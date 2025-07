En entrevista con la diaria Radio, el senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade consideró que el expresidente Luis Lacalle Pou está “proyectando” al opinar que la decisión del gobierno de cancelar el plan original del proyecto Neptuno y relocalizarlo en la cuenca del río Santa Lucía es “netamente política y técnicamente desacertada”.

Para Andrade, “lo primero que no tendría que haber pasado” es la firma del contrato entre el Poder Ejecutivo y el consorcio Aguas de Montevideo durante el período de transición de gobierno. “No es legítimo que si estás en la etapa de retirada, pocos días antes de irte, dejes embretado al gobierno que va a asumir con un contrato firmado”, aseveró el senador.

Andrade consideró que el expresidente “tendría que empezar por una autocrítica” por haber comprometido a la actual administración “con un contrato que, a todas luces, tenía una mirada muy crítica” y “severos cuestionamientos” desde todos los aspectos.

Por otra parte, en cuanto al tono de las negociaciones entre las bancadas, Andrade afirmó que la oposición ha enviado señales de “confrontación dura”. Consideró que la decisión del Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI) de no participar en el diálogo sobre protección y seguridad social convocado por el gobierno puede tomarse como una señal de “falta de cortesía para intentar buscar acuerdos”. No obstante, para el senador, el “antecedente grave” en el “relacionamiento político” fue la no votación de la ampliación del tope de deuda en la Rendición de Cuentas, que tiene “un efecto mucho más peligroso para el país”, consideró.

“No dar los votos para la ampliación de deuda –sabiendo además que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria en una de las cámaras– pega en la imagen país o estabilidad, pero además pega en el funcionamiento. Vas a tener dificultades para tener recursos económicos, para atender demandas, o sea, es generarle una crisis al gobierno que entra”, aseveró el senador, al referirse al escenario que se hubiera generado si Cabildo Abierto (CA) no hubiera acompañado todos los artículos del proyecto de rendición, en oposición a la postura de la coalición.

Para Andrade, se trata de “una señal que contrasta con la actitud que tuvo el Frente Amplio en el período pasado”, ya que “las veces que se nos pidió ampliar el tope de endeudamiento” la entonces oposición “votó a favor”, a pesar de sus cuestionamientos sobre política económica, la inversión del gasto social y los resultados del gobierno, apuntó.

Sobre el apoyo de CA, si bien consideró que “lo mejor” sería alcanzar “un acuerdo más amplio”, valoró que, frente al escenario de quedar “estancado”, es positivo poder “avanzar con parte del sistema político”. “El objetivo máximo es lograr, en algunos temas, acuerdos país”, apuntó el senador, y mencionó como ejemplo la seguridad ciudadana. Por el contrario, reconoció que “hay temas en donde no vas a tener mucho acuerdo porque los enfoques son radicalmente distintos”, por ejemplo, en materia laboral, consideró.

“Uruguay no tolera un 32% de pobreza en los menores de 6 años”

Recientemente, Andrade, dirigente del Partido Comunista del Uruguay, y Constanza Moreira, referente de Casa Grande –ambos electos por el Espacio 1001–, propusieron discutir a la interna del FA la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto de 1% al patrimonio del 1% más rico del país, con el objetivo de recaudar el equivalente al 1% del PIB para combatir la pobreza infantil.

Sobre la propuesta de la central sindical, el presidente Yamandú Orsi ha reafirmado que no se crearán más impuestos durante el período, si bien ha señalado que se está “analizando” la aplicación del impuesto mínimo de la renta global.

Consultado al respecto, Andrade reconoció que quizás hubo una “dificultad de comunicación”, ya que, sostuvo, el planteo no gira en torno al “instrumento”, es decir, el impuesto, sino al hecho de que “Uruguay no tolera un 32% de pobreza en los menores de 6 años”. Para atender esa realidad, “no estamos casados con un instrumento”, aseguró. En ese sentido, mencionó como otra alternativa la posibilidad de gravar los depósitos en el exterior, que actualmente rondan los 62.000 millones de dólares.

“¿Cuál es el gran problema? Que tenés restricciones económicas importantes, que salvo que tengas un salto en el crecimiento económico mayor del que prevés, de un 2%, no vas a poder atender con la potencia que se requiere factores estructurales de la desigualdad”, afirmó el senador en referencia a la pobreza infantil, y llamó a “pensar de dónde podemos construir recursos”.

Por otro lado, consideró que el impuesto al patrimonio de un 1% “no es algo novedoso” y que es una propuesta “modesta”. Sobre la postura de no elevar impuestos, Andrade consideró que, “si fuera así, eso se rompió” con la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que “elevó los tributos de los pasivos y de los activos”.

Además, con relación al cumplimiento de las promesas de campaña y las propuestas del programa del FA en otras áreas como vivienda, educación y salud, Andrade consideró que, con “la perspectiva actual del crecimiento, cuidando los índices macroeconómicos, sin tocar nada la cuestión impositiva, no cierra”. En ese sentido, apuntó que “el programa del FA no habla de no tocar impuestos. Al revés, habla de revisar la estructura tributaria para que tributen más”.

“Creo que hay que reflexionar que, si tenés que dejar uno de lado, ¿cuál es el que dejás de lado y protege mejor tu proyecto político?”, cuestionó el senador. “No nos inhabilitemos la posibilidad de discutir por el titular. Y no nos inhabilitemos la posibilidad de discutir sin sopesar la potencia de las políticas públicas que se podrían hacer con un 1% del PIB, que es lo que potencialmente podría recaudar un impuesto a estas características, aun considerando una alta alusión”, afirmó.