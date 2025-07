En la tarde de este martes, el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado (PC), fue recibido por el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, para presentarle formalmente su propuesta de acortar el calendario electoral. Esta instancia se dio pocos días después de que Ojeda se la presentara a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA).

Luego de la reunión, Ojeda afirmó: “Si los propios dirigentes políticos, que estamos todo el día para esto, estamos cansados, imagínense lo podrida que puede estar la gente con una elección que se ha vuelto muy larga. Obviamente, esta conversación es para tenerla ahora, en el principio del período, porque después se hace muy difícil encarar cualquier tipo de reforma”, consideró.

Ojeda recordó que la reforma constitucional de 1996 (que implementó el sistema electoral actual) cumplirá 30 años en 2026, por lo tanto, “es de los períodos más grandes que hemos tenido sin reforma electoral”. “Deliberadamente, no trajimos propuestas, porque condicionan un poco la conversación”, acotó.

El senador colorado señaló que en la reunión con el FA le dijeron que luego de que se trate el Presupuesto “estarían afines a integrar un órgano de conversación”. De todas maneras, Ojeda resaltó que la conversación con Delgado –y parte del directorio blanco– tiene una diferencia con los demás porque el PN “es uno de los socios mayoritarios de la coalición”, que siguen conformando, por lo tanto, es una conversación “mucho más cercana e íntima” que la que puedan tener con el oficialismo. Agregó que el paso que sigue será que los partidos políticos designen a algunas personas, “políticos y técnicos”, para conformar un ámbito y darle un plazo.

“El PN le transmitió que es un tema de agenda, importante, sobre una base mínima que es poder acortar los plazos de todo el proceso electoral”, dijo Delgado en conferencia de prensa, luego de la reunión. Agregó que en filas blancas hay voluntad de participar en ese ámbito y subrayó que el PN “necesariamente tiene que elaborar en la interna cuáles van a ser sus propuestas para llevar a ese ámbito colectivo”, para una reforma electoral que entienden “necesaria”.

Delgado dijo que este lunes, en la reunión del directorio blanco, trasladará el contenido de la reunión y seguramente formarán una comisión para que empiece a trabajar sobre cuáles serán las propuestas del partido en ese sentido.

Matices sobre los Encuentros por Seguridad impulsados por el Ministerio del Interior

A todo esto, en la rueda de prensa Ojeda fue consultado sobre los denominados Encuentros por Seguridad que impulsa el titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, presentados este lunes. Ojeda resaltó que Negro les planteó un ámbito de conversación que es “propio de los partidos políticos, a diferencia del diálogo social anterior, que era una ensalada” de organizaciones. Por lo tanto, esa diferencia hace que en lo planteado por Negro sí puedan participar.

Ojeda dijo que al evento de este lunes “deliberadamente” no fue nadie del PC porque ya habían estado en la reunión del miércoles pasado, y entendieron que la presentación era “una instancia del gobierno”, no de la oposición. Agregó que una metáfora que usó Negro le preocupó especialmente, porque dijo que el MI no se iba a detener y que los diálogos eran “como cambiarle la rueda a un auto en movimiento”.

“Yo no sé cómo alguien le cambia la rueda a un auto en movimiento; en el auto en el que ando nunca se pudo cambiar”, sostuvo Ojeda con ironía, y agregó: “Yo no quiero que este diálogo se transforme en una suerte de excusa para no hacerse cargo de los resultados de hoy. Porque la coyuntura no está atendida, estamos con muchos problemas de seguridad”, finalizó.

Por su parte, consultado sobre este tema, Delgado señaló que a Negro le dijeron que aceptan la propuesta porque es parte de lo que el gobierno anterior hizo en 2023, “trabajar sobre medidas”, y muchas de ellas, “reconoció el ministro Negro, se están aplicando hoy”. No obstante, Delgado dijo que les “preocupó” que hasta ahora “lo que hay es una inercia positiva de las medidas del gobierno anterior en materia de seguridad, porque el plan de seguridad no está”, ya que estaría pronto a partir de abril de 2026.

“Generalmente, cuando uno vota en una elección, vota a un candidato y un programa de gobierno, en donde hay un plan en cada uno de los temas. La seguridad, que es el tema más importante para la ciudadanía, obviamente está compuesta por un plan de acción. En este caso, en construcción hasta el año que viene”, finalizó.