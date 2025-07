El lunes, en una entrevista con Desayunos informales, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado sobre la posibilidad de que encabece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que el gobierno pretende crear en este período. El exfiscal de Corte respondió: “No me interesa, no está dentro de mis planes” y criticó que se plantee una discusión desde “lo personal” sobre quién debería conducir –o no– la nueva cartera.

Si bien la creación de este ministerio figura en los programas de gobierno que presentaron en las últimas elecciones tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, la propuesta ha sido cuestionada recientemente por dirigentes de ambos partidos ante la posibilidad de que Díaz sea el titular. En palabras del senador colorado Andrés Ojeda, esto sería como “poner un criadero de gallinas” y darle “la llave al zorro”.

Este martes, en el programa Doble click de radio Del Sol, el prosecretario de Presidencia consideró que este tipo de comentarios es hacer “política de políticos”. “Si damos la discusión por nombres, creo que estamos dando una discusión equivocada”, insistió.

En tal sentido, Díaz sostuvo que dio una “respuesta equivocada”. “Ayer a mí me preguntaron sobre este tema y di una respuesta equivocada, porque dije que no me interesa, y no importa si a mí me interesa o no, porque en definitiva yo integro un gobierno y una fuerza política [en la] que puedo transmitirle al presidente de la República: ‘Mire, yo prefiero hacer tal cosa’, pero si Orsi me dice que tengo que hacer otra cosa, salvo que sea una tarea para la cual me sienta absolutamente incapaz, o de un tema que no sepa nada, asumiría la responsabilidad que me diera”, expresó.

Sobre el propósito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Díaz indicó que existen “en todos los países de América Latina y en prácticamente todos los países del mundo”, por lo que “no estamos inventando la rueda”. “¿Por qué existen? Porque cumplen determinadas funciones que en Uruguay están desperdigadas por diferentes ministerios y que es necesario, en nuestra opinión, centralizar para llevar adelante una auténtica política pública de Justicia”, afirmó.

En las bases programáticas del FA se señala que este ministerio buscará, entre otras cosas, “dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas”, vinculadas a los “derechos humanos, prisiones, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, políticas antilavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes”.

El Poder Ejecutivo todavía no ha definido si incluirá la creación de este ministerio en el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal o si remitirá la iniciativa como un proyecto de ley independiente, teniendo en cuenta la falta de mayorías parlamentarias.