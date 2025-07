El senador nacionalista Luis Alberto Heber participó en el homenaje a Luis Alberto de Herrera con motivo de un nuevo aniversario de su nacimiento, y se refirió en rueda de prensa a la decisión de su partido de no participar en el diálogo sobre seguridad y protección social convocado por el gobierno.

Heber consideró que la convocatoria del Poder Ejecutivo “no es un buen camino”, ya que se “mezclan partidos políticos, que son la representación vertical de la sociedad en todos sus estamentos, con corporaciones que representan –legítimamente– intereses mutuales”.

Los partidos políticos “siempre hemos hablado y seguiremos hablando” en el Parlamento, un lugar, apuntó Heber, “de diálogo social permanente, republicano y representativo”. El senador rechazó que se reabra la discusión sobre la reforma jubilatoria, cuando el tema ya fue laudado por el Parlamento y por la ciudadanía en un plebiscito.

“Abrir esa puerta nuevamente para discutir lo que durante tres años discutimos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento –donde recibimos a todas las organizaciones habidas y por haber–, me parece que es de vuelta perder el tiempo y no atender temas que son de urgencia”, consideró.

Para el senador, “no podemos estar esperando un año para terminar un diálogo, para ir a una Rendición de Cuentas que va a estar ejecutada en el tercer año. Se nos va el período de diálogo”. En esa línea, consideró que el diálogo de los partidos políticos “es más eficaz, es más concreto y se puede instrumentar más rápidamente”.

Consultado sobre si la falta de centralidad de los partidos políticos en esa instancia se contradice con la postura suscripta por el presidente Yamandú Orsi en el marco de la cumbre de mandatarios progresistas Democracia Siempre, Heber afirmó que sí, “porque se dice que hay que fortalecer a los partidos políticos, que el sistema político está en crisis y después hacemos una suerte de ensalada donde se licúa la representación partidaria surgida del pueblo, del voto de la gente”.

A propósito, el senador criticó que los mandatarios reunidos en la cumbre –de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric; y el presidente Orsi– no hayan condenado los gobiernos de Venezuela, Nicaragua o Cuba. En ese sentido, sostuvo que “cuando hablan de totalitarismo, lo hacen en función de que ese gobierno totalitario tiene un signo político, que es de derecha. Porque si es de izquierda, lo contemplan, lo consideran, buscan negociar, buscar salidas”.

Sobre las cifras de los delitos: “Yo no cuestiono quién hace las cifras como se me cuestionaba cuando las mostraba yo”

El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos correspondientes al primer semestre de 2025, en las que se observa una disminución en casi todos los tipos de delitos. Heber, que se desempeñó como ministro del Interior entre 2021 y 2023, sostuvo que le parecen “bien” los datos y apuntó que no cuestiona “quién hace las cifras como se me cuestionaba cuando las mostraba yo”.

“Yo mostraba que iban bajando, ahora siguen bajando, me alegro. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando”, afirmó el senador. Por otro lado, consideró que las cifras del primer semestre son apenas un “indicio” y que, en lo personal, prefiere hablar de tendencias cuando transcurre el año completo. “Veremos cómo transcurre esta situación en los próximos seis meses, a ver si esto es tendencia y realmente se puedan ir bajando los homicidios”, sostuvo.

Heber afirmó que su partido concurrirá al diálogo sobre seguridad convocado por el ministro del Interior, Carlos Negro, para “aportar todo lo que hemos tenido como experiencia y nuevos temas que pueden ayudar a que esas cifras sigan bajando”. Según Heber, el gobierno ha dado continuidad a las políticas en materia de seguridad implementadas por el gobierno anterior y manifestó que espera que, en el marco del diálogo, se pueda “entender en qué consiste” el plan de seguridad que el ministro Negro presentará en 2026.