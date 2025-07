El gobierno declaró el 23 de junio la alerta roja por “frío extremo” e inició una serie de acciones de evacuación de las personas en situación de calle, tras siete fallecimientos de hombres que estaban en esa condición. La medida se extiende, en principio, al menos hasta este martes 8 de julio.

Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana realizado entre el 27 y el 30 de junio, el 81% de las personas considera que el número de personas en situación de calle ha aumentado, mientras el 12% opina que se ha mantenido constante, el 2% cree que ha disminuido y el 5% no sabe o no contesta.

Por otra parte, el 47% evalúa que el gobierno de Yamandú Orsi ha adoptado medidas “adecuadas” para atender a las personas en situación de calle, el 33% opina lo contrario, mientras el 16% no conoce las medidas y el 4% no sabe o no contesta.

La cercanía partidaria condiciona estas percepciones: mientras el 64% de los votantes frenteamplistas considera que las medidas han sido adecuadas, el 51% de los votantes de la coalición entiende que no han sido adecuadas. De todos modos, hay un 28% de votantes de la coalición que valoran positivamente las medidas, y también hay un 19% de votantes frenteamplistas que las juzgan como no adecuadas.

El estudio de la Usina compara estas respuestas con las recibidas en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando se consultó sobre la misma problemática. En aquella ocasión, el 39% consideró que las medidas tomadas por la administración de la época eran adecuadas, mientras el 51% respondió que no lo eran.

Otra consulta incluida en el análisis apuntó a conocer el grado de responsabilidad que las personas atribuyen al gobierno por el hecho de que haya personas en situación de calle. De la comparación con la medición de 2023, se constata que en 2025 se responsabiliza en mayor medida al gobierno que en 2023, aunque la diferencia es muy leve: mientras en 2023 el 69% consideraba que el gobierno tenía “mucha” o “bastante” responsabilidad por el hecho de que existieran personas en situación de calle, en 2025 ese porcentaje asciende a 71%.

Nuevamente, las opiniones en este tema están muy condicionadas por la cercanía partidaria. Mientras el 95% de los votantes frenteamplistas responsabilizaba al gobierno en 2023, ese porcentaje bajó al 67% en 2025. Algo similar, pero a la inversa, sucede con los votantes de la coalición: mientras el 41% responsabilizaba al gobierno en 2023, el porcentaje subió a 73% en 2025.

Ficha técnica El relevamiento fue realizado entre el 4 y el 8 de agosto de 2023 y entre el 27 y el 30 de junio de 2025. Se obtuvo información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base a estratos de sexo y edad, a partir de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

