En entrevista con la diaria Radio, el presidente de la empresa pública de telecomunicaciones, Alejandro Paz, se pronunció sobre la posibilidad de que Antel compita por los derechos del fútbol uruguayo en la licitación que próximamente abrirá la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), luego de que venciera el plazo para renegociar los contratos con la empresa Tenfield, que no logró presentar una oferta satisfactoria para un nuevo acuerdo.

Paz decidió no emitir una opinión acerca de las intenciones de la empresa, a diferencia del vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, quien en una entrevista con El Observador –previa a la confirmación de que habría licitación– expresó que le gustaría que la empresa estatal obtuviera los derechos televisivos “con exclusividad” para potenciar los contenidos de la plataforma Antel TV.

Consultado al respecto, el presidente de Antel dijo que esta semana el directorio laudó no expresarse sobre “un producto que todavía no está”. “Hasta que no esté la licitación no sabemos cuál es el producto que nos ofrecen, entonces es muy difícil mostrar interés por una cosa que no está”, sostuvo Paz. Consideró que el fútbol uruguayo es “una parte” del “mejor combo de contenido” al que apunta Antel, aunque no la única. “Una vez que esté el pliego, vamos a ver de qué manera podemos jugar”, añadió.

Paz reconoció que “puede haber algún producto que nos llegue a interesar”, si bien también señaló que la licitación podría incluir condiciones que a Antel no le interesen, por ejemplo, que se trate de un producto que no pueda ser transmitido (casteado) a otros dispositivos. Esta última condición estuvo presente, por ejemplo, en el contrato a tres años con los tres canales privados por el servicio de televisión vía streaming a través de la plataforma Antel TV, que fue firmado en la anterior administración y que el nuevo directorio decidió no renovar.

“Queremos esperar a que esté el producto para dar una opinión”, reafirmó Paz. Por otro lado, el presidente de Antel aseguró que los contenidos deportivos son un tema que la empresa “sigue de cerca”, ya que “todos estamos de acuerdo en que el fútbol uruguayo es un producto atractivo para cierta parte de la población”. Sin embargo, aclaró que este contenido no puede “venir solo”, sino que debe estar acompañado por la transmisión de otros deportes y una oferta amplia de contenidos.

“Antel, como proveedor de servicios de telecomunicaciones, tiene que tener los mejores combos de conectividad y contenido. Y el contenido del fútbol uruguayo es interesante, pero no es lo único, es un combo completo. Si yo a ti te doy un plan con el fútbol uruguayo y después no te puedo pasar la [Copa] Libertadores, o no te doy películas, o no te doy series, probablemente no te sea atractivo”, afirmó.

Paz explicó que lo que se propone Antel con su plataforma es “transmitir el mayor contenido de interés nacional posible” y, “en la medida en que haya necesidad, complementar con alguna producción propia”, por ejemplo, como sucede con la transmisión del handball, que es una producción de Antel.

“Estamos abiertos a la negociación” con los canales privados

Sobre la decisión de no renovar el contrato acordado en la administración anterior con los canales privados para la retransmisión de sus señales, que tenía un costo anual de 3,6 millones de dólares, Paz sostuvo que “era un producto que para Antel no era conveniente”, principalmente, porque no permitía el casteo, lo que para la empresa “no es una cosa que sea admisible”. Por otro lado, se consideró que era un producto caro.

De todos modos, el presidente de Antel señaló que se va a abrir una negociación con los canales para ver “si se llega a un producto y a un precio que nos sirva a todos”. “Estamos abiertos a la negociación, lo estamos pensando, Antel tiene que hacer sus cuentas, sus números y ver, en el contexto global de todos los contenidos que queremos darle a la población, si podemos o no podemos de alguna manera volver a tener ese producto”, afirmó.

También entrevistado por la diaria Radio, el diputado colorado y exsubsecretario del Ministerio de Industria Walter Verri consideró que “nadie puede discutir que tener los canales privados de televisión en la grilla es un atractivo indispensable”. Verri coincidió con Paz en que la limitación de no casteo es un “problema”, pero sostuvo que es una discusión de empresa a empresa “repensar el contrato”.

Las condiciones del contrato “son las cosas que se tendrá que discutir”, reafirmó Verri, pero acotó que, a su entender, “lo que no puede discutir” Paz es que, “por lo menos, teníamos un menú de contenidos que era muy atractivo”. “Creo que no se puede discutir que la política de contenido del gobierno anterior fue buena; al principio tal vez hubo algunas dudas de cuál era el rumbo a tomar, pero rápidamente se encauzó”, afirmó.