El exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, aseguró que la obra pública está “algo paralizada”, lo que ha provocado que en el rubro de la construcción vial “muchas empresas estén enviando gente al seguro de paro”, advirtió.

“Está algo paralizada la obra pública, sobre todo en lo que tiene que ver con la red vial, en algunas obras puntuales”, afirmó Falero entrevistado por Arriba Gente. El exjerarca aseguró desconocer los motivos detrás de la paralización que denunció: “No sé si están con alguna dificultad que desconozco”, afirmó, y acotó que le transmitió su preocupación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien “tomó nota” y, en ese sentido, quizás haya “alguna novedad”, según Falero.

Falero mencionó, por ejemplo, la obra de la doble vía en ruta 1, que va de Riachuelo a Tarariras, y “está sin comenzar”, pese a que está firmado el contrato, indicó el exministro. “El otro día me dijeron que estaban esperando unos temas ambientales, pero es una ruta que podía haber arrancado”, sostuvo Falero, y agregó: “Nosotros estábamos presionando a la empresa, tenía que haberla iniciado en febrero. No entiendo por qué no ha empezado”.

Otras obras en la misma situación, de acuerdo a lo dicho por Falero, serían las de la nueva ruta 19, en el tramo que conecta Cerro Chato con la ruta 6, y la del intercambiador en el cruce de las rutas 101 y 102, adjudicada el pasado noviembre al Grupo Consorcio Perimetral Este, integrado por las empresas Grinor, Serviam y Molinsur. Ambas realizadas bajo el modelo Cremaf, una variación de los contratos Crema (construcción, rehabilitación, mantenimiento) que incorpora también el componente de financiamiento. A través de este esquema, la empresa adjudicataria recibe certificados de pago irrevocables por el 70 % del avance de obra, mientras que el 30 % restante se abona durante los diez años posteriores, periodo en el que el contratista también es responsable del mantenimiento de la ruta.

Al respecto de los contratos Cremaf y de Participación Público-Privada (PPP), el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó durante la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta, en la que se trató el proyecto de la Rendición de Cuentas, que los compromisos asociados a esas modalidades pasaron de 80 millones de dólares en 2020 a 460 millones en 2024. No obstante, Oddone aseguró que es el “compromiso en este gobierno es seguir haciendo uso de los Cremaf y los PPP, porque nos parecen una buena complementación a los PPP”.

En respuesta al ministro, Falero sostuvo que tanto los PPP como los Cremaf “son herramientas que el país fue encontrando en su momento” y aclaró que, “de los 900 millones de dólares de Cremaf que teníamos habilitado con el equipo económico anterior, no todo se ejecutó”.

“No entiendo por qué se tranca el comienzo, porque es algo que estaría ayudando al Gobierno, al país. Las empresas constructoras estarían trabajando en esas obras y no estarían en riesgo –como están– de enviar gente al seguro de paro como consecuencia de la inactividad existente, cuando es algo que está firmado. No lo hubiese hecho nunca si hubiera sido ministro de Transporte. Si hay algo firmado, se avanza y, mientras tanto, vamos viendo cómo acomodamos el cuerpo”, sostuvo Falero a Oddone en la Comisión.

En Arriba Gente, Falero sostuvo que los contratos Cremaf, “si se ejecutaran ahora –llevan una obra de 18 o 24 meses–, se empieza a pagar después que termine la obra y por 10 años. No era que sobrecargaran para nada la presión en un año ni el comienzo de este instrumento financiero del Cremaf”.