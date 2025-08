El Ministerio de Defensa Nacional informó a través de un comunicado que se resolvió designar al contralmirante José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la Armada. Elizondo asumirá el próximo lunes.

El cargo estaba vacante desde el comienzo del nuevo gobierno, tras la renuncia del anterior comandante Jorge Wilson el 28 de febrero, y Elizondo estaba ocupándolo de forma interina. Antes había sido prefecto nacional naval. Es egresado de la Escuela Naval y licenciado en Sistemas Navales.

El 24 de julio, en entrevista con El Observador, Lazo dijo que se definió por Elizondo –aunque en la entrevista no llegó a anunciar el nombre– por “actitudes” suyas que observó “en todo este tiempo”. “Ciertas lealtades, no hacia mí, sino hacia la institución. Una actitud de cuidar un poco a la Armada, lo que no quiere decir tapar nada. Pero sí cuidarla”, explicó la ministra.

Sobre la demora de cinco meses en concretar la designación, Lazo respondió: “Yo tengo presiones, reales y hasta legítimas. Entiendo la necesidad de tener un don de mando. Han influido muchas cosas. Yo no puedo permitir que un periodista me diga en una entrevista, como me dijeron, son todos ladrones (en referencia a la Armada). Pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo y negar que hay investigaciones abiertas”, indicó con relación a la investigación administrativa que inició el ministerio por la compra de las patrulleras oceánicas.