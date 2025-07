El excandidato presidencial, actual senador y flamante presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, se refirió este martes a las críticas que hubo por parte de algunos dirigentes nacionalistas en torno a la Convención Nacional del sábado, en la que resultó electo presidente del partido por apenas 18 votos de diferencia sobre el senador Javier García.

En entrevista con Desayunos informales, Delgado dijo que “el objetivo era terminar con un abrazo y dar un mensaje de unidad”, y sostuvo que, “contra todos los pronósticos”, al término de la convención, existió ese mensaje. “Me tocó ser el candidato más votado, pero con un mensaje, porque yo creo que importa mucho el mensaje, que es: 'nadie tiene mayoría'”, expresó en referencia a la integración del directorio del PN.

Consultado sobre los abucheos que se escucharon en la transmisión de la convención cuando se anunció su triunfo, Delgado dijo que se trató de un “grupito” que “estaba justo al lado de las cámaras”, es decir, “una anécdota”.

De todos modos, el nuevo presidente del PN manifestó: “¿Está bueno? No. Ahora, yo tengo que ir a escucharlos a ellos también, porque por algo tomaron esa decisión. Otros quizás estaban desconformes y se quedaron callados, otros estaban desconformes y aplaudieron el discurso, y había muchos otros que estaban conformes porque habían votado”. Aseguró que, desde su nuevo rol, escuchará a todos, “a los que me votaron y a los que no me votaron”.

En cuanto al proceso de autocrítica por la última derrota electoral, que algunos dirigentes nacionalistas reclamaron que tuviese lugar en la convención del sábado, Delgado dijo que él, como presidente del PN, se pronunciará en último lugar. “Lo que no puedo hacer yo es hacerme el distraído e inhibir cualquier expresión genuina del militante que quiera opinar”, afirmó.

“Veremos después en el directorio cuáles son los ámbitos [para la autocrítica]; algunos hablan de la convención delegada, otros hablan de las departamentales nacionalistas, pero está claro que yo no voy a marcar la cancha de por dónde tiene que ir el análisis del proceso electoral; yo en esa instancia voy a estar en primera fila, pero voy a hablar último”, manifestó.

Por otra parte, Delgado se refirió al rol opositor del PN frente al actual gobierno: “Al país lo que precise, al gobierno lo que merezca”, sentenció. El senador nacionalista sostuvo que el partido será una oposición “responsable” y “moderna”, esto es, “muy firme en muchas cosas en un gobierno que no tiene rumbo”, pero al mismo tiempo dispuesta a “presentar alternativas”.