síntoma ni signo de haber sido abusado sexualmente”. “Yo confiaba muchísimo en esa persona, que es una persona muy conocida acá en la zona de Punta del Este y San Carlos”, alegó, y dijo que desde el primer momento creyó en su inocencia y consiguió el archivo del caso.

“Entonces empecé a ver la realidad de lo que estaba pasando. Que no era sólo ese caso personal que me había tocado a mí y que realmente había podido ayudarlo, sino que empezaron a aparecer a raíz de ese caso cientos de hombres en esa misma situación”, contó Batista, y aseguró que lo que le “sorprendió” fue que “el relato de las denunciantes era muy parecido” entre sí, lo que le hizo preguntarse si “hay alguien que está diciéndoles a las denunciantes qué tienen que decir para terminar en esto”. Y el trasfondo, consideró la abogada, es la ley de violencia basada en género, que “está destruyendo familias enteras”, dijo.

“Un número gigante de denuncias falsas”

Adrián Barceló asesora a Cabildo Abierto y redactó un anteproyecto para modificar la Ley 19.580, que prevén presentar en este período los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. También fue uno de los voceros en el primer acto por el Día del Hombre, el 19 de noviembre de 2024, que tuvo entre sus principales reivindicaciones las críticas a esta norma y a las denuncias falsas por violencia de género.

En su cuenta de empresa en Whatsapp, Barceló tiene un catálogo de siete productos con los que promociona sus servicios a los potenciales clientes, varios de los cuales están vinculados a la violencia de género, por ejemplo: “Denuncia por VIOLENCIA”, “Recuperá el vínculo con tus hijos” y “Tobillera electrónica”. Al seleccionar cada uno de los productos, se despliega una descripción, y en el caso de la denuncia por violencia, se afirma: “Pese a que no todos los casos son iguales, existe un número gigante de denuncias falsas que perjudican la vida del denunciado. El contacto con tus hijos, tu imagen, tu inocencia y hasta tu libertad podrían estar en juego, por tanto, necesitás tener la mejor defensa posible”.

En el apartado “Recuperá el vínculo con tus hijos”, la descripción afirma lo siguiente: “Uno de los dolores más grandes para cualquier padre es que lo separen injustamente de sus hijos, ya sea por intención de la madre o hasta por una falsa denuncia de violencia de género. Hay diferentes formas de solucionar esta difícil situación, para lo cual la intervención de un abogado es más que necesaria. Es el único profesional habilitado para realizar este tipo de gestiones ante la Justicia. Si estás pasando por esta situación o conoces a alguien que lo esté, como abogado PUEDO AYUDARTE. Tus hijos te extrañan y te necesitan”.

Adrián Barceló, en la movilización por el Día internacional del Hombre, el 19 de noviembre de 2024. Foto: Mara Quintero

En tanto, al desplegar el producto “Tobillera electrónica”, se indica que el dispositivo “se coloca cada vez con más frecuencia. Muchas veces en forma necesaria, y otras tantas de manera injustificada con el sólo pedido de la mujer denunciante”. “En esta situación, la intervención del abogado es más que imprescindible, dado que, analizando el caso en concreto, puede determinar los mejores pasos a seguir para retirar la tobillera, ya sea porque se cumplió el plazo por el que la tenías que usar o porque injustificadamente se te colocó y te está arruinando la vida”, se agrega.

Entrevistado por la diaria, Barceló también arremetió contra la Ley 19.580, y entre los argumentos para modificarla –así como a la Ley 17.514, de violencia doméstica, y el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)– señaló que “tal como está redactada no se presta para traer una solución definitiva del problema” y que esto se refleja en que “año a año crece exponencialmente el número de casos y de los denominados femicidios”. Los datos oficiales y los de la sociedad civil muestran lo contrario: al cierre de 2024, según Feminicidio Uruguay, hubo 23 casos, mientras que en 2017, año de promulgación de la Ley 19.580, se registraron 39. En el medio, hubo altos y bajos, pero nunca una tendencia creciente. Los datos del Ministerio del Interior, en tanto, reportan 28 casos en 2017 y 23 en 2023, el último año actualizado.

Organizaciones feministas que defienden la ley como una norma modelo en la región para prevenir y combatir la violencia de género afirman que si no cumplió todos los objetivos es –entre otras cosas– porque ningún gobierno le asignó todavía los recursos necesarios para que pueda ser implementada de forma cabal.

Al igual que Batista, Barceló destacó entre los artículos a modificar el tercero, que “establece que debemos tener presente la interpretación más favorable a la mujer que denuncia”, lo que calificó como “una vulneración al principio de inocencia”. “O sea, la mujer ya entra ganando y el hombre entra perdiendo 1-0 el partido”, aseguró.

Barceló también criticó la prohibición del uso de argumentos técnicos para contradecir el testimonio de un niño, niña o adolescente en casos de abuso sexual, y consideró que para revertirlo es necesario modificar el CNA: “No puede ser que el relato de un niño o lo que manifestó –sin perjuicio de que hay que respetar sus derechos y el interés superior– no pueda ser contradicho por argumentos técnicos, que es un argumento que debería ser objetivo, porque es elaborado por profesionales”, afirmó el abogado, que entiende que “muchas veces son influenciados tanto por su padre como por su madre” a la hora de testimoniar.

Barceló define las denuncias falsas como “aquellos casos en los que no ha existido violencia, la víctima es totalmente consciente de ello y, pese a eso, procede a efectuar la denuncia, vaya uno a saber con qué finalidades”. Sobre el argumento de que no hay datos que respalden la existencia de un universo significativo de denuncias falsas por violencia de género en nuestro país, el abogado afirmó que “es imposible que desde el punto de vista legal pueda considerarse falsa una denuncia” por violencia de género porque el artículo 3 de la Ley 19.580 establece que “si hay duda, igual aplicamos la ley: de esa forma ninguna denuncia se va a poder tener por falsa”.

“Por supuesto que existen las denuncias falsas. Existen muchas que son ciertas, lamentablemente, pero también existen muchas que son falsas y de esto se da cuenta cualquier profesional que ejerza en la materia”, ratificó. “Ni hablar de las familias que han destruido, las vidas que han arruinado; hay casos, incluso, que no salen en la prensa, de personas que se han quitado la vida por no poder ver a sus hijos, por no aguantar el calvario que han vivido injustamente como consecuencia de esta ley”, agregó.

Nicho de mercado

Acerca de si hay un nicho de mercado de clientes varones que consultan porque dicen ser víctimas de denuncias falsas, Barceló afirmó que “día a día” recibe “cada vez más casos”, y que, “hablando en términos de nicho, hay claramente un porcentaje muy importante de personas que acuden por este tipo de denuncias”. “Muchos hombres vienen acompañados de sus nuevas parejas, que son mujeres que claramente les creen y que dan fe de que no son tipos violentos, que los están acompañando”, agregó.

En cuanto a si entiende que aumentó en los últimos años la cantidad de abogados que se dedican principalmente a defender a varones por causas de violencia de género, afirmó que “hay un nicho en el sentido de que crece la cantidad de personas injustamente denunciadas, pero no veo que haya un gran número de abogados que se la quieran jugar por un varón inocente”. “Hay algunos, por supuesto, pero hoy en día es mucho más fácil defender a la mujer que defender al varón. Los abogados que defendemos a hombres inocentes creo que somos muy pocos, sin perjuicio de que ha aumentado un poco el número”, reflexionó.

Por su parte, Batista apuntó que “se están sumando colegas” a lo que definió como un “movimiento” que está haciendo “en las redes sociales por los niños y para defender a padres inocentes que son separados de sus hijos”. “Me han llamado colegas defensoras de menores diciéndome: ‘Tenés razón en los videos, Adriana’. Pero claro, lo hacen desde el anonimato, nadie se anima”, lamentó. “Esto que está pasando es cierto, ¿vos te pensás que yo me voy a exponer como me estoy exponiendo ahora contigo, que me estás grabando, si lo que estoy diciendo es mentira? Claramente que no. Yo le creo al denunciado”, aseveró Batista, y afirmó que “la mayoría” de las denuncias por violencia de género son falsas y que “esto va en crecimiento”.

La abogada aseguró que incluso recibe mensajes desde el exterior: “Me escriben de todos lados. Impresionante la cantidad de gente que me contacta desde Argentina. Me contactaron desde España, me contactaron desde México, desde Portugal, desde varios países. Esto no está pasando sólo en Uruguay, es internacional. Las falsas denuncias existen y de verdad”, enfatizó.

Un relato extendido

Los perfiles de estudios jurídicos y abogados que se refieren a la temática de las denuncias falsas por violencia de género y aconsejan a varones a contactarlos ante instancias judiciales se extienden por toda América Latina. “Te voy a contar la verdad sobre las falsas denuncias. Seguramente, me bajen este video, pero no importa”, comienza en una de sus publicaciones un abogado del estudio García Williams, de Argentina, antes de citar datos del Observatorio de Falsas Denuncias, una organización no gubernamental creada por abogados y peritos que se presentan como expertos en denuncias falsas para promover “la transparencia en la información, datos estadísticos y problemática de las falsas denuncias mediante el monitoreo y análisis de casos reportados”.

“Según el Observatorio de Falsas Denuncias, ocho de cada diez personas que sufren este tipo de delitos son hombres y la tendencia general muestra que seis de cada diez afectados poseen pruebas suficientes para demostrar la falsa denuncia. Sin embargo, en su gran mayoría, denuncian que la Justicia ignora arbitrariamente las pruebas que ofrecen”, continúa la publicación.

El observatorio mencionado –que refiere a la temática de las denuncias falsas como una “pandemia”– es administrado por la Fundación Ayudar y Crecer, creada, a su vez, por el exlegislador del PRO Eduardo Cáceres, procesado por violencia de género contra su expareja en 2020 y sobreseído en 2022, quien ha utilizado ese caso para hacer campaña sobre las denuncias falsas. Los datos “estadísticos” que presenta surgen de una encuesta en línea publicada en su propia página web y los resultados se presentan sin información metodológica alguna –como la cantidad de casos reportados o la representatividad de la muestra–.

También en Argentina, desde su perfil en Tik Tok, donde tiene más de 90.000 seguidores, el abogado Roberto Tucci afirma lo siguiente en un video con la descripción “Falsas denuncias en violencia de género y abuso sexual”: “Te quiero decir que hay un problema muy grande con esto y vas a ir preso. Vas a ir preso porque te condenan sin pruebas, solamente con la declaración de la denunciante. Están arruinando la vida a un montón de personas que me escriben”. La publicación culmina con el consejo de ponerse en contacto con un abogado de confianza: “O llamanos a nosotros”, invita.

David Cadena, que en Tik Tok se presenta como “abogado, conferencista y hombre de negocios” de México, asegura en un video que en redes sociales “hay muchísimo contenido que incita a que después de que se termina una relación de pareja se demande” y que “de ahí nacen las denuncias falsas por violación, por abuso sexual, por tentativa de feminicidio, por violencia de género, por violencia digital”. “Para eso estamos aquí: para enseñarles a los hombres, para guiarlos, para asesorarlos y hasta para representarlos en un procedimiento ante la fiscalía”, afirma el letrado, que suma 107.500 seguidores.

En tanto, desde Chile, el usuario Mauricio Campos, que se presenta como “El Papá Abogado” y ofrece un contacto de Whatsapp para “consejos” y “asesoría legal”, hizo un video criticando la ley de violencia de género que aprobó el país trasandino (21.675) en 2024, a la que denomina “ley antihombres”.

De los contenidos de la norma, se detuvo en el artículo 32, que establece los derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género, y en su inciso 2 incluye el de “no ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida”. Para Campos, “esto es chipe libre para las denuncias falsas”; la expresión, utilizada coloquialmente en Chile, significa dar luz verde sin restricciones o un cheque en blanco. También en línea con los argumentos que esgrimen los abogados en nuestro país, el usuario afirmó que la ley es “inconstitucional” y “va en contra de los principios básicos, esenciales, del derecho”.