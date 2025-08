El Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) anunció este jueves en un comunicado que el sindicato resolvió contratar una auditoría externa para “brindar transparencia” a sus afiliados. La FUS informó que la auditoría externa será acompañada por algunos cambios en el funcionamiento interno del sindicato que “implican mayores controles y recortes en algunos privilegios que mantenían algunos consejeros de nuestra federación”.

Este comunicado fue divulgado después de que el periodista Eduardo Preve publicara en su cuenta de X una moción presentada el miércoles en el Consejo Central del sindicato por Marcos Franco y Rodrigo Diana, secretario y secretario adjunto de la FUS, respectivamente.

En ese texto, Franco y Diana denuncian que tanto el exsecretario general Jorge Bermúdez como el exsecretario de Finanzas Héctor dos Santos “permanecerán cobrando en sus cuentas personales los importes vertidos por los empleadores” al Fondo de Formación Sindical. Según los denunciantes, en vista de que la FUS “tiene cuenta bancaria abierta como tal”, esto “resulta absolutamente irregular e ilegítimo”.

En consecuencia, con carácter urgente, Franco y Diana solicitaron al Consejo Central de la FUS que intime a Bermúdez y Dos Santos a “devolver a la FUS, en un plazo de tres días, la totalidad de los importes depositados en sus cuentas bancarias por concepto de Fondo de Formación, así como todo importe o concepto que corresponda a la FUS”.

Al mismo tiempo, en la moción se pide “disponer la realización de una auditoría contable exhaustiva con relación a todas las cuentas, gastos, pagos, ingresos, egresos y cualquier registro contable, financiero o de dinero, a cualquier efecto, de la FUS durante los últimos cinco años”.

En el comunicado emitido este jueves, el Consejo Central de la FUS señaló que “es imprescindible que todos los ingresos de la federación se efectúen exclusivamente a través de las cuentas bancarias oficiales de la FUS, garantizando así la transparencia y el control adecuados en las operaciones financieras”.

No obstante, el Consejo Central de la FUS puntualizó que “la decisión de implementar estas medidas no constituye ninguna acusación hacia ningún miembro del Consejo Central”. “Los documentos y propuestas aprobados en la reunión de ayer no contienen ni implican señalamientos de esa naturaleza”, aclaró la dirección del sindicato.

En declaraciones a radio Monte Carlo, Bermúdez rechazó “total y absolutamente” la “versión difamatoria” contenida en la moción firmada por Franco y Diana, que “se votó con ocho votos” de 15 el miércoles en el Consejo Central. “Cuando esto se presentó, dimos una fuerte discusión política y al momento de votar nos retiramos porque nos pareció que era improcedente este planteo”, expresó.

El histórico dirigente de la FUS dijo que en dicha reunión “no se presentó ninguna documentación”, sino un texto con “una serie de pseudodenuncias”. “Yo no tengo ninguna cuenta a mi nombre relacionada con el tema del Fondo de Formación Sindical de la FUS”, aseguró Bermúdez.

El ex secretario general de la FUS sostuvo que “lo que hay es una cuenta, ya vieja, en el Scotiabank, que establece lo que aportan las instituciones a la federación”. Esa cuenta bancaria, agregó, “está a nombre del secretario general y del secretario de Finanzas desde la época en la que la FUS no tenía personería jurídica”.

Según Bermúdez, actualmente allí hay depositado “un remanente de 180.000 pesos”, de los cuales, “en el día de hoy, 100.000 van a ser traspasados a la cuenta del Banco República, y mañana, porque el límite máximo son 100.000, se van a pasar los otros 80.000 y se cerró la cuenta”. Aseguró que esto se había acordado previamente; señaló que se había fijado como fecha límite para la transferencia del remanente el mes de agosto, es decir, este viernes.

“Estas cosas, promovidas por dirigentes, no sólo les hacen mal a las personas que intentan ensuciar, en este caso quien habla, [con] una trayectoria de más de 31 años en el Consejo Central de FUS, sino que lo que hacen es ensuciar a todo el movimiento sindical, y más en estos momentos, en la puerta de un paro general del PIT-CNT por las justas reclamaciones en el marco de los Consejos de Salarios”, manifestó Bermúdez, quien adelantó que en las próximas horas hará “las consultas legales correspondientes”.