La Asamblea General se reunirá este miércoles a las 14.00 para elegir quién ocupará el puesto que dejó vacante el director Wilder Tayler en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), quien renunció a fines de mayo. Entrevistado por la diaria Radio, el diputado del Frente Amplio (FA) y presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, adelantó que es “un escenario muy improbable” que hoy se logren los apoyos necesarios para designar al sucesor de Tayler, aunque señaló que Mariana Mota, exjueza y exdirectora de la INDDHH, probablemente sea la más votada entre las tres candidaturas.

Además de Mota, que es promovida por la agrupación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otra veintena de organizaciones sociales de derechos humanos, son candidatas: Gabriela Fossati, exfiscal que investigó el caso Alejandro Astesiano y actualmente adherente del Partido Colorado, y la exdefensora pública Luz Dupetit.

La elección del nuevo integrante del Consejo Directivo de la INDDHH requiere, en primera instancia, el apoyo de dos tercios de la Asamblea General. De no alcanzarse esa mayoría, se convocará una nueva sesión plenaria para el 13 de julio, en la que se necesitará una mayoría absoluta –es decir, al menos 66 votos–.

El FA acompaña la candidatura de Mota, pero no llega con los votos propios para confirmar la designación en ninguna de las instancias, dado que cuenta con 65 votos en el plenario. Valdomir sostuvo que para la sesión de hoy el oficialismo no tiene garantizado ningún voto en las bancadas de la oposición, por lo que, “es probable” que sólo el FA apoye a Mota. Igualmente, señaló que en la segunda convocatoria –donde le faltaría un voto al FA–, “en caso de que todas las bancadas restantes no votaran, estaríamos empardados”.

El 14 de julio vence el plazo de 45 días que establece la normativa vigente para designar al nuevo director. Valdomir sostuvo que espera que “no se bloquee” la votación para “no llegar sobre el final sin tener una solución a la vista”. Si bien reconoció que “es un escenario probable de que lleguemos a un emparde completo y haya que seguir negociando”, dijo que confía en que la próxima semana “ya vamos a tener el tema resuelto con otro nivel de votación que se exige para ser nombrado”.

“Para nosotros sería importante dar una señal del mayor respaldo posible para una persona como Mota, que tiene toda una trayectoria vinculada también al propio trabajo que hizo Wilder Tyler cuando fue director, el plan de trabajo, todo lo que tiene que ver con ser responsable de tareas de búsqueda en la INDDHH”, sostuvo Valdomir.

Entre los argumentos de los legisladores que no apoyan a Mota, explicó que los hay “de todo tipo”. Entre ellos, “cuestionamientos” al accionar de la institución en los últimos años “vinculado, por ejemplo, a señalamientos al gobierno anterior” en materia de sistema carcelario, denuncias de violencia de género y de trata, mencionó.