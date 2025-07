La molestia en el Partido Nacional (PN) con la postura del novel presidente de su directorio, Álvaro Delgado, porque anunció que no renunciará al Senado, como varios se lo piden para que se dedique sólo a su partido, ha corrido como reguero de pólvora dentro de la colectividad política fundada por Manuel Oribe.

Con el paso de las horas y de los días, lo que se comentaba entre los pasillos se fue haciendo cada vez más público, con el pedido de que renuncie al Senado a viva voz. Incluso, algunas voces son del mismo sector de Delgado (Aire Fresco), como es el caso del senador Martín Lema, que la semana pasada dijo en rueda de prensa que “lo más conveniente” para dedicarse 100% a la presidencia del PN sería que Delgado renuncie a su banca de la cámara alta. La pólvora se extendió tanto que este lunes llegará al directorio del PN.

El jueves, en la Torre Ejecutiva, luego de reunirse con el presidente Yamandú Orsi, Delgado fue consultado en rueda de prensa sobre si piensa rever su postura de no renunciar al Senado, y se limitó a contestar: “Lo vamos a hablar el lunes en el directorio, cuidando siempre al partido, que es lo más importante”. Ante esta respuesta, se le preguntó si su posición personal cambió luego de los comentarios públicos de sus correligionarios, e insistió con que “corresponde primero hablarlo con los compañeros”.

“No tiene más remedio, no puede cobrar dos cosas, está clarito. Se tiene que dedicar a una cosa y no puede cobrar dos”, dijo a la diaria el senador Sergio Botana, de Alianza País, el sector liderado por el senador Javier García, en donde hay muchas voces afines a que Delgado renuncie a la cámara alta. Botana sostuvo que la forma en la que Delgado deba dedicarse a una sola actividad “es problema de él”. “Los compromisos hay que cumplirlos, y más si son de dedicación al partido”, finalizó.

En línea con estos planteos, un integrante del directorio blanco adelantó a la diaria que “el humor” de varios de sus miembros es pedirle a Delgado que renuncie a su banca en el Senado.

Postura de Delgado “arrastra” al partido

Una fuente del Herrerismo subrayó a la diaria que Delgado, con su negativa a renunciar, “se está poniendo, innecesariamente, en el foco de la tormenta”; además, coloca al PN en un lugar incómodo porque su postura “arrastra” al partido. La fuente criticó que en la rueda de prensa del jueves Delgado no haya contestado directamente cuál es su postura personal sobre el tema, porque “es obvio” que no se la marca el directorio.

La fuente ratificó que la postura del Herrerismo es que Delgado tiene que renunciar a su banca y, además, que se debe conformar la Secretaría de Asuntos Políticos del PN (como recién se estableció el nuevo directorio, aún no están armadas las comisiones), y ese cuerpo debería tratar el tema. En caso de que, finalmente, Delgado no renuncie al Senado, la fuente herrerista sostuvo que la otra opción es que se quede en la cámara alta pero no cobre “nada” del PN (la presidencia del directorio es un cargo con la misma remuneración de un legislador) y, en todo caso, que tenga viáticos para los viajes al interior.

“Puede perfectamente hacer lo del Senado y al mismo tiempo ser presidente del directorio, porque toda la vida fue así; [Luis Alberto] Heber lo hizo así durante siete años de su vida”, señaló la fuente. Agregó que esta vez se armó un nudo porque el expresidente Luis Lacalle Pou comentó que para él el presidente del directorio debería tener dedicación completa, y “como es palabra santa, porque es Luis, hay que hacer todo lo que dice Luis, pero tampoco es tan dramático”.

Aire Fresco: los demás sectores están jugando “para la tribuna”

A todo esto, una fuente de Aire Fresco señaló a la diaria lo que ya había comentado Delgado en la primera conferencia al asumir como presidente del directorio: que “nunca dijo” que iba a renunciar al Senado si era el elegido para encabezar el PN. “No está escrito en ningún lado y no hubo un acuerdo previo de los candidatos. Entonces, no pueden venir a imponer una decisión que nunca se tomó, porque es jugar para la tribuna”, agregó la fuente.

De todas maneras, el dirigente de Aire Fresco resaltó que, “éticamente, es inviable que cobre dos sueldos”, el del directorio y el del Senado, algo que no cree que se “vaya a dar”, porque Delgado “va optar por el sueldo del Senado o el del directorio”. Además, sostuvo que la definición de si tiene tiempo o no para dedicarse a ambos cargos la marcará el propio Delgado, porque “la persona hace al cargo”.

Por último, desde Aire Fresco señalaron que “no cabe duda” de que otros sectores del PN, en especial Alianza País, “siguen marcando una interna, que no solamente no le hace bien al partido, sino tampoco” a ese sector, porque están estableciendo una dicotomía “de los buenos y los malos”, y “no es saludable”. “Se está armando el nuevo PN, y Javier García quiere ser la primera opción”, sostuvo el dirigente delgadista.

Diputado Rodríguez: hay temas “muchísimo más importantes”

A todo esto, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, en diálogo con la diaria, le bajó el perfil al asunto. Dijo que “lo prudente y lo que corresponde” es escuchar lo que planteará Delgado en el directorio, por lo tanto, no se deben “precipitar” con el tema. “En función de lo que planteará, el directorio lo analizará, evaluará, tomará nota y se discutirá, porque fue él mismo el que hizo público que iba a poner el tema arriba de la mesa”, indicó.

Además, Rodríguez subrayó que este fin de semana el gobierno les dio “unos cuantos temas” sobre los que ocuparse como oposición, “muchísimo más importantes” que el de Delgado. Puso como ejemplo lo que cataloga como la “falsa cumbre progresista”, que este lunes tendrá lugar en Chile, en la que el presidente Orsi se reunirá “con presidentes cuya mano derecha es acusada de corrupción, como Pedro Sánchez” (de España).