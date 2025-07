El miércoles fue un día de reuniones para el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. Sobre el mediodía, participó en el encuentro interpartidario sobre seguridad pública convocado por el ministro del Interior, Carlos Negro; posteriormente, recibió en el Secretariado Ejecutivo del FA al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quienes informaron sobre la renegociación del contrato del proyecto Neptuno; por último, ya sobre la tarde-noche, también en la Huella de Seregni, conversó con el secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, y el diputado Felipe Schipani, sobre una eventual reforma del calendario electoral.

“No es raro que en Uruguay se converse sobre modificaciones al sistema electoral”, comentó Pereira, al término de la reunión. El presidente del FA señaló que, con el paso del tiempo, “las reformas pueden quedar anticuadas” y recordó que la última reforma data de 1996, por lo que “se puede pensar que 30 años después puede haber modificaciones”. “En este caso el Partido Colorado plantea un achicamiento del ciclo electoral y una discusión más abarcativa de las leyes electorales uruguayas, porque entienden que hay cierto cansancio de la gente”, agregó.

Sin embargo, señaló que cualquier cambio al sistema electoral “hay que hacerlo con mucho cuidado”. “Nosotros tenemos que garantizar que nuestro sistema siga siendo igual de transparente que siempre, que las elecciones se hagan de forma adecuada, que la Corte Electoral tenga los tiempos adecuados para poder procesar todas las elecciones y, al mismo tiempo, que los partidos queden en condiciones de hacer campañas adecuadas”, expresó.

Sobre esto último, Pereira consideró que “queda pendiente” un debate sobre el financiamiento de los partidos políticos, para que “el financiamiento privado deje de estar presente y que sea financiamiento público o de adherentes a los partidos”.

Asimismo, Pereira mencionó la discusión en torno al voto en el exterior. “No hay duda de que nos preocupa, [porque] los uruguayos que viven en el exterior no pueden, no solo votar, [sino que] no pueden sacar la credencial en el exterior”.

En cuanto a la propuesta del PC, no dio mayores detalles. El presidente del FA dijo que, en primer lugar, el planteo será analizado “colectivamente”. De todos modos, Pereira advirtió sobre “los tiempos políticos”, ya que “probablemente este año la agenda esté totalmente tomada por tres temas a los que nos comprometimos como partido de gobierno”, en referencia al diálogo sobre protección y seguridad social, el diálogo sobre seguridad pública y la ley de presupuesto quinquenal.

Andrés Ojeda: “Está todo sobre la mesa”

Luego de la reunión, Ojeda reconoció que la discusión del proyecto presupuestal va a llevar un “trabajo importante”. No obstante, consideró que el debate sobre la reforma electoral no debería extenderse más allá de “los primeros meses del año que viene”, porque “si esto se acerca demasiado al período electoral, va a ser muy complicado conseguir un acuerdo”.

El secretario general del PC señaló que la promoción de este tema forma parte de una resolución que adoptó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido a principios de junio. Por este motivo ya hubo una reunión similar con las autoridades del Partido Independiente.

En la resolución del CEN, el PC sostiene que el último proceso electoral evidenció “una preocupación compartida por distintos actores políticos y ciudadanos” con respecto a que “la sucesión de elecciones en cortos períodos de tiempo puede generar desgaste, fatiga cívica y un progresivo alejamiento de la ciudadanía respecto a los asuntos públicos”.

De hecho, el día de las elecciones departamentales, el presidente Yamandú Orsi opinó que en Uruguay el ciclo electoral “es largo” y “hay como una especie de cansancio” a nivel de la población. “Si es por mí, lo acortaría bastante”, expresó en aquella oportunidad.

Según Ojeda, existe un “consenso tácito” en cuanto a que “la elección es muy larga”. “La idea es que salga un consenso de todos los partidos para que podamos tener una reforma que actualice el sistema, que lo haga más funcional, y que también sea un poco más corto para que la gente y los propios actores políticos no terminen tan cansados”, expresó.

La propuesta que le hizo el PC al FA fue crear “un grupo de trabajo” para avanzar en la discusión. No hay una hoja de ruta. “Si yo les traigo una propuesta, ya les condiciono parte de lo que venimos a decir”, comentó Ojeda al respecto, y apuntó que “la idea es que esto no tenga tanto show, sino bastante más practicidad funcional”.

El secretario general del PC sostuvo que “está todo sobre la mesa”. A modo de ejemplo, dijo que “es ridículo” que con el sistema actual “vos puedas acumular por sublema en senadores y no en diputados”. “Eso fue un error en la reforma del 96”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar la segunda vuelta en determinadas circunstancias, Ojeda manifestó: “Yo estoy dispuesto a discutirlo, y creo que el Partido Colorado está dispuesto a discutirlo; hay que ver las condiciones”.

Si bien admitió que primero “están las expresiones de deseo” y posteriormente “está lo que se pueda”, Ojeda señaló que “la idea” es “poder llegar con una reforma que se pueda aplicar ya de cara al 2029”. “A esto le falta bastante agua bajo el puente, pero principio tienen las cosas”, agregó.