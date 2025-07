La presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Erika Hoffman, se expresó luego de haberse conocido que le solicitaría al abogado del organismo que se contactara con el responsable del programa Buscadores -que se emite en el Canal 5-, Sergio Gorzy, para que brindara explicaciones sobre la desvinculación de la periodista Fernanda Kosak. El hecho se había vinculado en redes sociales a una opinión que había dado la expanelista de Buscadores en el canal de streaming Dopamina. Allí afirmó que se está cometiendo un genocidio en Gaza por parte de Israel.

Este jueves, el semanario Busqueda informó que Hoffman entiende que las explicaciones dadas por Gorzy “conformaron”. Según la jerarca, esto no implica que sea un “asunto cerrado”, por lo que desde el Secan se mantendrán “atentos a lo que pueda pasar” en torno al programa. Se indicó que la decisión tomada por el responsable del programa tiene que ver con “las formas” que utilizó la panelista en su programa de streaming. En ese sentido, se deslinda lo sucedido respecto de las expresiones sobre lo que ocurre en Gaza.

Si bien Kosak no presentó ningún reclamo ante Canal 5 ni ante el Secan, brindó explicaciones sobre lo sucedido el pasado jueves en su programa de streaming Campaña del miedo. “Yo entendía que los voceros de la comunidad, que es muy diversa, que tiene muchas opiniones distintas, no podían ser siempre los mismos y no podía ser gente que dijera cosas como que no hay inocentes en Gaza”, relató la periodista, que había dejado claro en su primer editorial que pertenecía a la comunidad judía.

El 22 de mayo, cuando tuvieron lugar los dichos que desencadenaron la polémica, Kosak apuntó que Israel “siempre está en guerra con todos sus vecinos”, y que si bien, a su juicio, “su supervivencia sí se ve amenazada”, “lo que está pasando ahora no tiene justificación”. “Yo sí creo que es un genocidio”, afirmó.

En ese sentido, insultó al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que “ojalá se murieran los dos mañana”, así como a la organización islamista Hamas, que “es un grupo terrorista que tiene secuestrados hace más de 500 días”.

Cuestionamientos a la decisión de Gorzy

Antes de conocerse el resultado de esta conversación entre el Secan y Gorzy, también se expresó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Concretamente, mostró su “preocupación” por la decisión de desvincular a Kosak, y afirmó que esta decisión “configura un hecho de censura que afecta el ejercicio profesional, vulnera el derecho a la libertad de expresión, debilita el debate público y puede generar autocensura entre periodistas por temor a represalias similares”.

“A ello se suma la gravedad de que el programa Buscadores se emita en un canal público, bajo un régimen de coproducción”, enfatizó Cainfo. Remarcó además que la decisión tomada “limita la posibilidad de un debate democrático y robusto, como establecen los tratados internacionales suscritos por Uruguay”.

Búsqueda consignó también que el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, realizó el 3 de julio un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Secan y Canal 5. El representante solicita “conocer el vínculo contractual de TNU (el anterior nombre de Canal 5) con el programa Buscadores”. Preguntó además si “Buscadores explicó a TNU los motivos de la desvinculación de la periodista Fernanda Kosak”.