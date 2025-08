El gobierno está “preocupado” por el aumento de las estafas digitales y está trabajando en adoptar nuevas medidas. Sobre este tema, la regulación de la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y las 200 propuestas presentadas en el marco del sexto plan de gobierno abierto, conversó el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, con la diaria.

“Estamos preocupados y trabajando para tomar medidas. Hay un crecimiento. Inclusive hay una reducción de las rapiñas, lo que muestra que hay una digitalización del delito de robo, que migra de la violencia física a la digital. Eso es un fenómeno marcado producto de la digitalización que hay que atender. Hay que poner foco y ampliar los recursos que se le brinda a la población para prevenirlos antes de que sucedan y para mitigarlos cuando ocurran”, afirmó.

Según el informe presentado el 21 de julio por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, las estafas se han convertido en uno de los delitos más frecuentes del país, con un incremento superior al 2.000% entre 2013 y 2024. Mientras que en 2013 las estafas eran el décimo delito más denunciado, con 1.333 denuncias, en 2024 se registraron 31.144 denuncias y la estafa se convirtió en el tercer delito más denunciado.

En cuanto a los métodos de estafas más difundidos, mencionó “el cuento del tío digital”, o sea, la construcción de un relato falso para hacer que la persona acceda a brindar dinero, y el robo de identidad, ya sea robando las contraseñas o consiguiendo apropiarse de la cuenta de Whatsapp o de las redes sociales.

“Es un delito que se denuncia poco. Se presume que por cada denuncia hay una cantidad importante de estafas que no se reportan, con lo cual ahí también hay que trabajar, porque sólo con las denuncias se puede perseguir a los autores”. Mordecki sostuvo que desde el gobierno se están impulsando espacios de capacitación y sensibilización para la ciudadanía.

Diagnóstico sobre ciberseguridad

Consultado sobre el diagnóstico que hace la Agesic sobre el estado actual de la ciberseguridad en Uruguay, Mordecki afirmó que depende en qué contexto se compare para determinar la situación del país. “Si nos comparamos con la región, estamos muy bien. Si nos comparamos con el pasado, obviamente ha evolucionado y hay una cantidad de incidentes mucho mayor, porque lo digital ha crecido notablemente”, agregó.

En términos generales, dijo que la situación general es “buena”. “Sin embargo, hay una cantidad de cosas a trabajar y mejorar”, añadió.

Recomendaciones para la ciudadanía

A finales de junio se conoció una nueva filtración masiva de cerca de 16.000 millones de contraseñas vinculadas a Apple, Google y Meta. Frente a este escenario, Mordecki aseguró que la protección de los datos y de la identidad digital de los ciudadanos es un “problema de cada persona”.

En primer lugar, recomendó que se utilicen contraseñas que no sean “triviales”, como pueden ser el número de puerta, el cumpleaños o el nombre de un ser querido.

“La segunda medida es que, cuando tengo dudas, la respuesta es no, y eso es automático, hay que incorporarlo. Si esto me genera una duda, la respuesta es no. Quédense tranquilos, si hacen eso no van a perder el crédito, no van a perder la oferta, nadie les va a sacar plata del banco, no van a perder nada”, agregó.

En tercer lugar, cuando alguien desconocido es el que contacta, es necesario pedirle una videollamada para verle la cara y si no acepta, obviamente hay algo extraño.

“Estas tres medidas básicas van a ayudar a todo el mundo a protegerse y evitarían una cantidad enorme de fraudes y denuncias. No se necesita ser ingeniero de sistemas ni saber de ciberseguridad para protegerse, se pueden tomar medidas que son muy sencillas y fáciles de entender”, añadió.

Protección de datos

Consultado sobre las medidas para reforzar la protección de las bases de datos del Estado, Mordecki aseveró que Uruguay cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad.

“Lo que nosotros estamos haciendo es recorrer cada organismo para aplicar este modelo que va desde lo más sencillo, como tener contraseña fuertes, un doble factor de autenticación –que consiste en no sólo la contraseña, sino que además haya algún dispositivo, como un celular, una aplicación, un correo electrónico para reforzar–, hasta redes de monitoreo, de eventos sospechosos y ciberataques, seguimiento por patrones”, agregó.

El 30 abril, Búsqueda informó que la Agesic “elevó el nivel de alerta” tras una sucesión de hackeos “al Estado con fines políticos claros y deliberados”. Consultado sobre esta situación, Mordecki afirmó a la diaria que los ciberataques, que comenzaron un poco antes del cambio de mando a finales de febrero, cesaron.

“Estuvimos trabajando intensamente en ese período, fue un fenómeno relativamente nuevo para Uruguay por la intensidad y por el fin político. En general, ese tipo de ciberataques tienen fines económicos, pero no hubo ningún pedido de dinero, sino la intención de dañar la reputación del gobierno, utilizando la imagen del presidente y de otras autoridades”, añadió. Remarcó que hay delincuentes formalizados e insistió en que es un fenómeno que “cesó”.

Gobierno abierto

Mordecki destacó que Uruguay “participa activamente” de la iniciativa de gobierno abierto, que fue creada en 2011 e impulsada por la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) en Brasil y por Barack Obama (2009-2017) en Estados Unidos.

“Es una iniciativa mundial por la transparencia en el apoyo de la democracia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Lo que está haciendo Uruguay es crear el sexto plan de gobierno abierto. El plan es una discusión abierta en la que participan los tres poderes del Estado con sus máximas autoridades, la academia, la sociedad civil organizada y las personas individuales para generar iniciativas concretas que, a través de la apertura del gobierno, de la transparencia, de la rendición de cuentas, mejoren la democracia y el respeto de los derechos humanos”, explicó.

Hasta el momento, se desarrollaron tres ciclos de reuniones y el 29 de julio se hizo un cierre de las más de 200 propuestas presentadas.

“En paralelo, está la plataforma de participación ciudadana que le permite a cualquier persona u organización hacer propuestas para sumar al plan de gobierno. Ahora lo que se está haciendo es articulando cuál de estas medidas van a quedar en el plan y cómo las vamos a medir y controlar para que efectivamente se realicen”, agregó.

Inteligencia artificial

El Ejecutivo está trabajando en varios proyectos de alto impacto en materia de IA que tienen como objetivo generar “inclusión, equidad y un beneficio que se distribuya a lo largo y ancho de la sociedad”, dijo Mordecki.

“No queremos que se genere un grupo de ciberricos y una cantidad de ciberpobres, que es la propuesta de algunas de las empresas que están en el negocio. Es muy importante para el país que el avance o el proceso de incorporación de los mecanismos de IA generen inclusión, equidad y un beneficio que se distribuya a lo largo y ancho de la sociedad. En eso estamos trabajando intensamente”, afirmó.

Mordecki indicó que hasta que no esté decidido el presupuesto, no van a anunciar las iniciativas en profundidad.

El gobierno pretende llevar a cabo dos o tres proyectos como insignia, pero lo “más importante” es generar una política que permita fomentar la innovación, proteger los derechos, regular, analizar la relación de las empresas multinacionales con las nacionales y generar un ecosistema que permita que la IA se transforme en “una actividad económica y social beneficiosa para la sociedad”, indicó.

Además, consideró que en los medios hay una “obsesión” por el tema de la ciberseguridad, cuando la humanidad está viviendo un “cambio arrollador en lo digital”. “La prensa tiene una mirada sesgada, que no sé de dónde viene. Este cambio que estamos viviendo es producto de la penetración de lo digital, yo siempre digo que si a una persona le ofreces que elija entre que se saque una foto desnuda o que te abra su celular para verlo, probablemente mucha gente prefiera una foto desnuda. La intimidad es digital, tus relaciones son digitales, está el fenómeno de la IA, de esto va a salir un mundo social, económico e internacionalmente distinto”, remarcó.

“¿Cómo van a emerger la sociedad, el trabajo, las relaciones laborales, la vida a partir de estos cambios? El mundo dejó de ser de papel y es digital. Y para ser un ciudadano activo hoy necesitás tener un conjunto de habilidades digitales importantes, porque la vida es digital. Hace 40 años tus amigos no estaban en tu celular. Hoy toda tu vida pasa por el teléfono: pedís la comida, te relacionas con los amigos, discutís las cosas, todo ese proceso es digital”, afirmó.

Frente a los cambios que imponen la IA y el mundo digital en los trabajos y en la educación, va a emerger una sociedad con muchas “transformaciones”, agregó.

“Me da la impresión de que a la prensa inclusive y a muchos grupos de la sociedad civil se les está pasando el foco, lo están reemplazando por un interés en general en la ciberseguridad y en algunas otras cosas que no son sustantivas, y eso genera un espacio para que gente interesada imponga opinión sobre esos temas. Es como cuando un mago pone humo para que tú mires para otro lado, para que la sustancia del problema suceda fuera de la vista de una cantidad de personas”, indicó.

“¿No será que nos están encandilando con una cosa para que no nos preguntemos cómo va a cambiar el mundo del trabajo? ¿Y si realmente lo único que puede pasar en el mundo es que el 40% de las personas pierdan su sustento como cuando se introdujeron los telares hace 200 años y que esta oportunidad se transforme en la miseria de millones de personas?”, se preguntó.