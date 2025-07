El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, aseguró que el “enlace” con el presidente de la República, Yamandú Orsi, está permanentemente “abierto” y que mantiene un trato “deferente y respetuoso” con él.

Entrevistado en M24, Manini, que ha sido crítico con el rol opositor de la Coalición Republicana y cuyo partido ha sido cuestionado por otorgar al oficialismo los votos necesarios en Diputados para la aprobación de artículos centrales de la Rendición de Cuentas, afirmó que no están “con esa tesitura de que al gobierno ‘ni un vaso de agua’”, ya que “es poner de rehén a la gente” y una “irresponsabilidad total”.

“Las soluciones que sean para la gente nosotros vamos a estar siempre dispuestos a apoyarlas. Y si hay cosas que no nos gustan, no las vamos a apoyar”, sostuvo, y acotó, como ejemplo, que no votarían la creación del Ministerio de Justicia, que está entre las prioridades del gobierno.

Aseguró que sus interlocutores en el oficialismo son el propio Orsi o el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. En tanto, las conversaciones entre bancadas las llevan adelante los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez. Señaló que, si bien ha tenido intercambios telefónicos con el presidente, no han sido, hasta ahora, “sobre temas que derivan después en el tratamiento de leyes en el Parlamento”. No obstante, reafirmó, “si lo tengo que tener, será en ese nivel que yo me voy a manejar”.

“Si tengo necesidad de conversar [con Orsi], sé que puedo conversar perfectamente. El trato es un trato deferente.Yo diría que esa es la definición clara: deferente y de respeto. No deja de ser el presidente de todos los uruguayos”, dijo Manini.

Sobre las críticas de legisladores blancos y colorados al apoyo de CA en la votación de la Rendición de Cuentas, Manini consideró que estuvieron “totalmente desubicadas, improcedentes, no corresponden”. Cuestionó: “¿Quiénes son los otros partidos para criticar el voto de un partido autónomo, un partido totalmente independiente? ¿Quiénes son? ¿De dónde sacaron potestades para eso?”. Reconoció que quizás los trató “un poco duramente, de cínicos, de hipócritas”, pero afirmó que “no conciben que haya un partido que actúe por convicción”.

También apuntó contra sus socios, el Partido Nacional y el Partido Colorado, por decir que CA pactó en secreto con el oficialismo, cuando “han pactado permanentemente en un montón de temas”. “Están haciendo la del tero: apunten para allá, pero nosotros seguimos en la misma de siempre”, agregó.

Manini Ríos también se refirió a las razones que llevaron a la derrota de la Coalición Republicana en 2024 y opinó que “el Frente tuvo la habilidad de llegar al corazón de la gente, más que lo que lo hizo la coalición”. “Tal vez el gran error de la campaña ha sido apuntar a la razón, tratar de hacer pesar determinados logros y no apuntar muchas veces al sentimiento de la gente”, señaló. Además, sostuvo que algunas actitudes de burla hacia el contrario “no ayudaron”.

En cuanto a los temas de interés para CA, Manini mencionó a los “700.000 deudores irrecuperables” –sobre los cuales han presentado varias iniciativas–, que consideran un problema “realmente gravísimo, sobre todo cuando se origina en una violación a la Constitución, que prohíbe la usura”.

Sobre el proyecto que presentó el oficialismo a finales de junio para reestructurar deudas, limitar los intereses y prohibir las “prácticas abusivas”, Manini aseguró que, aunque consideran que el proyecto es “insuficiente”, toman “como bueno que haya sensibilidad en ese tema” y, en ese sentido, “bienvenido sea, va en la dirección correcta”.

El líder cabildante consideró que “es muy prematuro, ahora, hacer un juicio sobre lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno”, ya que “se está parando en la cancha recién y hay que darle más tiempo”. No obstante, mencionó que ve “positivas” las “movidas internacionales” de los últimos días, aunque, por otro lado, “hay ciertas problemáticas que todavía no han sido encaradas, por lo menos, como nosotros pretendemos que se encaren”, acotó en referencia a la seguridad pública.

En materia de seguridad, aseguró que su partido no fue escuchado en el gobierno de la coalición, a pesar de que propuso iniciativas a los tres ministros del Interior que estuvieron al frente de la cartera en ese período. “Cabildo en el Ministerio del Interior en el período pasado no tuvo acceso ni al portero”, aseveró. Consultado sobre por qué, aun así, se mantuvo fiel a la coalición, respondió: “Seguimos porque en determinadas áreas entendíamos que podíamos hacer aportes y podíamos lograr cambiar algunas realidades”; al mismo tiempo, “entendíamos que era importante no restarle gobernabilidad, no sacarle la mayoría parlamentaria al gobierno, por eso, por un tema de seriedad y responsabilidad, estuvimos hasta el final”, sostuvo.